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ЛАДА.kz » Общество

Светлана Султангереева

Опубликовано: Сегодня, 15:34

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Отец погибшей под колесами автоцистерны девочки недоволен работой полиции

Бауыржан Шаханбаев, отец восьмилетней девочки, которая погибла в пригороде Актау 15 марта под колесами автоцистерны, рассказал о своем недовольстве в отношении работы сотрудников правоохранительных органов.

Кадр видео
Мужчина рассказал, что, в первую очередь, он недоволен тем, что водитель автоцистерны находится на свободе. По словам Бауыржана Шаханбаева, полицейские не изъяли видеозапись с камеры наружного наблюдения, установленной недалеко от места трагедии.

Бауыржан Шаханбаев

Автор: Кадырбек Айдар улы


Напомним, под колесами автоцистерны, перевозившей воду, погибла восьмилетняя девочка.

В отношении водителя автоцистерны ведется досудебное расследование по части 3 статьи 345 УК РК.


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