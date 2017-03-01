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ЛАДА.kz » Общество

Ирина Гончарова

Опубликовано: Сегодня, 05:12

Просмотров: 0

Конкурс от lada.kz в честь Международного дня кошек

Первый день весны в некоторых странах отмечен в календаре как Международный день кошек. Мы предлагаем пользователям сайта разместить в комментариях фотографии своих любимцев. Человек, чье фото наберет наибольшее количество «лайков», получит приз от редакции.

Кот корреспондента lada.kz
Многие сотрудники Lada.kz являются хозяевами кошек и котов различных пород. В рабочее время то и дело можно услышать разговоры о том, что «Вася вчера сделал это, Кузя скушал то-то, Кира была не в настроении» и так далее. И речь вовсе не о людях. Мы делимся с вами фотографиями наших любимцев и рассчитываем на взаимность.

Конкурс от lada.kz в честь Международного дня кошек

Конкурс от lada.kz в честь Международного дня кошек

Конкурс от lada.kz в честь Международного дня кошек

Конкурс от lada.kz в честь Международного дня кошек

Конкурс от lada.kz в честь Международного дня кошек


Для участия в конкурсе вам необходимо разместить в комментариях снимок вашего питомца и, собственно говоря, ждать. В течение двух дней пользователи своими «лайками» будут решать, чья кошка или кот заслуживают стать победителями конкурса. В пятницу мы свяжемся с владельцем животного, пригласим его в редакцию Lada.kz и вручим памятный приз.

Фото сотрудников lada.kz





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Комментарии ( 5 )

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  • trump
 Сулу (Посетители) Сегодня, 09:28
Когда был маленьким:





Сейчас:




 
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  • Эшметова Светлана
 trump (Посетители) Сегодня, 09:21
Всех кошаков с праздником!
Наша старушка отказалась участвовать в конкурсе, но фото выложить разрешила.
Кличка Несси, 14 лет. Персючка-экстрималка. Очень умная и своенравная.[img=left][/img]
 
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Затмение (Посетители) Сегодня, 09:04
Ну а это моя Бусинка
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +1
  • trump
 Apmaxa (Посетители) Сегодня, 08:56
ну, наверное, начну. это моя Софи angel
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +1
  • trump
 bigbadcat (Посетители) Сегодня, 08:54
Марго :)
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Звать Марго :)


Звать Марго:)
 
 

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