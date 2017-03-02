Научную работу школьников из Актау о возможном захоронении Аттилы на территории Мангистау признали лучшей на конкурсе в Москве

Фото из архива «Лады»
Проект Эльданиза Гусейнова и Никиты Супугазиева, признанный лучшим в Москве, посвящен уникальным находкам на территории культово-погребального комплекса Алтынказган. Согласно гипотезе учеников 11 класса школы №1 Актау, в культово-погребальном комплексе Алтынказган может быть захоронен предводитель гуннов Аттила. Утверждение, что в 2013 году его усыпальницу нашли в Хорватии, юноши ставят под сомнение. По сведениям готского летописца Иордана, Аттилу похоронили в степи трех гробах: «Первый из золота, второй из серебра, третий из крепкого железа. Для того же, чтобы предотвратить человеческое любопытство перед столь великими богатствами, они убили всех, кому поручено было это дело».
- На территории Алтынказгана найдены три клада: золотой, медный и серебряный. Стрелы, уникальное по украшению седло, золотой фалар (декоративная бляха в конской упряжи) с янтарной вставкой - все это не могли производить в Мангистау. Значит, предметы привезены откуда-то. По внешним признакам эти вещи принадлежат гуннам. Три клада, степь, вполне возможно, что именно здесь и был похоронен предводитель гуннов Аттила. Ведь Алтынказган до сих пор считается неисследованным полностью, - рассказал Эльданиз Гусейнов.
Над проектом Эльданиз Гусейнов и Никита Супугазиев работали год. В своей работе юноши поднимают вопрос охраны исторических памятников Мангистау от «черных копателей». Ребята считают, что нужно возобновить в регионе официальные раскопки. Научным руководителем школьников стал археолог Андрей Астафьев. Проект рецензировали ученые России и Казахстана.
- После участия в областном конкурсе, когда нас не допустили к республиканскому туру, мы решили попробовать свои силы за границей и узнали о конференции в Москве. Эльданиз поехал. Защитил проект, завоевал первое место. Из 45 работ только три набрали наивысший балл. Проект наших мальчиков признали самым лучшим. Сын после выступления писал, что члены жюри ему аплодировали. Мы очень гордимся своими детьми и нам жаль, что в родной стране их труд проигнорировали и не допустили до республиканского конкурса, - рассказала Мария Гусейнова, мать Эльданиза.
Во II международной научно-практической конференции школьников и студентов «Казахстан-Россия: наука без границ» принимали участие школьники в возрасте от 10 до 18 лет из России, Белоруссии и Казахстана. Всего в конкурсе участвовало 45 проектов, три из них набрали максимальный балл — 60.
- Проекты оценивали по шести критериям: новизна, актуальность, практическая часть, научность, презентация и правильность оформления. Члены жюри сказали, что мы лучше всех подготовлены. И по времени уложились, и сам проект сделан правильно, - сказал Эльданиз Гусейнов.
Напомним, на областном конкурсе научных работ школьники из Актау заняли второе место, но не были допущены на республиканский тур. В Астану поехали участники конкурса, занявшие первое и третье места. Эльданиз Гусейнов и Никита Супугазиев считают: их лишили возможности претендовать на гранты в ВУЗах.
Фото автора
- На территории Алтынказгана найдены три клада: золотой, медный и серебряный. Стрелы, уникальное по украшению седло, золотой фалар (декоративная бляха в конской упряжи) с янтарной вставкой - все это не могли производить в Мангистау. Значит, предметы привезены откуда-то. По внешним признакам эти вещи принадлежат гуннам. Три клада, степь, вполне возможно, что именно здесь и был похоронен предводитель гуннов Аттила. Ведь Алтынказган до сих пор считается неисследованным полностью, - рассказал Эльданиз Гусейнов.
Над проектом Эльданиз Гусейнов и Никита Супугазиев работали год. В своей работе юноши поднимают вопрос охраны исторических памятников Мангистау от «черных копателей». Ребята считают, что нужно возобновить в регионе официальные раскопки. Научным руководителем школьников стал археолог Андрей Астафьев. Проект рецензировали ученые России и Казахстана.
- После участия в областном конкурсе, когда нас не допустили к республиканскому туру, мы решили попробовать свои силы за границей и узнали о конференции в Москве. Эльданиз поехал. Защитил проект, завоевал первое место. Из 45 работ только три набрали наивысший балл. Проект наших мальчиков признали самым лучшим. Сын после выступления писал, что члены жюри ему аплодировали. Мы очень гордимся своими детьми и нам жаль, что в родной стране их труд проигнорировали и не допустили до республиканского конкурса, - рассказала Мария Гусейнова, мать Эльданиза.
Во II международной научно-практической конференции школьников и студентов «Казахстан-Россия: наука без границ» принимали участие школьники в возрасте от 10 до 18 лет из России, Белоруссии и Казахстана. Всего в конкурсе участвовало 45 проектов, три из них набрали максимальный балл — 60.
- Проекты оценивали по шести критериям: новизна, актуальность, практическая часть, научность, презентация и правильность оформления. Члены жюри сказали, что мы лучше всех подготовлены. И по времени уложились, и сам проект сделан правильно, - сказал Эльданиз Гусейнов.
Напомним, на областном конкурсе научных работ школьники из Актау заняли второе место, но не были допущены на республиканский тур. В Астану поехали участники конкурса, занявшие первое и третье места. Эльданиз Гусейнов и Никита Супугазиев считают: их лишили возможности претендовать на гранты в ВУЗах.
Фото автора