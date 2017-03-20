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ЛАДА.kz » Общество

Ирина Гончарова

Опубликовано: Сегодня, 16:27

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Отдел предпринимательства: Стоимость социального хлеба в Актау не превышает 130-140 тенге за килограмм

Стоимость одной булки хлеба из муки первого сорта не превышает 65 тенге, сообщила Жанна Токбаева, руководитель отдела предпринимательства, сельского хозяйства и ветеринарии Актау.

Фото из интернета
Социально-значимым продуктом считается ржано-пшеничный хлеб из муки первого сорта. За его стоимость следят сотрудники городского акимата. Информация о том, что в Актау самый дорогой хлеб в стране, не совсем корректна, сообщают в акимате, поскольку в этих исследованиях речь идет о продуктах из муки высшего сорта.

- Во всех супермаркетах и магазинах ржано-пшеничный хлеб отпускается по цене не выше 65-70 тенге. Мы заключили меморандум с заводами-изготовителями и назначили маржу на надбавку за хлеб. Таким образом, производитель не может ставить цену выше 60 тенге, а продавец имеет право накидывать только 5-10 тенге на булку. Итого, стоимость социального хлеба в Актау составляет 130-140 тенге за килограмм, - рассказала Жанна Токбаева.

Фото lenta.inform.kz


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Комментарии ( 1 )

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Луч (Посетители) Сегодня, 16:52
Адекватная, разумная статья.
 
 

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