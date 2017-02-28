В Мангистау с начала года амнистировано 200 заключенных

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Для принятия решения об амнистии в суд направлены материалы в отношении 406 осужденных. По 200 заключенным уже принято решение о применении закона «Об амнистии». Остальные материалы находятся на рассмотрении.
На свободу из колонии общего режима в Бейнеуском районе уже выпущены 43 осужденных.
- Сотрудниками Бейнеуской районной службы пробации рассмотрены материалы в отношении 43 заключенных. Протеста от прокурора не поступило. Постановлениями суда 43 заключенных освобождены от назначенных наказаний. Все они уже вышли на свободу, - сказала Гаухар Нурханова.
Ранее Теймур Гашимов, начальник департамента уголовно-исполнительной системы (ДУИС) Мангистауской области, заявил, в трудоустройстве освобожденным поможет служба пробации.
На свободу из колонии общего режима в Бейнеуском районе уже выпущены 43 осужденных.
- Сотрудниками Бейнеуской районной службы пробации рассмотрены материалы в отношении 43 заключенных. Протеста от прокурора не поступило. Постановлениями суда 43 заключенных освобождены от назначенных наказаний. Все они уже вышли на свободу, - сказала Гаухар Нурханова.
Ранее Теймур Гашимов, начальник департамента уголовно-исполнительной системы (ДУИС) Мангистауской области, заявил, в трудоустройстве освобожденным поможет служба пробации.