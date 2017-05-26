С момента изменения статуса департамента по защите прав потребителей Мангистау от жителей поступило 15 жалоб

- Департамент по защите прав потребителей был переименован в департамент охраны общественного здоровья 11 апреля в связи с реорганизацией комитета по защите прав потребителей. Комитет, в свою очередь, преобразован в комитет охраны общественного здоровья Министерства здравоохранения РК. Комитет контроля медицинской и фармацевтической деятельности переименован в комитет фармации. Функции контроля медицинской деятельности и соблюдения стандартов в области здравоохранения возложены на службу охраны общественного здоровья. За нашей службой остались функции охраны санитарно-эпидемиологического благополучия населения и надзора за безопасностью пищевой продукции. Для работы в обновленном статусе в департаменте количество отделов увеличено до 14, - прокомментировал Нурлан Абугалиев.

Две жалобы из 15, поступивших от жителей Мангистау, касаются некачественной продукции питания.