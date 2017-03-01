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ЛАДА.kz » Общество

Ирина Гончарова

Опубликовано: Сегодня, 17:09

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Жители Актау пожаловались на частые поломки лифтов

Новые лифты регулярно ломаются, жалуются жители многоэтажек. Берик Изгалиев, руководитель отдела ЖКХ, говорит, что в частых поломках подъемников виноваты сами жильцы. Примеры варварского отношения горожан к подъемным машинам привел Копберген Джайлиев, директор ТОО «Актауские городские лифты».

Фото из архива
Качество новых лифтов оставляет желать лучшего, жалуются горожане. Подъемники постоянно ломаются, у них хрупкие двери и узкие кабины, считают жители 27, 14, 4 и 11 микрорайонов.

- Лифт один день работает, а потом неделю стоит. Устали уже подниматься по лестнице! В акимат звонить бесполезно, в обслуживающей компании только и слышишь: «Ждите, починим». Мы 20 лет ждали, когда установят лифт, сколько же можно, - возмущаются жители дома №24 в 27 микрорайоне Актау.

В акимате Актау сообщили, что доставка и установка каждого лифта обходится местному бюджету в 7,5 миллиона тенге. Производят подъемники в Белоруссии.

- Компания, у которой мы покупаем лифты, производит их с 1970 года, поставляют свою продукцию во многие страны мира. Мы изучили рынок, обследовали лифтовые шахты в многоэтажках и пришли к мнению, что белорусская продукция вполне подходит по цене и качеству. Срок эксплуатации этих лифтов - 25 лет. Однако под словом «эксплуатация» подразумевается нормальное использование подъемника: вызвал, зашел, нажал кнопку, доехал, вышел. У нас же люди встречаются разные. Габаритные грузы перевозят, двери ломают, кабины сжигают. При таком использовании любая техника будет ломаться, - сказал Берик Изгалиев.

Директор ТОО «Актауские городские лифты», которое занимается обслуживанием лифтов, говорит, чтобы новые лифты начали работать без сбоев, нужно время. Пуско-наладочные работы занимают от недели до месяца.

- Это временные трудности, их просто нужно переждать. Гораздо хуже ситуация там, где жители намеренно портят лифты. Например, в 13 доме 13 микрорайона сломали дверь, пришлось заказывать новую. По адресу 4 микрорайон дом №7 сожгли кабину лифта. Мы приобрели новую, установили. Пару дней лифт работал, а потом неизвестные сломали дверь в машинное помещение и порезали кабели. Лифт опять встал. Жгут кнопки, рисуют на стенах, перегружают лифты строительным мусором. Это только краткий перечень. Не так давно был вопиющий случай в 33 микрорайоне. Некто справил нужду прямо в кабине лифта, а потом размазал по стенам фекалии. Такое вредительство переходит за рамки понимания, - сказал Копберген Джайлиев.

В акимате напоминают жильцам, что в скором времени все лифты города снова передадут на баланс собственников квартир. Отвечать за ремонт, уборку и содержание лифтового хозяйства будут сами жители.

Фото из архива Lada.kz


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