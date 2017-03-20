Отдел предпринимательства: Стоимость социального хлеба в Актау не превышает 130-140 тенге за килограмм

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Социально-значимым продуктом считается ржано-пшеничный хлеб из муки первого сорта. За его стоимость следят сотрудники городского акимата. Информация о том, что в Актау самый дорогой хлеб в стране, не совсем корректна, сообщают в акимате, поскольку в этих исследованиях речь идет о продуктах из муки высшего сорта.
- Во всех супермаркетах и магазинах ржано-пшеничный хлеб отпускается по цене не выше 65-70 тенге. Мы заключили меморандум с заводами-изготовителями и назначили маржу на надбавку за хлеб. Таким образом, производитель не может ставить цену выше 60 тенге, а продавец имеет право накидывать только 5-10 тенге на булку. Итого, стоимость социального хлеба в Актау составляет 130-140 тенге за килограмм, - рассказала Жанна Токбаева.
Фото lenta.inform.kz
- Во всех супермаркетах и магазинах ржано-пшеничный хлеб отпускается по цене не выше 65-70 тенге. Мы заключили меморандум с заводами-изготовителями и назначили маржу на надбавку за хлеб. Таким образом, производитель не может ставить цену выше 60 тенге, а продавец имеет право накидывать только 5-10 тенге на булку. Итого, стоимость социального хлеба в Актау составляет 130-140 тенге за килограмм, - рассказала Жанна Токбаева.
Фото lenta.inform.kz