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ЛАДА.kz » Общество

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 17:04

Просмотров: 780

В Актау официально открыли купальный сезон

Сегодня, 25 мая, личный состав водно-спасательной службы департамента по чрезвычайным ситуациям (ДЧС) Мангистауской области перешел на усиленный режим работы. Об этом сообщил Манарбек Муханбетов, заместитель начальника ДЧС Мангистауской области.

Фото из архива Lada.kz
В Мангистауской области, как рассказал Манарбек Муханбетов, насчитывается более 30 зон отдыха: 20 баз отдыха в Актау и 10 в Кендерли. Время работы мест отдыха на городских пляжах – с 06:00 до 23:00.

- Купальный сезон можно считать открытым в связи с переходом спасателей на усиленный режим работы. Но, прежде чем принимать отдыхающих, администрация баз отдыха должна обследовать дно и получить соответствующий акт. Дежурить спасатели будут в местах, где купаться запрещено - это водосбросный канал ТОО «МАЭК Казатомпром», называемый в народе «шора», спуск в 4 микрорайоне и в районе 43 километра, - сказал Манарбек Муханбетов.

Спасатели рассказали о требованиях безопасности на пляжах: 

НЕ заплывайте за знаки ограждения!
НЕ купайтесь в запрещенных местах!
НЕ оставляйте купающихся детей без присмотра!
НЕ допускайте шалости на воде!
НЕ подплывайте к проходящим катерам и лодкам!
НЕ прыгайте в воду с мостиков, дамб, причалов, лодок и катеров!
НЕ ныряйте в незнакомом месте!

В регионе дислоцируются четыре спасательных подразделения: в Актау, Форт-Шевченко, Курыке и на базе отдыха «Кендерли».

За три летних месяца 2016 года в Каспии утонули четыре человека, один из них - ребенок. В 2015 году в Мангистауской области утонули 12 человек.

Телефон оперативного дежурного департамента по чрезвычайным ситуациям: 112 

Узнать температуру воды в Каспийском море можно на нашем сайте.


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Комментарии ( 4 )

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Восставший (Посетители) Сегодня, 18:20
Разрешили! Это, просто, праздник какой-то! Спасибо Администрации. Скоро у Администрации надо будет разрешения спрашивать дышать воздухом.
 
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Artur007 (Посетители) Сегодня, 18:02
Он всегда открыт для некоторых)В инстаграме можно найти пару женщин ,которые круглый год купаются)))Не привыкшему человеку очень опасно в такой воде купаться даже летом...Так как вода достаточно холодная еще!
 
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  • nadiuna
 Швейк (Посетители) Сегодня, 17:49
Угу, открыли. Для моржей. Впрочем, для них он и не закрывался lol
 
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djulia (Посетители) Сегодня, 17:21
В смысле Дежурить спасатели будут в местах, где купаться запрещено...и в районе 43 километра, - сказал Манарбек Муханбетов. С какого перепуга там запрещено купаться?
 
 

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