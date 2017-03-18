Отец погибшей под колесами автоцистерны девочки недоволен работой полиции

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Мужчина рассказал, что, в первую очередь, он недоволен тем, что водитель автоцистерны находится на свободе. По словам Бауыржана Шаханбаева, полицейские не изъяли видеозапись с камеры наружного наблюдения, установленной недалеко от места трагедии.
Напомним, под колесами автоцистерны, перевозившей воду, погибла восьмилетняя девочка.
В отношении водителя автоцистерны ведется досудебное расследование по части 3 статьи 345 УК РК.
Бауыржан ШаханбаевАвтор: Кадырбек Айдар улы
Напомним, под колесами автоцистерны, перевозившей воду, погибла восьмилетняя девочка.
В отношении водителя автоцистерны ведется досудебное расследование по части 3 статьи 345 УК РК.