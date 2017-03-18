В аэропорту Актау выявлены факты незаконного оборота наркотиков

Службой экономических расследований ДГД по Мангистауской области проводится работа по борьбе с незаконным оборотом наркотиков.- В январе сотрудниками правоохранительного блока совместно со специалистами таможенного поста «Ауежай–Актау» в Международном аэропорту Актау пресечено два факта незаконного оборота наркотических средств. Офицеры СЭР задержали граждан РК Р. и С., у которых были обнаружены наркотические средства: гашиш весом 3,43 грамма и марихуана - 0,84 грамма, - сообщили в СЭР ДГД по Мангистауской области.По данным фактам начаты досудебные расследования по части 2 статьи 296 УК РК (Незаконные изготовление, переработка, приобретение, хранение, перевозка без цели сбыта наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов, прекурсоров).Также 8 марта на таможенном посту «Тажен», как сообщили в СЭР департамента Мангистауской области, при попытке контрабандного ввоза из Узбекистана высушенной марихуаны весом 7,7 грамма был задержан гражданин данной республики. По данному факту начато досудебное расследование по статье 286 УК РК. Подозреваемый водворен в изолятор временного содержания.