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ЛАДА.kz » Общество

Тимур Ниталиев

Опубликовано: Сегодня, 11:54

Просмотров: 238

В Актау проходят плановые учения «Антитеррор»

В рамках учений оцепили несколько микрорайонов Актау и перекрыли автодороги. Об этом сообщили в ДВД Мангистауской области.

Фото Рашида Исмагилова
- Уважаемые жители и гости города Актау, на территории города проводятся плановые учения «Антитеррор». Просим сохранять спокойствие и отнестись с пониманием в связи с временными ограничениями, - говорится в сообщении пресс-службы ДВД Мангистауской области.

Пользователи Lada.kz сообщают об оцеплении здания Актауского городского суда в 24 микрорайоне, ДВД Мангистауской области в 12 микрорайоне. Перекрыт, по словам очевидцев, кольцевой участок дороги в 8 микрорайоне, дорога между 11 и 14 микрорайонами и автодорога между 4 и 6 микрорайонами. Перекрыта, как сообщают жители, и дорога, ведущая в морской порт Актау.



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Антитеррористические учения


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Комментарии ( 26 )

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NBS (Посетители) Сегодня, 14:06
Проведение Антитеррористических учений-это очень хорошо. Целью любого учения,является: 1.Отработка взаимодействия с другими подразделениями и службами
2.Проверка техники, оборудования и средств связи
3.Выявления недостатков.
Хочу покритиковать руководителей полиции.
Почему нашему СОБРУ уделяется мало внимание. Эти ребята должны быть мобильными, иметь современное оружие,повышенные средства защиты,современное средство связи и средство разведки относящиеся к экипировке бойца. А у нас на данный момент кроме бронежилета и брони шлема у бойца ничего нет.До сих пор наверное передвигаются на газели.Понятное дело,в случае реальной угрозы будет работать Сункар и Арыстан но на местном уровне мы должны быть не хуже.Наши бойцы заслуживают более лучшей программы обучения и профессиональной подготовки чем сейчас. За то уверен у многих руководителей полиции имеются служебные джипы,которые им в принципе не нужны.Надо их пересадить на ниву или велосипед,продать машины и купить бойцам хотя бы один "Тигр" для эффективности их работы.Не дай БОГ но если,что то случиться, то я не буду спрашивать где начальник ДВД или его замы а в первую очередь возникнет вопрос где СПЕЦНАЗ.
 
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  • Сергей Владимиров
 Klim Chugunkin (Посетители) Сегодня, 14:00
Цитата: Mira Karimova
И долго меня еще из дома не выпустят? Кто нибудь владеет информацией?...

и для этого вы зарегистрировались?
Что то в этой теме очень много зарегистрированных сегодня пользователей активно проявляющих свою гражданскую позицию.
вот хороший показатель
Репортаж на 31 канале "Костюм денег Казахстан Алматы"

Как говорится, желаю, чтобы все!
 
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  • tolk
 Mira Karimova (Посетители) Сегодня, 13:40
И долго меня еще из дома не выпустят? Кто нибудь владеет информацией?...
 
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  • tolk
 Сергей Владимиров (Посетители) Сегодня, 13:37
По ночам проводите свои учения...за одно выловите кто ломает скамейки и бьёт фонари, а так только проблемы создаёте народу...а вообще надо заранее предупреждать о таких мероприятиях stena
 
-1
  • Сергей Владимиров
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  • Bladexxx
 Oblik (Посетители) Сегодня, 13:27
Как я поняла целью мероприятия являются проверка готовности всех подразделений и отработка взаимодействия между ними, а также совершенствование практики работы при принятии верных и быстрых решений при ЧП.В целом отлично проходит в городе bravo look
 
-2
  • Сергей Владимиров
  • tolk
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  • Bladexxx
  • Мимоза
 Актау65 (Посетители) Сегодня, 13:23
Антитеррористические учения в городе конечно доставляют некоторые временные неудобства, но я считаю, что нужно с пониманием отнестись к ним, они проводятся ради нашей же безопасности. Уж лучше пусть будут просто учения. По другому навыки в этом направлении не приобрести. Дело нужное.
 
-1
  • Сергей Владимиров
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Розалия (Посетители) Сегодня, 13:18
Осындай шаралардың өткізілуі орынды, әрине, лаңкестерге қарсы халықтың дұрыс көзқарасын қалыптастырады. Босқа даурықпайық, ағайын.
 
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  • Tana
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  • мунайши73
  • Klim Chugunkin
  • tolk
 ДухLess (Посетители) Сегодня, 13:15
Я лично очень доволен, потому что бойцы спецподразделений, имеющих опыт работы оперативно-розыскных служб, на учениях показали отличную работу.

Осындай шаралардың, жаттығулардың облысымызда өткізілуі қалыпты жағдай деп түсінемін. Мұндай шаралар еліміздің қауіпсіздігі үшін болғандықтан, өте дұрыс деп санаймын!!!

Правильно. Зато будут подготовлены к настоящему "бою". Не дай бог,конечно, если что-нибудь подобное произойдет,стражи порядка, оперативно готовые ко всему после таких учений,быстро среагируют к подобным беспорядкам. Так что, народ, это наша с вами общее дело. Так держать!


По принципу:
Сам себя не похвалишь — никто не похвалит! lol
Даже на сайте специально для этого зарегистрировались crazy

Если хочешь понять жизнь, то перестань верить тому, что говорят и пишут, а наблюдай и чувствуй. (Антон Чехов)
 
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  • Сергей Владимиров
  • tolk
 DANTE (Посетители) Сегодня, 13:13
Типа мы не только умеем воровать и брать взятки, но и защитить если че lol
Но стрелять в спину бегущих людей они умеют, Жаңаөзен помнит...
 
-2
  • Сергей Владимиров
  • tolk
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elmira77 (Посетители) Сегодня, 13:11
Я лично очень доволен, потому что бойцы спецподразделений, имеющих опыт работы оперативно-розыскных служб, на учениях показали отличную работу.
 
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