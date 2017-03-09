Мангистауские спасатели отработали готовность к чрезвычайным ситуациям во время весенних паводков

Солдаты Национальной гвардии спасали пострадавших людей. Фото автора
Темой учений стала «Подготовка органов управления, сил и средств государственной системы гражданской защиты к действиям при ликвидации чрезвычайных ситуаций в условиях весеннего паводкового периода 2017 года».
По сценарию в жилом массиве Рауан произошло затопление домов в результате ливневого дождя. Жителей и пострадавших, которым требовалась помощь спасателей, эвакуировали. Учения прошли в обстановке, максимально приближенной к реальной. Была определена степень готовности органов управления, сил и средств гражданской защиты, комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, служб гражданской защиты к выполнению задач при угрозе и возникновении ЧС в весенний период.
- Обстановка во время паводкового периода в Мангистауской области остается стабильной. Больших снегов в регионе нет. Несмотря на это мы провели тактико-специальное учение по очистке территории населенного пункта от воды. Такие тренировки необходимы, мы проверили слаженность действий личного состава отряда экстренного реагирования и готовность спецтехники. Подводя итоги, можно заявить, что цели учений достигнуты, задачи выполнены в полном объеме. Все задействованные силы и средства отработали четко и слажено, - сказал подполковник гражданской защиты Алмаз Искаков, начальник управление по чрезвычайным ситуациям Актау.
К организации и проведению учений были привлечены местные исполнительные органы городов и районов, работники компаний «Қала жолдары», «Каспий жылу су арнасы», «Ақтау тұрғын ұй коммуналдық қызметі», «АУЭС», «Казтрансгазаймак». Обеспечением общественного порядка занимались сотрудники местной полиции и воинские части Национальной гвардии МВД РК.
Ранее заместитель начальника ДЧС Мангистау заявлял, что на случай паводков в области имеются 1145 тонн инертных материалов (песок, щебень) и 1252 тонны горюче-смазочных материалов. С организациями заключено 87 договоров на предоставление продуктов питания.
Напомним, что резерв акимата Мангистау на случай паводков в 2017 году составляет 120 миллионов тенге.
Видео Рашида Исмагилова и Кадырбека Айдарулы
По сценарию в жилом массиве Рауан произошло затопление домов в результате ливневого дождя. Жителей и пострадавших, которым требовалась помощь спасателей, эвакуировали. Учения прошли в обстановке, максимально приближенной к реальной. Была определена степень готовности органов управления, сил и средств гражданской защиты, комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, служб гражданской защиты к выполнению задач при угрозе и возникновении ЧС в весенний период.
- Обстановка во время паводкового периода в Мангистауской области остается стабильной. Больших снегов в регионе нет. Несмотря на это мы провели тактико-специальное учение по очистке территории населенного пункта от воды. Такие тренировки необходимы, мы проверили слаженность действий личного состава отряда экстренного реагирования и готовность спецтехники. Подводя итоги, можно заявить, что цели учений достигнуты, задачи выполнены в полном объеме. Все задействованные силы и средства отработали четко и слажено, - сказал подполковник гражданской защиты Алмаз Искаков, начальник управление по чрезвычайным ситуациям Актау.
К организации и проведению учений были привлечены местные исполнительные органы городов и районов, работники компаний «Қала жолдары», «Каспий жылу су арнасы», «Ақтау тұрғын ұй коммуналдық қызметі», «АУЭС», «Казтрансгазаймак». Обеспечением общественного порядка занимались сотрудники местной полиции и воинские части Национальной гвардии МВД РК.
Ранее заместитель начальника ДЧС Мангистау заявлял, что на случай паводков в области имеются 1145 тонн инертных материалов (песок, щебень) и 1252 тонны горюче-смазочных материалов. С организациями заключено 87 договоров на предоставление продуктов питания.
Напомним, что резерв акимата Мангистау на случай паводков в 2017 году составляет 120 миллионов тенге.
Видео Рашида Исмагилова и Кадырбека Айдарулы