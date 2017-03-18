Рахымжан Бимагамбетов: Граждан могут привлечь к ответственности за неявку на отбор в присяжные заседатели

Фото с сайта mstrok.ru
Список кандидатов в присяжные, по словам Рахымжана Бимагамбетова, составляют в областном акимате Мангистау.
- Мы никого не заставляем быть присяжными. Когда нам требуются присяжные, мы отправляем письмо в областной акимат с просьбой составить список кандидатов в присяжные из трех тысяч человек. Далее нам перенаправляют этот список. Граждан из этого перечня мы заносим в базу, и уже компьютер выбирает оттуда 100 человек, - пояснил заведующий канцелярией Специализированного межрайонного суда по уголовным делам Мангистауской области.
Письмо с прошением составить список, как рассказали в пресс-службе областного акимата, направляется в отдел по работе с правоохранительными органами.
Гражданам, которых выбрал компьютер, по словам Рахымжана Бимагамбетова, рассылаются официальные уведомления о том, что нужно явиться на отбор в присяжные заседатели. В случае неявки без уважительной причины на человека будет наложено административное взыскание по статье 655 Кодекса об административных правонарушениях РК (Неявка гражданина без уважительной причины по вызову в суд для исполнения обязанностей присяжного заседателя). По данной статье предусмотрено наказание в виде предупреждения или штрафа в размере 15 месячных расчетных показателей (34 035 тенге ).
- Если гражданин официально уведомлен о том, что ему нужно явиться на отбор, но он не может этого сделать по уважительным причинам — в течение семи дней после получения уведомления нужно явиться в суд и написать заявление, дополнив его подтверждающими документами. Например, справка из больницы, рабочая командировка. Если у человека не имеется уважительных причин, и он не является на отбор в присяжные заседатели, то он подлежит административному взысканию, - рассказал Рахымжан Бимагамбетов.
Напомним, жительницу Мангистау наказали за неявку на отбор в присяжные заседатели.
- Мы никого не заставляем быть присяжными. Когда нам требуются присяжные, мы отправляем письмо в областной акимат с просьбой составить список кандидатов в присяжные из трех тысяч человек. Далее нам перенаправляют этот список. Граждан из этого перечня мы заносим в базу, и уже компьютер выбирает оттуда 100 человек, - пояснил заведующий канцелярией Специализированного межрайонного суда по уголовным делам Мангистауской области.
Письмо с прошением составить список, как рассказали в пресс-службе областного акимата, направляется в отдел по работе с правоохранительными органами.
Гражданам, которых выбрал компьютер, по словам Рахымжана Бимагамбетова, рассылаются официальные уведомления о том, что нужно явиться на отбор в присяжные заседатели. В случае неявки без уважительной причины на человека будет наложено административное взыскание по статье 655 Кодекса об административных правонарушениях РК (Неявка гражданина без уважительной причины по вызову в суд для исполнения обязанностей присяжного заседателя). По данной статье предусмотрено наказание в виде предупреждения или штрафа в размере 15 месячных расчетных показателей (34 035 тенге ).
- Если гражданин официально уведомлен о том, что ему нужно явиться на отбор, но он не может этого сделать по уважительным причинам — в течение семи дней после получения уведомления нужно явиться в суд и написать заявление, дополнив его подтверждающими документами. Например, справка из больницы, рабочая командировка. Если у человека не имеется уважительных причин, и он не является на отбор в присяжные заседатели, то он подлежит административному взысканию, - рассказал Рахымжан Бимагамбетов.
Напомним, жительницу Мангистау наказали за неявку на отбор в присяжные заседатели.