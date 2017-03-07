Как провести праздничный день в Актау 8 Марта

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Спортивные мероприятия
Спорткомплекс «Орбита» поздравляет всех девушек с наступающим Международным женским днем и приглашает 8 марта бесплатно посетить тренажерный зал. Также милые девушки смогут бесплатно воспользоваться услугой индивидуального тренера.
Подробности по телефонам: 56-1317, 56-15-62.
Развлекательные мероприятия для детей
Зажигательные шоу-программы в «Атлантиде»
Место проведения: Семейный развлекательный центр «Атлантида», расположенный на четвертом этаже универсального торгового центра «Заман». Вход бесплатный.
Развлечение в центре всестороннего развития «Кемел»
Место проведения: 5 микрорайон, здание 46А
Шоу-программы в детском развлекательном центре «KINDER LAND»
Место проведения: 14 мкр., ТЦ «Астана», 3 этаж. Вход бесплатный.
Детский праздник весны в «Baiterek Park»
Место проведения: развлекательный центр «Baiterek Park», 27 микрорайон, торговый центр «Байтерек». Вход бесплатный. Начало в 17:00.
Для любителей ночной жизни — вечеринки
Коктейльная среда с Chechil Pub
Коктейльная среда с Chechil Pub
Место проведения: 8 микрорайон, 32 здание.
Праздничный вечер в отеле «Holiday Inn Aktau»
Место проведения: Отель «Holiday Inn Aktau», 4 микрорайон. Дополнительная информация по телефонам: 8 (7292) 290 707, 8 771 709 95 00.
Вечер для прекрасных дам в «Камин Караоке Баре»
Место проведения: 11 мкр, т/ц Юность, напротив 37 дома «Камин Караоке Бар». Телефон для справок: 87787044447.
Женский рай в ночном клубе «Mahito»
Место проведения: ночной клуб «Mahito», 5 микрорайон.
Вечеринка в CLUB H2O
Место проведения: набережная 14 микрорайона.
Женский День в «Grand Hotel Victory»
Место проведения: Отель «Grand Hotel Victory», 13 микрорайон. Дополнительная информация по тел.: 8 (7292) 700 084, +77019371533.
8 Марта с «Bukowski»
Место проведения: Гостиница «Актау», 2 микрорайон. Дополнительная информация и бронирование по телефонам: 8 777 533-26-326, 52-49-41.
Праздничный вечер в «Palermo»
Место проведения: Бар Palermo, 5 микрорайон, здание 5А. Дополнительная информация и бронирование по телефону: 53 13 60, +7 (771) 588 82 22.
Городские мероприятия в честь 8 Марта в Актау можно посмотреть тут.
Уважаемые руководители культурных и развлекательных центров! Если вы желаете, чтобы информация о ваших мероприятиях попала к нам на сайт в рубрику «Как провести выходные в Актау», звоните по номеру: 8 701 491 37 11 или 50-50-85 (внутр. 117) Лиана.