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ЛАДА.kz » Общество

Гульмира Садырова

Опубликовано: Сегодня, 10:38

Просмотров: 265

Врачи Мангистауской областной больницы впервые провели операции на сосудах головного мозга

Пациентов прооперировали Азамат Алпысов, руководитель местного инсультного центра, и Асылбек Калиев, специалист Национального центра нейрохирургии из Астаны.

Нейрохирурги в операционной. Фото предоставлено инсультным центром
С разрывом аневризмы и кровоизлиянием в мозг в Мангистаускую областную больницу (МОБ) поступил 50-летний пациент.

- Опасность заболевания заключается в том, что риск повторного разрыва составляет 40%. Это может привести к тяжелой инвалидности и даже к смерти. Поэтому мы провели высокотехнологичную операцию, исключающую повторный разрыв. Пациента могут выписать через два-три дня. Прогноз благоприятный, - рассказал Асылбек Калиев.

Вторую операцию провели 68-летнему пациенту, страдающему недостаточностью мозгового кровообращения. Это заболевание, по словам Асылбека Калиева, может привести к ишемическому инсульту.

- Стентирование сонной артерии позволило восстановить нормальное кровоснабжение головного мозга и предупредить вторичный инсульт, который мог бы привести к инвалидности, а в нередких случаях – к летальному исходу, - отметил специалист Национального центра нейрохирургии.

Операцию по стентированию артерий для профилактики инсульта врачи МОБ самостоятельно проведут сегодня, 26 мая.

- За четыре месяца текущего года в инсультном центре МОБ пролечен 341 пациент с острыми нарушениями мозгового кровообращения. Кровоизлияния головного мозга по причине гипертонии получили 108 больных. Из них 15 пациентов перенесли кровоизлияние на фоне разрыва аневризмы сосудов головного мозга. Все они были направлены в Национальный центр нейрохирургии в Астану. Из 35 больных, выявленных в прошлом году, пять человек умерли от тяжелой мозговой комы.

Что такое аневризма сосудов головного мозга?

Аневризма сосудов головного мозга является небольшим образованием на мозговом кровеносном сосуде, которое быстро увеличивается в размерах и наполняется кровью. Выпуклый участок аневризмы может оказывать давление на нерв или на окружающие ткани мозга. Особую опасность представляет разрыв аневризмы, в результате которого кровь попадает в окружающие ткани мозга (это называется кровоизлиянием).

В чем состоит опасность аневризмы сосудов головного мозга?

Разрыв аневризмы приводит к кровоизлиянию в мозг, вызывая серьезные осложнения, в том числе: геморрагический инсульт, повреждение нервной системы или смерть.
Разрыву аневризмы могут способствовать гипертония, злоупотребление алкоголем, наркомания (особенно употребление кокаина) и курение.

Каковы симптомы аневризма сосудов головного мозга?

Зачастую аневризмы сосудов головного мозга протекают бессимптомно, пока они не достигают больших размеров или не происходит разрыв. Симптомами аневризмы сосудов головного мозга являются: боли в области глаз, онемение, слабость или паралич одной стороны лица, расширенные зрачки и замутненное зрение.
Другие симптомы разрыва мозговой аневризмы включают: тошноту и рвоту, сопровождающиеся сильной головной болью, опущенное веко, чувствительность к свету, изменения в психическом состоянии или уровне тревожности. У некоторых больных возникают судороги. Возможна также потеря сознания, а в редких случаях — кома.
При разрыве аневризмы сосудов головного мозга человек может почувствовать внезапную и очень сильную головную боль, двоение в глазах, тошноту, рвоту, ригидность затылка, возможна также потеря сознания. Люди обычно описывают это состояние, как «худшую головную боль в своей жизни», которая, как правило, отличается остротой и интенсивностью. В отдельных случаях перед разрывом аневризмы у больного появляются «сигнальные» или предупреждающие головные боли, которые продолжаются в течение нескольких дней или даже недель до приступа.

Если вы страдаете от острой головной боли, особенно в сочетании с другими упомянутыми выше симптомами, вам следует немедленно обратиться к врачу.

С 14:00 до 17:00 26 мая, после завершения операций, специалисты проведут консультации для жителей области с подтвержденными УЗИ изменениями шеи, головы, с частыми головными болями, головокружениями, больных, перенесших инсульт. Все вопросы по телефону: 210- 579.


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Комментарии ( 1 )

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Алькен (Посетители) Сегодня, 11:15
Вот это люди достойные!Можно сказать настоящие герои современности. Спасибо вам, мужики!
 
 

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