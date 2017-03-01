Конкурс от lada.kz в честь Международного дня кошек

Из истории праздника:



В 1933 году в Москве был создан Музей кошки. Со дня его основания и до нашего времени посетителям демонстрируют произведения искусства, связанные с этими животными. Художники открывают загадочный мир необычных созданий, изображают особенности их поведения, так называемую магию кошек. Сотрудники музея также принимают участие в различных выставках и специализированных шоу. Инициатива праздновать Международный день кошек 1 марта принадлежит Московскому музею кошки, а также редакции журнала «Кот и пёс». Идею определить один день в году для праздника домашних любимцев подсказали владельцы и любители этих удивительных животных.





Откуда взялись кошки

Согласно научным данным, первая кошка появилась на Земле от 6 до 9 тысяч лет назад. Впервые одомашнивать этих животных начали древние египтяне. Распространению по всему миру кошки обязаны финикийцам, которые брали их с собой на корабли. Так представители семейства кошачьих проникли в Грецию и Рим, а оттуда – в Грузию и Англию. На Руси мурлыки появились в VII веке до нашей эры благодаря купцам, которые везли свои товары на русские земли. Животные, ловящие мышей, стоили очень дорого, поэтому долгое время считались роскошью. Держать мурлык было по карману только представителям знатных сословий. Появление кошек у людей с небольшим достатком стало возможным только в XVI веке. Тогда животные использовались как помощники по хозяйству. Никто и не думал о том, что столетия спустя будет учреждён имеющий к ним отношение праздник.



Интересное о кошках

Эти животные очень самодостаточны. По уму они значительно превосходят собак, но практически не поддаются дрессировке, так как находят выполнение всех требований человека бессмысленным для себя занятием. О ноги хозяина кошки трутся не из подобострастия. Так они «помечают» человека, «вводят» его в свой круг общения. Благодаря кошке был открыт химический элемент йод. Любимица своего хозяина-учёного просто вскочила на стол и перемешала ингредиенты. Известный физик Исаак Ньютон так уважал свою кошку, что изобрёл для неё специальную дверь.

Многие сотрудники Lada.kz являются хозяевами кошек и котов различных пород. В рабочее время то и дело можно услышать разговоры о том, что «Вася вчера сделал это, Кузя скушал то-то, Кира была не в настроении» и так далее. И речь вовсе не о людях. Мы делимся с вами фотографиями наших любимцев и рассчитываем на взаимность.Для участия в конкурсе вам необходимо разместить в комментариях снимок вашего питомца и, собственно говоря, ждать. В течение двух дней пользователи своими «лайками» будут решать, чья кошка или кот заслуживают стать победителями конкурса. В пятницу мы свяжемся с владельцем животного, пригласим его в редакцию Lada.kz и вручим памятный приз.Фото сотрудников lada.kz