В Актау официально открыли купальный сезон

Фото из архива Lada.kz
В Мангистауской области, как рассказал Манарбек Муханбетов, насчитывается более 30 зон отдыха: 20 баз отдыха в Актау и 10 в Кендерли. Время работы мест отдыха на городских пляжах – с 06:00 до 23:00.
- Купальный сезон можно считать открытым в связи с переходом спасателей на усиленный режим работы. Но, прежде чем принимать отдыхающих, администрация баз отдыха должна обследовать дно и получить соответствующий акт. Дежурить спасатели будут в местах, где купаться запрещено - это водосбросный канал ТОО «МАЭК Казатомпром», называемый в народе «шора», спуск в 4 микрорайоне и в районе 43 километра, - сказал Манарбек Муханбетов.
Спасатели рассказали о требованиях безопасности на пляжах:
НЕ заплывайте за знаки ограждения!
НЕ купайтесь в запрещенных местах!
НЕ оставляйте купающихся детей без присмотра!
НЕ допускайте шалости на воде!
НЕ подплывайте к проходящим катерам и лодкам!
НЕ прыгайте в воду с мостиков, дамб, причалов, лодок и катеров!
НЕ ныряйте в незнакомом месте!
В регионе дислоцируются четыре спасательных подразделения: в Актау, Форт-Шевченко, Курыке и на базе отдыха «Кендерли».
За три летних месяца 2016 года в Каспии утонули четыре человека, один из них - ребенок. В 2015 году в Мангистауской области утонули 12 человек.
Телефон оперативного дежурного департамента по чрезвычайным ситуациям: 112
Узнать температуру воды в Каспийском море можно на нашем сайте.
- Купальный сезон можно считать открытым в связи с переходом спасателей на усиленный режим работы. Но, прежде чем принимать отдыхающих, администрация баз отдыха должна обследовать дно и получить соответствующий акт. Дежурить спасатели будут в местах, где купаться запрещено - это водосбросный канал ТОО «МАЭК Казатомпром», называемый в народе «шора», спуск в 4 микрорайоне и в районе 43 километра, - сказал Манарбек Муханбетов.
Спасатели рассказали о требованиях безопасности на пляжах:
НЕ заплывайте за знаки ограждения!
НЕ купайтесь в запрещенных местах!
НЕ оставляйте купающихся детей без присмотра!
НЕ допускайте шалости на воде!
НЕ подплывайте к проходящим катерам и лодкам!
НЕ прыгайте в воду с мостиков, дамб, причалов, лодок и катеров!
НЕ ныряйте в незнакомом месте!
В регионе дислоцируются четыре спасательных подразделения: в Актау, Форт-Шевченко, Курыке и на базе отдыха «Кендерли».
За три летних месяца 2016 года в Каспии утонули четыре человека, один из них - ребенок. В 2015 году в Мангистауской области утонули 12 человек.
Телефон оперативного дежурного департамента по чрезвычайным ситуациям: 112
Узнать температуру воды в Каспийском море можно на нашем сайте.