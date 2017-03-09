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ЛАДА.kz » Общество

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 15:36

Просмотров: 311

Мангистауские спасатели отработали готовность к чрезвычайным ситуациям во время весенних паводков

В Актау подвели итоги командно-штабных учений «Коктем-2017» («Весна-2017»), во время которых произведен смотр отрядов экстренного реагирования. Спасательные бригады отработали алгоритм действий при всевозможных аварийных ситуациях.

Солдаты Национальной гвардии спасали пострадавших людей. Фото автора
Темой учений стала «Подготовка органов управления, сил и средств государственной системы гражданской защиты к действиям при ликвидации чрезвычайных ситуаций в условиях весеннего паводкового периода 2017 года».

По сценарию в жилом массиве Рауан произошло затопление домов в результате ливневого дождя. Жителей и пострадавших, которым требовалась помощь спасателей, эвакуировали. Учения прошли в обстановке, максимально приближенной к реальной. Была определена степень готовности органов управления, сил и средств гражданской защиты, комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, служб гражданской защиты к выполнению задач при угрозе и возникновении ЧС в весенний период.



- Обстановка во время паводкового периода в Мангистауской области остается стабильной. Больших снегов в регионе нет. Несмотря на это мы провели тактико-специальное учение по очистке территории населенного пункта от воды. Такие тренировки необходимы, мы проверили слаженность действий личного состава отряда экстренного реагирования и готовность спецтехники. Подводя итоги, можно заявить, что цели учений достигнуты, задачи выполнены в полном объеме. Все задействованные силы и средства отработали четко и слажено, - сказал подполковник гражданской защиты Алмаз Искаков, начальник управление по чрезвычайным ситуациям Актау.

К организации и проведению учений были привлечены местные исполнительные органы городов и районов, работники компаний «Қала жолдары», «Каспий жылу су арнасы», «Ақтау тұрғын ұй коммуналдық қызметі», «АУЭС», «Казтрансгазаймак». Обеспечением общественного порядка занимались сотрудники местной полиции и воинские части Национальной гвардии МВД РК.

Ранее заместитель начальника ДЧС Мангистау заявлял, что на случай паводков в области имеются 1145 тонн инертных материалов (песок, щебень) и 1252 тонны горюче-смазочных материалов. С организациями заключено 87 договоров на предоставление продуктов питания. 

Напомним, что резерв акимата Мангистау на случай паводков в 2017 году составляет 120 миллионов тенге.


Видео Рашида Исмагилова и Кадырбека Айдарулы


Поделись с другими:

Командно-штабные учения «Коктем-2017»


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Комментарии ( 2 )

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Крадун (Посетители) Сегодня, 15:46
Обеспечением общественного порядка занимались сотрудники местной полиции и воинские части Национальной гвардии МВД РК.

Ну у нас и приколисты!!Судя по фото они занимались тасканием мешков я так думаю с песком.Припахали солдатиков.Когда будут весенние паводки резиновые дубинки на поясе ой как пригодятся! lol
 
 

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