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ЛАДА.kz » Общество

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 17:41

Просмотров: 0

Как провести праздничный день в Актау 8 Марта

В преддверии прекрасного праздника 8 Марта для жителей Актау мы составили подборку лучших мероприятий — выбирайте, что вам по душе.

Фото vitadama.ru
Спортивные мероприятия


Как провести праздничный день в Актау 8 Марта


Спорткомплекс «Орбита» поздравляет всех девушек с наступающим Международным женским днем и приглашает 8 марта бесплатно посетить тренажерный зал. Также милые девушки смогут бесплатно воспользоваться услугой индивидуального тренера.
Подробности по телефонам: 56-1317, 56-15-62.

Развлекательные мероприятия для детей
Зажигательные шоу-программы в «Атлантиде»


Как провести праздничный день в Актау 8 Марта


Место проведения: Семейный развлекательный центр «Атлантида», расположенный на четвертом этаже универсального торгового центра «Заман». Вход бесплатный.

Развлечение в центре всестороннего развития «Кемел»


Как провести праздничный день в Актау 8 Марта


Место проведения: 5 микрорайон, здание 46А

Шоу-программы в детском развлекательном центре «KINDER LAND»


Как провести праздничный день в Актау 8 Марта


Как провести праздничный день в Актау 8 Марта


Место проведения: 14 мкр., ТЦ «Астана», 3 этаж. Вход бесплатный. 

Детский праздник весны в «Baiterek Park»


Как провести праздничный день в Актау 8 Марта


Место проведения: развлекательный центр «Baiterek Park», 27 микрорайон, торговый центр «Байтерек». Вход бесплатный. Начало в 17:00.

Для любителей ночной жизни — вечеринки 
Коктейльная среда с Chechil Pub


Как провести праздничный день в Актау 8 Марта


Место проведения: 8 микрорайон, 32 здание.

Праздничный вечер в отеле «Holiday Inn Aktau»


Как провести праздничный день в Актау 8 Марта


Место проведения: Отель «Holiday Inn Aktau», 4 микрорайон. Дополнительная информация по телефонам: 8 (7292) 290 707, 8 771 709 95 00.

Вечер для прекрасных дам в «Камин Караоке Баре»


Как провести праздничный день в Актау 8 Марта


Место проведения: 11 мкр, т/ц Юность, напротив 37 дома «Камин Караоке Бар». Телефон для справок: 87787044447.

Женский рай в ночном клубе «Mahito»


Как провести праздничный день в Актау 8 Марта


Место проведения: ночной клуб «Mahito», 5 микрорайон. 

Вечеринка в CLUB H2O


Как провести праздничный день в Актау 8 Марта


Место проведения: набережная 14 микрорайона.  

Женский День в «Grand Hotel Victory»


Как провести праздничный день в Актау 8 Марта


Место проведения: Отель «Grand Hotel Victory», 13 микрорайон. Дополнительная информация по тел.: 8 (7292) 700 084, +77019371533.

8 Марта с «Bukowski»


Как провести праздничный день в Актау 8 Марта


Место проведения: Гостиница «Актау», 2 микрорайон. Дополнительная информация и бронирование по телефонам: 8 777 533-26-326, 52-49-41.

Праздничный вечер в «Palermo»


Как провести праздничный день в Актау 8 Марта


Место проведения: Бар Palermo, 5 микрорайон, здание 5А. Дополнительная информация и бронирование по телефону: 53 13 60, +7 (771) 588 82 22. 

Городские мероприятия в честь 8 Марта в Актау можно посмотреть тут.

Уважаемые руководители культурных и развлекательных центров! Если вы желаете, чтобы информация о ваших мероприятиях попала к нам на сайт в рубрику «Как провести выходные в Актау», звоните по номеру: 8 701 491 37 11 или 50-50-85 (внутр. 117) Лиана.


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Комментарии ( 4 )

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salamander (Посетители) Сегодня, 20:22
не совсем понятно про детскую вечеринку в центре Кемел. на постере 11А мкр, Заман, а подпись - место проведения 5 мкр.
определились бы...)))
 
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pic (Посетители) Сегодня, 19:49
7го начинаем, 9 утром только отходим. И але и 8 не помним. crazy
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +2
  • Erlan84
  • pic
 ПетровичЪ. (Посетители) Сегодня, 18:33
Цитата: Швейк
нефиг по Чечил-пабам шляться,

Можно и дома культурно провести вечер, подруга тайга и ящик с Ирадой Зейналовой. lol
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +1
  • ПетровичЪ.
 Швейк (Посетители) Сегодня, 18:30
- Говорят, ты женился?
- Все из-за интернета.
- Сайт знакомств?
- Нет, в театр сходил, когда модем сломался... (с)

ЗЫ. Холостяки, нефиг по Чечил-пабам шляться, дуйте все театр! dada
 
 

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