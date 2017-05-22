Хищение более 77 миллионов тенге в агропромышленном комплексе региона выявила прокуратура Мангистау

Фото из архива Lada.kz

Сотрудники прокуратуры выявили факты злоупотребления, хищения и растраты бюджетных средств со стороны работников местных исполнительных органов на сумму 77,3 миллиона тенге.



- По результатам проверки в отношении руководителя управления сельского хозяйства Мангистауской области и других лиц зарегистрировано три факта уголовного правонарушения. Материалы направлены в антикоррупционную службу Мангистауской области, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Мангистауской области.



Директора ГКП «Мангистауская областная система водоснабжения» (МОСВ), по информации прокуратуры Мангистау, обвинили в получении миллиона тенге от руководителя ИП «Акбулак». Указанный факт зарегистрирован в едином реестре досудебных расследований по пункту 1 части 3 статьи 190 Уголовного Кодекса РК (Мошенничество в крупном размере).



- Постановлением следственного судьи Актауского городского суда в отношении руководителя управления сельского хозяйства Мангистауской области и директора ГКП «МОСВ» применена мера пресечения в виде содержания под стражей, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Мангистауской области.