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ЛАДА.kz » Общество

Ирина Гончарова

Опубликовано: Сегодня, 06:37

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Научную работу школьников из Актау о возможном захоронении Аттилы на территории Мангистау признали лучшей на конкурсе в Москве

Работа учеников 11 класса из Актау Эльданиза Гусейнова и Никиты Супугазиева, высказавших гипотезу о захоронении Аттилы на территории Мангистау, завоевала первое место на конкурсе, проходившем в рамках II международной научно-практической конференции школьников и студентов «Казахстан-Россия: наука без границ». В конкурсе участвовали 45 проектов, три из них набрали максимальный балл.

Фото из архива «Лады»
Проект Эльданиза Гусейнова и Никиты Супугазиева, признанный лучшим в Москве, посвящен уникальным находкам на территории культово-погребального комплекса Алтынказган. Согласно гипотезе учеников 11 класса школы №1 Актау, в культово-погребальном комплексе Алтынказган может быть захоронен предводитель гуннов Аттила. Утверждение, что в 2013 году его усыпальницу нашли в Хорватии, юноши ставят под сомнение. По сведениям готского летописца Иордана, Аттилу похоронили в степи трех гробах: «Первый из золота, второй из серебра, третий из крепкого железа. Для того же, чтобы предотвратить человеческое любопытство перед столь великими богатствами, они убили всех, кому поручено было это дело».

- На территории Алтынказгана найдены три клада: золотой, медный и серебряный. Стрелы, уникальное по украшению седло, золотой фалар (декоративная бляха в конской упряжи) с янтарной вставкой - все это не могли производить в Мангистау. Значит, предметы привезены откуда-то. По внешним признакам эти вещи принадлежат гуннам. Три клада, степь, вполне возможно, что именно здесь и был похоронен предводитель гуннов Аттила. Ведь Алтынказган до сих пор считается неисследованным полностью, - рассказал Эльданиз Гусейнов.

Над проектом Эльданиз Гусейнов и Никита Супугазиев работали год. В своей работе юноши поднимают вопрос охраны исторических памятников Мангистау от «черных копателей». Ребята считают, что нужно возобновить в регионе официальные раскопки. Научным руководителем школьников стал археолог Андрей Астафьев. Проект рецензировали ученые России и Казахстана.

- После участия в областном конкурсе, когда нас не допустили к республиканскому туру, мы решили попробовать свои силы за границей и узнали о конференции в Москве. Эльданиз поехал. Защитил проект, завоевал первое место. Из 45 работ только три набрали наивысший балл. Проект наших мальчиков признали самым лучшим. Сын после выступления писал, что члены жюри ему аплодировали. Мы очень гордимся своими детьми и нам жаль, что в родной стране их труд проигнорировали и не допустили до республиканского конкурса, - рассказала Мария Гусейнова, мать Эльданиза.

Научную работу школьников из Актау о возможном захоронении Аттилы на территории Мангистау признали лучшей на конкурсе в Москве


Во II международной научно-практической конференции школьников и студентов «Казахстан-Россия: наука без границ» принимали участие школьники в возрасте от 10 до 18 лет из России, Белоруссии и Казахстана. Всего в конкурсе участвовало 45 проектов, три из них набрали максимальный балл — 60.

- Проекты оценивали по шести критериям: новизна, актуальность, практическая часть, научность, презентация и правильность оформления. Члены жюри сказали, что мы лучше всех подготовлены. И по времени уложились, и сам проект сделан правильно, - сказал Эльданиз Гусейнов.

Напомним, на областном конкурсе научных работ школьники из Актау заняли второе место, но не были допущены на республиканский тур. В Астану поехали участники конкурса, занявшие первое и третье места. Эльданиз Гусейнов и Никита Супугазиев считают: их лишили возможности претендовать на гранты в ВУЗах.

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Комментарии ( 14 )

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trump (Посетители) Сегодня, 10:58
искандер
Занимайтесь наукой отдуши, а не ради грантов.

Упорхнут ребята за бугор- как пить дать. Время энтузиастов окончилось с приходом независимого капитализма.
Нам остается прозябать во тьме безграмотности и невежества ввиду отсутствия финансирования научно-исследовательских проектов. Алга!
 
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искандер (Посетители) Сегодня, 10:41
Уважаемая Гончарова! Вам не стоит вводить людей в заблуждение. Не надо быть "предвзятым". Дайте объективную информацию.
Эти ребята занявшие вторые места в первом туре областного конкурса, на 2-ом туре (тесты по ист.Казахстана, георгафии) не смогли набрать наивысшие баллы.
По итогам 2-х туров он набрали 3-ое место. На респ. этап были допущены А.Дуйсекнова (І место), Еламанова А. (ІІ место). Они участвовали на респ конкурсе в Алмате.
А.дуйсекенова заняла ІІ место, награждена номинацией "Лучший ученик сельской школы", а Еламанова заняла ІІІ место.
Так что все по честному. В конкурсе участвовали 700 учащихся, а по секции "Краеведение" - 43.
Р.S. Ребят этих я поздравляю. Не надо никому ничего доказывать. Занимайтесь наукой отдуши, а не ради грантов. Желаю удачи!
 
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сембай (Посетители) Сегодня, 10:22
Наполеон Бонапарт сказал: Народ, не желающий кормить свою армию, вскоре будет вынужден кормить чужую.
Они в Москве защищали проект, надо бы нашим думать о будущем этих молодых ученых!!!
 
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trump (Посетители) Сегодня, 10:14
Конкурс гипотез? Сильно..
 
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Erlan84 (Дизайнер) Сегодня, 10:13
вся суть нашего акимата ))) тоже думаю ) может мои руки и ум нужны другой стране?(
 
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 Маривана (Посетители) Сегодня, 10:04
Цитата: Bunker
бумажные благодарственные письма под оком журналистов


с пафосным вручением планшетика crazy от самого акима области (он эти штучки любит) под кучу камер. bravo

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 Taise (Посетители) Сегодня, 09:55
Молодцы ребята! И Астафьев профи своего дела!!! Граммотный в своей сфере, хоть его и не поддерживают управление Культуры. Нашим не нужна наука и археология, езжайте ребята хотя бы в Россию.
 
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 Куаныш Атшыбай (Посетители) Сегодня, 09:39
Жарайсыңдар жігіттер bravo
Мәскеуді бағындырып келдіңдер ...
 
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 Bunker (Посетители) Сегодня, 09:03
Наверно сейчас чиновники из департамента образования и акиматовские думают как отреагировать на этот "конфуз".
Наверно пригласят в акимат и вручат бумажные благодарственные письма под оком журналистов
 
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 DOGHunter (Посетители) Сегодня, 08:57
Цитата: Швейк
Молодцы! Раз не нужны пророки в отечестве своём, отечества другие им найдутся...

Этим то и надо бы заниматься "чинушам", а то насуют от Баке в "болашак",освоят млдр тенге, а потом ищи их за бугром.А тут сперва ребят очернили, слили статьей, а теперь они ИХ герои! Хотя уверен и копейкой не профинансировали путь в Москву.
 
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