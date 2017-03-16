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ЛАДА.kz » Общество

Ирина Гончарова

Опубликовано: Сегодня, 13:05

Просмотров: 524

В Актау старшеклассник придумал и собрал тюбетейку для слабовидящих

Саттигали Жолдасбай сконструировал смарт-тюбетейку для слабовидящих и слепых людей. Юноша представит своё изобретение на республиканском конкурсе научных работ среди учеников Назарбаев интеллектуальной школы (НИШ).

Тюбетейка для слабовидящих
Идея создать тюбетейку появилась у Саттигали Жолдасбай после поездки к дедушке в аул. Молодой человек обратил внимание, что его агашка постоянно натыкается на препятствия из-за плохого зрения. Вернувшись в Актау и проконсультировавшись с учителем кружка робототехники, Саттигали Жолдасбай решил оснастить тюбетейку датчиком движения, реагирующим на препятствия.

В Актау старшеклассник придумал и собрал тюбетейку для слабовидящих


- Конструкция состоит из датчика движения, микроплаты и вибромотора. Информация о возникшем препятствии фиксирует датчик и передает на плату. Далее срабатывает моторчик. Человек его слышит и может вовремя сориентироваться и изменить направление, - рассказал молодой изобретатель.

Тюбетейка навигатор

Автор: Ирина Гончарова


В апреле нынешнего года Саттигали вместе с четырьмя соучениками поедут на республиканский конкурс, где будут представлены научные проекты воспитанников НИШ из разных регионов Казахстана. В этом году Саттигали Жолдасбай заканчивает 12 класс и планирует поступить в ВУЗ на факультет геофизики.

Изобретение молодого человека привлекло внимание общественности всего Казахстана. Аналогичных "головных приборов" в виде тюбетейки в мире не существует, как говорит Дмитрий Куричев, тренер клуба "Роботрек Актау".

- То, что молодой человек самостоятельно разработал идею, подобрал необходимые составляющие и сделал так, что изобретение заработало, безусловно, заслуживает уважения. В столь юном возрасте создавать подобные вещи - это, конечно же, здорово. Это социально-значимый проект, никто в последнее время не задумывается о том, насколько сложно слабовидящим ориентироваться в пространстве. С моей точки зрения, я бы порекомендовал доработать данное изобретение: отрегулировать расстояние, на которое реагирует датчик движения, а также создать систему, при которой мотор будет срабатывать не только на препятствия, которые видны на уровне головы человека, но и на уровне ног: те же бордюры, ямы, столы, стулья. Возможно усложнить составляющие, добавить другие датчики, - сказал Дмитрий Куричев.


Фото НИШ


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Комментарии ( 9 )

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ЕленаЕлена (Посетители) Сегодня, 15:02
предлагаю идею для следующего нано изобретения: два вида палок для водных лыж.
Первая пара - на надувных подушках.
Вторая пара - чтоб до дна доставали.
 
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Gluk (Посетители) Сегодня, 14:51
Надеюсь, там Arduino mini, а не mega используется)) Да и даже при этом, его конструкция не компактная совершенно.
 
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Klim Chugunkin (Посетители) Сегодня, 14:48
комплекс из навигатора OrNavi и камеры OrCV, которые предназначены для использования в качестве вспомогательного устройства при ориентировании в пространстве незрячих и слабовидящих людей. Устройства призваны облегчить повседневную жизнь незрячих, предлагая различные полезные функции:
прокладывание маршрутов;
описание окружающего мира (здания, учреждения, перекрестки);
предупреждение об опасности (дорожные знаки, ямы, ступени);
чтение вывесок, надписей, денежных купюр;
голосовое информирование.

так не ради рекламы
ТИФЛОТЕХНИКА
(от греч. typhlos - слепой и техника), отрасль приборостроения, занимающаяся конструированием и производством тифлотехн. средств (тифлоприборов). для людей с аномалиями зрения (слабовидящих, слепых, слепоглухонемых). с целью коррекции или компенсации нарушенных зрительных функций, а также для развития и восстановления зрения.

Как говорится, желаю, чтобы все!
 
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Крадун (Посетители) Сегодня, 14:11
Молодец!Работа может и сыра и требует доработки.Но парень хотя бы что то придумывает и разрабатывает!!!! bravo
 
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Швейк (Посетители) Сегодня, 14:07
Klim Chugunkin,
При глаукоме или катаракте очки не помогут.

Erlan84,
Не, глонасс-тюб! dada
 
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 Erlan84 (Дизайнер) Сегодня, 14:02
Окулустейка?
 
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 Mestnyi (Посетители) Сегодня, 13:35
Молодец пацан, делом занят, а не бычки по подъездах курит. Родителям респект, за правильное воспитание сына.
 
-4
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Klim Chugunkin (Посетители) Сегодня, 13:32
А купить агашке очки не судьба?Или в интеллектуальной школе не знают что если у человека плохо со зрением надо купить очки.

Как говорится, желаю, чтобы все!
 
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 ludmilaaktau (Посетители) Сегодня, 13:15
Вот,это, я понимаю- "золотая молодежь". А не та. которая гоняет по тротуарам на иномарках
 
 

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