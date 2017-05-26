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ЛАДА.kz » Общество

Гульмира Садырова

Опубликовано: Сегодня, 09:26

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С момента изменения статуса департамента по защите прав потребителей Мангистау от жителей поступило 15 жалоб

С 11 апреля 2017 года в Мангистауский департамент охраны общественного здоровья, ранее называвшийся департаментом по защите прав потребителей, от жителей поступило 15 заявлений. Основная доля жалоб (13) касается оказания некачественных услуг медицинскими организациями региона. Об этом рассказал Нурлан Абугалиев, исполняющий обязанности руководителя департамента.

Нурлан Абунгалиев, исполняющий обязанности руководителя департамента охраны общественного здоровья. Фото автора из архива Lada.kz
Две жалобы из 15, поступивших от жителей Мангистау, касаются некачественной продукции питания.

- Департамент по защите прав потребителей был переименован в департамент охраны общественного здоровья 11 апреля в связи с реорганизацией комитета по защите прав потребителей. Комитет, в свою очередь, преобразован в комитет охраны общественного здоровья Министерства здравоохранения РК. Комитет контроля медицинской и фармацевтической деятельности переименован в комитет фармации. Функции контроля медицинской деятельности и соблюдения стандартов в области здравоохранения возложены на службу охраны общественного здоровья. За нашей службой остались функции охраны санитарно-эпидемиологического благополучия населения и надзора за безопасностью пищевой продукции. Для работы в обновленном статусе в департаменте количество отделов увеличено до 14, - прокомментировал Нурлан Абугалиев.


По всем вопросам и с жалобами можно обращаться по адресу: Актау, 3Б микрорайон, здание №46. Телефон приемной: 50-19-09.


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Комментарии ( 3 )

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Алькен (Посетители) Сегодня, 11:21
Цитата: Гульмира Садырова
Ув.Алькен, по всем вопросам и с жалобами можно обращаться с заявлением


Дело в том, что лично я от этого не пострадал (не дурак), но вижу как страдают люди. Ведь это же всё фальсификация и лжемедицина, - почему бы не прикрыть лавочку (касательно кровопускания, иглоукалывания и всякого вида целителей и экстрасенсов, которых кстати можно вычислить всех по объявлениям на столбах), почем это всё взять и не ликвидировать???
 
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Гульмира Садырова (Журналисты) Сегодня, 11:15
Ув.Алькен, по всем вопросам и с жалобами можно обращаться с заявлением по адресу: Актау, 3Б микрорайон, здание №46. Телефон приемной: 50-19-09.
 
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Алькен (Посетители) Сегодня, 10:58
https://www.youtube.com/watch?v=3Dc7KY9CiZ8&t=1s

На видео развод людей на деньги и здоровье, под названием "Хиджама" в 14 мкр., в "Тамшалы" есть иглоукалывание (такой же точно развод), в пос. Тельман люди катаются, якобы к некоей целительнице... По адресу 5-13 живёт "маг", избавляющий от зависимостей. Ну и наконец РЦП (рядом с кладбищем), где главной ценностью стали деньги и ничего не только святого, но и просто человеческого уже нет. Туда вообще нищих пускать перестали, как я заметил.

Разберитесь пожалуйста со всем этим, прикройте клоповник. Прошу считать данное обращение от себя - официальным.

Спасибо!
 
 

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