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ЛАДА.kz » Общество

Тимур Ниталиев

Опубликовано: Сегодня, 12:57

Просмотров: 598

В аэропорту Актау выявлены факты незаконного оборота наркотиков

Службой экономических расследований (СЭР) департамента государственных доходов по Мангистауской области выявлено два факта незаконного оборота наркотических средств. Также задержан гражданин Узбекистана при попытке провести в Казахстан марихуану.

Фото предоставлено СЭР департамента Мангистауской области
Службой экономических расследований ДГД по Мангистауской области проводится работа по борьбе с незаконным оборотом наркотиков.

- В январе сотрудниками правоохранительного блока совместно со специалистами таможенного поста «Ауежай–Актау» в Международном аэропорту Актау пресечено два факта незаконного оборота наркотических средств. Офицеры СЭР задержали граждан РК Р. и С., у которых были обнаружены наркотические средства: гашиш весом 3,43 грамма и марихуана - 0,84 грамма, - сообщили в СЭР ДГД по Мангистауской области.

В аэропорту Актау выявлены факты незаконного оборота наркотиков


По данным фактам начаты досудебные расследования по части 2 статьи 296 УК РК (Незаконные изготовление, переработка, приобретение, хранение, перевозка без цели сбыта наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов, прекурсоров).

Также 8 марта на таможенном посту «Тажен», как сообщили в СЭР департамента Мангистауской области, при попытке контрабандного ввоза из Узбекистана высушенной марихуаны весом 7,7 грамма был задержан гражданин данной республики. По данному факту начато досудебное расследование по статье 286 УК РК. Подозреваемый водворен в изолятор временного содержания.

В аэропорту Актау выявлены факты незаконного оборота наркотиков


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Комментарии ( 2 )

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  • Raxa
  • Mestnyi
 trump (Посетители) Сегодня, 14:44
Я уж подумал, что тонну марафета накрыли.. СЭР по мелочи работает. Накройте ментовской караван, если духу хватит, СЭР.
Овсянка, СЭР.. rofl
 
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  • trump
  • Raxa
 Крадун (Посетители) Сегодня, 14:24
Мелочь поймали!Судя по всему для личного употребления!Реальный бы груз хапнули было бы чем хвастаться!
 
 

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