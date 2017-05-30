Список и телефоны баз отдыха Актау

Базы отдыха

Tree of Life

Открытие баз отдыха запланировано на 1 июня. Не будут функционировать в этом году базы отдыха «Чайка», «Ивушка», «Морячок» и пляж «Золотые пески» (бывшая база отдыха «Самал»).Расположена в 17 километрах от Актау. Функционирует с 21 мая. Территория базы отдыха охраняется, ведется видеонаблюдение. К услугам отдыхающих - бассейн под открытым небом, рассчитанный на взрослых, и детей.На территории «Sunset» отдыхающим предлагают четырех- и пятикомнатные коттеджи, в которых есть мебель, холодильник, сплит-система и телевизор. Коттедж состоит из трех спален, зала, кухни, санузла и ванной. Четырехкомнатный коттедж вмещает до восьми человек. Стоимость аренды в будние дни - 25 тысяч тенге, с пятницы по воскресенье - 50 тысяч тенге в сутки.Пятикомнатный коттедж вмещает до десяти человек, в будние дни стоимость аренды 30 тысяч тенге, с пятницы по воскресенье — 60 тысяч тенге.Отдыхающим предлагают услуги сауны - 5000 тенге в час. На базе работают медицинский и спасательный пункты, летнее кафе, магазин, бесплатная парковка. Отдыхающие могут арендовать площадку для футбола, волейбола. Арендовать мангал и казан можно за 2500 тенге. Топчан, рассчитанный на 10 человек - за 1500 тенге в час. Отдохнуть у бассейна без аренды домиков стоит две тысячи тенге. Вход детям до пяти лет - свободный. По выходным на базе планируют проводить дискотеки и развлекательные мероприятия.База отдыха распахнет двери для отдыхающих 1 июня. «Стигл» находится под охраной, ведется видеонаблюдение. На территории базы расположены гостиница и корпус «Теремок». Стоимость гостиничных номеров - от 24 до 55 тысяч в сутки. В оплату входит завтрак и пользование бассейном без ограничения по времени. За отдых ребенка на базе потребуется доплатить еще шесть тысяч тенге в сутки. В корпусе «Теремок» расположены двух- и трехместные комнаты отдыха. Стоимость двухместного номера здесь составляет 12 тысяч тенге в сутки, трехместного – 16 тысяч тенге в сутки.На «Стигле» предоставляют услуги бани. Стоимость за час - 8000 тенге. А также VIP-сауна, стоимостью 12 тысяч тенге в час.На территории базы работают тренажерный и спортивный залы, крытый бассейн, поле для баскетбола и мини-футбола, летнее кафе, SPA-центр, прачечная, спасательная вышка и медпункт.Стоимость посещения комплекса - бассейн, финская и фитобаня, тренажерный зал - составляет 5 000 тенге за два часа на одного человека, дети до семи лет бесплатно, с семи до 16 лет – 1000 тенге. На базе функционирует теннисный корт для двух и четырех человек. За него придется заплатить три тысячи тенге за два часа с человека.Вход на пляж без аренды домиков и гостиничных номеров стоит 1000 тенге, детям от семи до 16 лет - 850 тенге, до семи лет детям вход на пляж - бесплатно. В стоимость данной услуги входит пользование туалетом, душем, лежаками и парковкой. Песок на пляже очищен. Каждые выходные на базе проводятся дискотеки. На территорию базы привозить свои продукты питания и напитки запрещено.Функционирует с 1 апреля. Территория находится под охраной, ведется видеонаблюдение.В трехэтажном корпусе расположены бальнеологическое и физиотерапевтические отделения. Бальнеологическое отделение включает радоновые ванны, фитобочки, горячее обертывание, а также массаж. Физиотерапевтическое отделение оказывает услуги по следующим направлениям: парафино-озокеритовое лечение, УВЧ, магнитотерапия, СВЧ, ингаляция, электрофорез. На территории находится уникальный открытый бассейн, наполняемый из подземного источника радоновой водой. Стоимость проживания в сутки составляет 15 тысяч с человека. Детям от пяти до девяти лет - бесплатно, с девяти до 16 лет - 7500 тенге.На территории дома отдыха «Сая» жителям Актау предлагают снять в аренду домики. Стоимость суточной аренды - 5000 тенге с человека. Аренда топчана на 30 человек составляет 12 тысяч тенге. На территории расположено поле для игр в волейбол и баскетбол, детская площадка, кафе.Вход на базу стоит 1600 тенге. Территория находится под охраной, ведется видеонаблюдение. На базе отдыха «Серебряные пески» имеются двухместные домики, четырехместные контейнеры, переоборудованные под домики для отдыха, и юрты. Стоимость аренды деревянного домика — 4000 тенге, четырехместных контейнеров 5000 тенге. Домики оснащены мебелью, холодильниками и сплит-системами. Аренда юрты стоит от пяти до 10 тысяч тенге. VIP-четырехместные номера обойдутся отдыхающим в 15000 тенге за час. На базе расположены семь беседок, их аренда обойдется посетителям в 2000 тенге за час. Парковка на территории базы стоит 200 тенге. Отдыхающим доступны спортивная площадка, магазин, летнее кафе, шашлычная, пункт проката (мячи для игр, бадминтон и многое другое), туалеты и душевые. На территории базы имеется спасательная вышка, медпункта нет.База начнет функционировать с 1 июня. На территории имеется детская площадка, кафе и магазин. Стоимость аренды домика в сутки составляет от 20 до 50 тысяч тенге. Аренда топчана - 1000 тенге с человека. Оплата за нахождение на базе отдыха с утра до вечера для отдыхающих составляет - 1000 тенге, детям - 500 тенге. Территория находится под охраной и ведется видеонаблюдение. На территории базы работает медицинский пункт, спасателей нет. По выходным на базе планируют проводить дискотеки и развлекательные мероприятия.Администрация базы отказала в предоставлении информации.База отдыха Tree of Life расположена в 25 километрах от Актау. На территории базы имеется аквапарк для взрослых и детей. Вход в аквапарк для взрослых - 5000 тенге с человека. Детям до семи лет - вход бесплатный, от семи до 14 лет - 3000 тенге. Аквапарк работает с 10:00 до 20:00. На его территории действует детский бассейн размером 4х8 метров и глубиной 0,8 метра, а также взрослый - 15х30 метров, глубиной 1,5 метра.Отдыхающим Tree of Life предлагает двух- и трехкомнатные дома с видом на море. Номера включают следующие удобства: кондиционер, телевидение, телефон, персональный сейф, мини-бар. Стоимость домиков от 26 до 58 тысяч в сутки. В стоимость проживания включены: завтрак, шезлонги на пляже, парковка, Wi-Fi и посещение аквапарка. На базе можно арендовать VIP-коттеджи стоимостью от 145 000 до 600 000 в сутки.Жителям Актау предлагают аренду финской сауны стоимостью 10 тысяч тенге в час. Аренда конференц-зала стоит 60 000 тенге. На территории базы имеются: детская площадка, футбольное поле, кафе, рыбный ресторан, пункт аренды водных аттракционов, массажный зал и тренажёрный зал для проживающих.В середине июня на базе планируют открыть дополнительный аквапарк. Территория находится под охраной, ведется видеонаблюдение.Распахнет свои двери для отдыхающих 1 июня. На территории базы расположены трех- и четырехместные домики, а также домики с банкетным залом. Домики оснащены мебелью, холодильниками и кондиционерами. Стоимость проживания в домиках за сутки с человека - 2500 тенге, дети до семи лет - бесплатно. Аренда беседок - по 1000 тенге с человека за день. На базе имеются: детская и спортивная площадки, парковка, на пляже установлены навесы, мангалы у каждого домика. На территории базы отсутствуют спасатели и медпункт.На территории базы расположены двухэтажные домики, стоимость аренды – 2500 тенге с человека. Аренда бунгало обойдется отдыхающим от 3000 до 3500 тенге с человека. Детям до семи лет - бесплатно, от семи до 14 лет - 1500 тенге. В домиках имеются сплит-система, холодильник. На территории базы есть спортивная площадка, душевые, бесплатная парковка и магазин. Вход на пляж без аренды домиков стоит 1000 тенге с человека, дети до семи лет - бесплатно, от семи до 14 лет - 500 тенге. На территории базы отсутствуют спасатели и медпункт. База отдыха начнет функционировать с 1 июня.Аренда домиков - от 3200 до 3500 тенге в сутки за человека. Для отдыхающих на базе имеются: парковка, детская площадка, поле для игр в футбол и волейбол, душевые и мангалы. На базе можно снять веранду без проживания в домике, стоимость аренды - от 5000 тенге. Песок на пляже очищен. Работают медицинский и спасательный пункты. База отдыха начнет функционировать с 1 июня.