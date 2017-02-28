В Актау проходят плановые учения «Антитеррор»

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- Уважаемые жители и гости города Актау, на территории города проводятся плановые учения «Антитеррор». Просим сохранять спокойствие и отнестись с пониманием в связи с временными ограничениями, - говорится в сообщении пресс-службы ДВД Мангистауской области.Пользователи Lada.kz сообщают об оцеплении здания Актауского городского суда в 24 микрорайоне, ДВД Мангистауской области в 12 микрорайоне. Перекрыт, по словам очевидцев, кольцевой участок дороги в 8 микрорайоне, дорога между 11 и 14 микрорайонами и автодорога между 4 и 6 микрорайонами. Перекрыта, как сообщают жители, и дорога, ведущая в морской порт Актау.