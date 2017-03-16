В Актау старшеклассник придумал и собрал тюбетейку для слабовидящих

Тюбетейка навигатор Автор: Ирина Гончарова

Идея создать тюбетейку появилась у Саттигали Жолдасбай после поездки к дедушке в аул. Молодой человек обратил внимание, что его агашка постоянно натыкается на препятствия из-за плохого зрения. Вернувшись в Актау и проконсультировавшись с учителем кружка робототехники, Саттигали Жолдасбай решил оснастить тюбетейку датчиком движения, реагирующим на препятствия.- Конструкция состоит из датчика движения, микроплаты и вибромотора. Информация о возникшем препятствии фиксирует датчик и передает на плату. Далее срабатывает моторчик. Человек его слышит и может вовремя сориентироваться и изменить направление, - рассказал молодой изобретатель.В апреле нынешнего года Саттигали вместе с четырьмя соучениками поедут на республиканский конкурс, где будут представлены научные проекты воспитанников НИШ из разных регионов Казахстана. В этом году Саттигали Жолдасбай заканчивает 12 класс и планирует поступить в ВУЗ на факультет геофизики.Изобретение молодого человека привлекло внимание общественности всего Казахстана. Аналогичных "головных приборов" в виде тюбетейки в мире не существует, как говорит Дмитрий Куричев, тренер клуба "Роботрек Актау".- То, что молодой человек самостоятельно разработал идею, подобрал необходимые составляющие и сделал так, что изобретение заработало, безусловно, заслуживает уважения. В столь юном возрасте создавать подобные вещи - это, конечно же, здорово. Это социально-значимый проект, никто в последнее время не задумывается о том, насколько сложно слабовидящим ориентироваться в пространстве. С моей точки зрения, я бы порекомендовал доработать данное изобретение: отрегулировать расстояние, на которое реагирует датчик движения, а также создать систему, при которой мотор будет срабатывать не только на препятствия, которые видны на уровне головы человека, но и на уровне ног: те же бордюры, ямы, столы, стулья. Возможно усложнить составляющие, добавить другие датчики, - сказал Дмитрий Куричев.Фото НИШ