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ЛАДА.kz » Общество

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 17:06

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В Мангистау с начала года амнистировано 200 заключенных

В отношении 200 осужденных применен закон «Об амнистии в связи с 25-летием Независимости Республики Казахстан». Об этом сообщила Гаухар Нурханова, руководитель пресс-службы Мангистауского областного суда.

Фото v-tagile.ru
Для принятия решения об амнистии в суд направлены материалы в отношении 406 осужденных. По 200 заключенным уже принято решение о применении закона «Об амнистии». Остальные материалы находятся на рассмотрении.

На свободу из колонии общего режима в Бейнеуском районе уже выпущены 43 осужденных.

- Сотрудниками Бейнеуской районной службы пробации рассмотрены материалы в отношении 43 заключенных. Протеста от прокурора не поступило. Постановлениями суда 43 заключенных освобождены от назначенных наказаний. Все они уже вышли на свободу, - сказала Гаухар Нурханова.

Ранее Теймур Гашимов, начальник департамента уголовно-исполнительной системы (ДУИС) Мангистауской области, заявил, в трудоустройстве освобожденным поможет служба пробации.


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Комментарии ( 2 )

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Ger-azot (Посетители) Сегодня, 17:20
помогите парням сразу не собирая справки устроиться на работу на стройки - без работы им дорога на зад заказана вопрос времени - помогите им с работой!
 
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Az Neaz (Посетители) Сегодня, 17:16
То-то я смотрю количество преступлений в последнее время увеличилось, наверное многие спешат поучаствовать в акции от самого Елбасы
 
 

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