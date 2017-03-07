Пособие для мужчин: какие подарки не нужно дарить женщинам Актау на 8 Марта

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В тройку лидеров вошли носки с колготками, канцтовары и то, что женщины дарили своим мужчинам на 23 февраля. Эти вещи не хотели бы получить большинство проголосовавших. Наиболее приемлемыми подарками стали духи, романтический ужин и цветы. В рейтинге они обошли даже такие дорогостоящие презенты, как драгоценности и автомобиль.
Среди других нежеланных подарков: сертификат на татуировку, гель для душа, маски для лица, поздравительное СМС. Цветы в горшках, шарики, мягкие игрушки и открытки также вошли в 10-ку худших презентов.
Не хотели бы получить в Международный женский день сковородки и кастрюли 94 женщины. По мнению 84-х дам, стандартный набор из спиртных напитков и шоколада тоже является не лучшим подарком для представительниц прекрасного пола. Чуть меньше женщин (83) посчитали бижутерию — не лучшим выбором. Среди голосовавших 82 человека не хотели бы получить на 8 Марта часы.
Список приятных подарков открывает «полет на параплане». В Актау такая услуга есть. Среди других приятных сюрпризов: завтрак в постель, нижнее белье, косметика. Несмотря на неоднозначность подарка, против сертификата в спортзал проголосовала лишь четвертая часть женщин.
Не теряют своей популярности и актуальности сертификаты на покупку товаров или услуг. Против драгоценностей всего 52 женщины, чуть больше (53) отказались от подарка в виде автомобиля.
С полным списком можно ознакомиться здесь.
Фото с сайта otvet.mail.ru
Среди других нежеланных подарков: сертификат на татуировку, гель для душа, маски для лица, поздравительное СМС. Цветы в горшках, шарики, мягкие игрушки и открытки также вошли в 10-ку худших презентов.
Не хотели бы получить в Международный женский день сковородки и кастрюли 94 женщины. По мнению 84-х дам, стандартный набор из спиртных напитков и шоколада тоже является не лучшим подарком для представительниц прекрасного пола. Чуть меньше женщин (83) посчитали бижутерию — не лучшим выбором. Среди голосовавших 82 человека не хотели бы получить на 8 Марта часы.
Список приятных подарков открывает «полет на параплане». В Актау такая услуга есть. Среди других приятных сюрпризов: завтрак в постель, нижнее белье, косметика. Несмотря на неоднозначность подарка, против сертификата в спортзал проголосовала лишь четвертая часть женщин.
Не теряют своей популярности и актуальности сертификаты на покупку товаров или услуг. Против драгоценностей всего 52 женщины, чуть больше (53) отказались от подарка в виде автомобиля.
С полным списком можно ознакомиться здесь.
Фото с сайта otvet.mail.ru