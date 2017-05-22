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ЛАДА.kz » Общество

Станислава Куцай

Опубликовано: Сегодня, 16:25

Просмотров: 49

Хищение более 77 миллионов тенге в агропромышленном комплексе региона выявила прокуратура Мангистау

Нарушения выявлены в ходе проверки законности и эффективности расходования бюджетных средств. По эпизодам ведется досудебное расследование. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Мангистауской области.

Фото из архива Lada.kz
Сотрудники прокуратуры выявили факты злоупотребления, хищения и растраты бюджетных средств со стороны работников местных исполнительных органов на сумму 77,3 миллиона тенге.

- По результатам проверки в отношении руководителя управления сельского хозяйства Мангистауской области и других лиц зарегистрировано три факта уголовного правонарушения. Материалы направлены в антикоррупционную службу Мангистауской области, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Мангистауской области.

Директора ГКП «Мангистауская областная система водоснабжения» (МОСВ), по информации прокуратуры Мангистау, обвинили в получении миллиона тенге от руководителя ИП «Акбулак». Указанный факт зарегистрирован в едином реестре досудебных расследований по пункту 1 части 3 статьи 190 Уголовного Кодекса РК (Мошенничество в крупном размере).

- Постановлением следственного судьи Актауского городского суда в отношении руководителя управления сельского хозяйства Мангистауской области и директора ГКП «МОСВ» применена мера пресечения в виде содержания под стражей, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Мангистауской области.


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Комментарии ( 1 )

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GuF (Посетители) Сегодня, 16:30
кто то не поделился druzhba
 
 

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