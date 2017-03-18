Сейчас на сайте
2772
объявлений
  • сдам Автодром, коттедж за 350 000 тенге
  • продам 3-комнатную квартиру за 16 000 000 тенге
  • продам 1-комнатную квартиру за 10 000 000 тенге
  • продам 3-комнатную квартиру за 15 000 000 тенге
  • куплю Гараж
  • продам 1-комнатную квартиру за 9 500 000 тенге
  • сдам 2-комнатную квартиру за 13 000 тенге
 

 
Суббота, 18 Марта
+11...+10
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 315.55 KZT
  • €1 = 338.93 KZT
  • 1 RUB = 5.53 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085
  • site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
«Лада» в формате .pdf
 
 
ЛАДА.kz » Общество

Тимур Ниталиев

Опубликовано: Сегодня, 18:23

Просмотров: 266

Рахымжан Бимагамбетов: Граждан могут привлечь к ответственности за неявку на отбор в присяжные заседатели

За неявку на отбор в присяжные заседатели, предварительно получив официальное уведомление, жителей Мангистау могут привлечь к административной ответственности. Об этом рассказал Рахымжан Бимагамбетов, заведующий канцелярией Специализированного межрайонного суда по уголовным делам Мангистауской области.

Фото с сайта mstrok.ru
Список кандидатов в присяжные, по словам Рахымжана Бимагамбетова, составляют в областном акимате Мангистау.

- Мы никого не заставляем быть присяжными. Когда нам требуются присяжные, мы отправляем письмо в областной акимат с просьбой составить список кандидатов в присяжные из трех тысяч человек. Далее нам перенаправляют этот список. Граждан из этого перечня мы заносим в базу, и уже компьютер выбирает оттуда 100 человек, - пояснил заведующий канцелярией Специализированного межрайонного суда по уголовным делам Мангистауской области.

Письмо с прошением составить список, как рассказали в пресс-службе областного акимата, направляется в отдел по работе с правоохранительными органами.

Гражданам, которых выбрал компьютер, по словам Рахымжана Бимагамбетова, рассылаются официальные уведомления о том, что нужно явиться на отбор в присяжные заседатели. В случае неявки без уважительной причины на человека будет наложено административное взыскание по статье 655 Кодекса об административных правонарушениях РК (Неявка гражданина без уважительной причины по вызову в суд для исполнения обязанностей присяжного заседателя). По данной статье предусмотрено наказание в виде предупреждения или штрафа в размере 15 месячных расчетных показателей (34 035 тенге ).

- Если гражданин официально уведомлен о том, что ему нужно явиться на отбор, но он не может этого сделать по уважительным причинам — в течение семи дней после получения уведомления нужно явиться в суд и написать заявление, дополнив его подтверждающими документами. Например, справка из больницы, рабочая командировка. Если у человека не имеется уважительных причин, и он не является на отбор в присяжные заседатели, то он подлежит административному взысканию, - рассказал Рахымжан Бимагамбетов.

Напомним, жительницу Мангистау наказали за неявку на отбор в присяжные заседатели.


Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.
 

Новости по теме:

Комментарии ( 1 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии
  • сортируем комментарии:
  • лучшие |
  • По дате: возрастание | По дате на убывание
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +1
  • vkv
 trump (Посетители) Сегодня, 20:02
Драконовские законы какие-то. А просто НЕ ХОТЕТЬ человек не имеет права?
 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление
Блог редакции
Все записи
Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 

Новые объявления
сайта «ВесьАктау»

Услуги

Вакансии в Актау

Квартиры в Актау

Легковые автомобили
2002-2017 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.
Адрес: г.Актау, 8 мкр., зд. 39А (бывш. зд. КВЦ. Вход с обратной стороны). Почтовый адрес: 130000, г.Актау, а/я 115. Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04, бесплатные объявления - 50-02-02, отдел цветной рекламы добавочный 106, отдел черно-белой рекламы добавочный 107.
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика