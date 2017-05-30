Список и телефоны баз отдыха Актау

База отдыха «Tree of Life». Фото автора
Открытие баз отдыха запланировано на 1 июня. Не будут функционировать в этом году базы отдыха «Чайка», «Ивушка», «Морячок» и пляж «Золотые пески» (бывшая база отдыха «Самал»).
Sunset
Расположена в 17 километрах от Актау. Функционирует с 21 мая. Территория базы отдыха охраняется, ведется видеонаблюдение. К услугам отдыхающих - бассейн под открытым небом, рассчитанный на взрослых, и детей.
На территории «Sunset» отдыхающим предлагают четырех- и пятикомнатные коттеджи, в которых есть мебель, холодильник, сплит-система и телевизор. Коттедж состоит из трех спален, зала, кухни, санузла и ванной. Четырехкомнатный коттедж вмещает до восьми человек. Стоимость аренды в будние дни - 25 тысяч тенге, с пятницы по воскресенье - 50 тысяч тенге в сутки.
Пятикомнатный коттедж вмещает до десяти человек, в будние дни стоимость аренды 30 тысяч тенге, с пятницы по воскресенье — 60 тысяч тенге.
Отдыхающим предлагают услуги сауны - 5000 тенге в час. На базе работают медицинский и спасательный пункты, летнее кафе, магазин, бесплатная парковка. Отдыхающие могут арендовать площадку для футбола, волейбола. Арендовать мангал и казан можно за 2500 тенге. Топчан, рассчитанный на 10 человек - за 1500 тенге в час. Отдохнуть у бассейна без аренды домиков стоит две тысячи тенге. Вход детям до пяти лет - свободный. По выходным на базе планируют проводить дискотеки и развлекательные мероприятия.
Телефоны для справок: 8 707 666 0206, администратор Марина
ФОТО:
«Стигл»
База отдыха распахнет двери для отдыхающих 1 июня. «Стигл» находится под охраной, ведется видеонаблюдение. На территории базы расположены гостиница и корпус «Теремок». Стоимость гостиничных номеров - от 24 до 55 тысяч в сутки. В оплату входит завтрак и пользование бассейном без ограничения по времени. За отдых ребенка на базе потребуется доплатить еще шесть тысяч тенге в сутки. В корпусе «Теремок» расположены двух- и трехместные комнаты отдыха. Стоимость двухместного номера здесь составляет 12 тысяч тенге в сутки, трехместного – 16 тысяч тенге в сутки.
На «Стигле» предоставляют услуги бани. Стоимость за час - 8000 тенге. А также VIP-сауна, стоимостью 12 тысяч тенге в час.
На территории базы работают тренажерный и спортивный залы, крытый бассейн, поле для баскетбола и мини-футбола, летнее кафе, SPA-центр, прачечная, спасательная вышка и медпункт.
Стоимость посещения комплекса - бассейн, финская и фитобаня, тренажерный зал - составляет 5 000 тенге за два часа на одного человека, дети до семи лет бесплатно, с семи до 16 лет – 1000 тенге. На базе функционирует теннисный корт для двух и четырех человек. За него придется заплатить три тысячи тенге за два часа с человека.
Вход на пляж без аренды домиков и гостиничных номеров стоит 1000 тенге, детям от семи до 16 лет - 850 тенге, до семи лет детям вход на пляж - бесплатно. В стоимость данной услуги входит пользование туалетом, душем, лежаками и парковкой. Песок на пляже очищен. Каждые выходные на базе проводятся дискотеки. На территорию базы привозить свои продукты питания и напитки запрещено.
Телефон для справок базы отдыха «Стигл»: 300-138, 300-082
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Дом отдыха «Сая»
Функционирует с 1 апреля. Территория находится под охраной, ведется видеонаблюдение.
В трехэтажном корпусе расположены бальнеологическое и физиотерапевтические отделения. Бальнеологическое отделение включает радоновые ванны, фитобочки, горячее обертывание, а также массаж. Физиотерапевтическое отделение оказывает услуги по следующим направлениям: парафино-озокеритовое лечение, УВЧ, магнитотерапия, СВЧ, ингаляция, электрофорез. На территории находится уникальный открытый бассейн, наполняемый из подземного источника радоновой водой. Стоимость проживания в сутки составляет 15 тысяч с человека. Детям от пяти до девяти лет - бесплатно, с девяти до 16 лет - 7500 тенге.
На территории дома отдыха «Сая» жителям Актау предлагают снять в аренду домики. Стоимость суточной аренды - 5000 тенге с человека. Аренда топчана на 30 человек составляет 12 тысяч тенге. На территории расположено поле для игр в волейбол и баскетбол, детская площадка, кафе.
Телефон для справок: 30-91-55
ФОТО:
База отдыха «Серебряные пески»
Вход на базу стоит 1600 тенге. Территория находится под охраной, ведется видеонаблюдение. На базе отдыха «Серебряные пески» имеются двухместные домики, четырехместные контейнеры, переоборудованные под домики для отдыха, и юрты. Стоимость аренды деревянного домика — 4000 тенге, четырехместных контейнеров 5000 тенге. Домики оснащены мебелью, холодильниками и сплит-системами. Аренда юрты стоит от пяти до 10 тысяч тенге. VIP-четырехместные номера обойдутся отдыхающим в 15000 тенге за час. На базе расположены семь беседок, их аренда обойдется посетителям в 2000 тенге за час. Парковка на территории базы стоит 200 тенге. Отдыхающим доступны спортивная площадка, магазин, летнее кафе, шашлычная, пункт проката (мячи для игр, бадминтон и многое другое), туалеты и душевые. На территории базы имеется спасательная вышка, медпункта нет.
Телефон для справок: 8 701 522 23 36, директор Умар Бигерев
ФОТО:
База отдыха «Комарово»
База начнет функционировать с 1 июня. На территории имеется детская площадка, кафе и магазин. Стоимость аренды домика в сутки составляет от 20 до 50 тысяч тенге. Аренда топчана - 1000 тенге с человека. Оплата за нахождение на базе отдыха с утра до вечера для отдыхающих составляет - 1000 тенге, детям - 500 тенге. Территория находится под охраной и ведется видеонаблюдение. На территории базы работает медицинский пункт, спасателей нет. По выходным на базе планируют проводить дискотеки и развлекательные мероприятия.
Телефон для справок: 8 705 236 73 43, Дарья
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База отдыха «Акку»
Администрация базы отказала в предоставлении информации.
База отдыха Tree of Life расположена в 25 километрах от Актау. На территории базы имеется аквапарк для взрослых и детей. Вход в аквапарк для взрослых - 5000 тенге с человека. Детям до семи лет - вход бесплатный, от семи до 14 лет - 3000 тенге. Аквапарк работает с 10:00 до 20:00. На его территории действует детский бассейн размером 4х8 метров и глубиной 0,8 метра, а также взрослый - 15х30 метров, глубиной 1,5 метра.
Отдыхающим Tree of Life предлагает двух- и трехкомнатные дома с видом на море. Номера включают следующие удобства: кондиционер, телевидение, телефон, персональный сейф, мини-бар. Стоимость домиков от 26 до 58 тысяч в сутки. В стоимость проживания включены: завтрак, шезлонги на пляже, парковка, Wi-Fi и посещение аквапарка. На базе можно арендовать VIP-коттеджи стоимостью от 145 000 до 600 000 в сутки.
Жителям Актау предлагают аренду финской сауны стоимостью 10 тысяч тенге в час. Аренда конференц-зала стоит 60 000 тенге. На территории базы имеются: детская площадка, футбольное поле, кафе, рыбный ресторан, пункт аренды водных аттракционов, массажный зал и тренажёрный зал для проживающих.
В середине июня на базе планируют открыть дополнительный аквапарк. Территория находится под охраной, ведется видеонаблюдение.
Телефон для справок: 200- 999, 203-881, 8 701 724 1111
ФОТО:
База отдыха «Бриз»
Распахнет свои двери для отдыхающих 1 июня. На территории базы расположены трех- и четырехместные домики, а также домики с банкетным залом. Домики оснащены мебелью, холодильниками и кондиционерами. Стоимость проживания в домиках за сутки с человека - 2500 тенге, дети до семи лет - бесплатно. Аренда беседок - по 1000 тенге с человека за день. На базе имеются: детская и спортивная площадки, парковка, на пляже установлены навесы, мангалы у каждого домика. На территории базы отсутствуют спасатели и медпункт.
Телефоны для справок: 8 702 512 0849, 8 705 897 2192, 8 702 298 5220, администратор Екатерина
ФОТО:
«Монтажник»
На территории базы расположены двухэтажные домики, стоимость аренды – 2500 тенге с человека. Аренда бунгало обойдется отдыхающим от 3000 до 3500 тенге с человека. Детям до семи лет - бесплатно, от семи до 14 лет - 1500 тенге. В домиках имеются сплит-система, холодильник. На территории базы есть спортивная площадка, душевые, бесплатная парковка и магазин. Вход на пляж без аренды домиков стоит 1000 тенге с человека, дети до семи лет - бесплатно, от семи до 14 лет - 500 тенге. На территории базы отсутствуют спасатели и медпункт. База отдыха начнет функционировать с 1 июня.
Телефоны для справок: 8 776 697 0923, администратор Замира
ФОТО:
«Золотое солнышко»
Аренда домиков - от 3200 до 3500 тенге в сутки за человека. Для отдыхающих на базе имеются: парковка, детская площадка, поле для игр в футбол и волейбол, душевые и мангалы. На базе можно снять веранду без проживания в домике, стоимость аренды - от 5000 тенге. Песок на пляже очищен. Работают медицинский и спасательный пункты. База отдыха начнет функционировать с 1 июня.
Телефоны для справок: 8 701 358 0690
ФОТО:
Фото автора и Рашида Исмагилова
Базы отдыха
Sunset
Расположена в 17 километрах от Актау. Функционирует с 21 мая. Территория базы отдыха охраняется, ведется видеонаблюдение. К услугам отдыхающих - бассейн под открытым небом, рассчитанный на взрослых, и детей.
На территории «Sunset» отдыхающим предлагают четырех- и пятикомнатные коттеджи, в которых есть мебель, холодильник, сплит-система и телевизор. Коттедж состоит из трех спален, зала, кухни, санузла и ванной. Четырехкомнатный коттедж вмещает до восьми человек. Стоимость аренды в будние дни - 25 тысяч тенге, с пятницы по воскресенье - 50 тысяч тенге в сутки.
Пятикомнатный коттедж вмещает до десяти человек, в будние дни стоимость аренды 30 тысяч тенге, с пятницы по воскресенье — 60 тысяч тенге.
Отдыхающим предлагают услуги сауны - 5000 тенге в час. На базе работают медицинский и спасательный пункты, летнее кафе, магазин, бесплатная парковка. Отдыхающие могут арендовать площадку для футбола, волейбола. Арендовать мангал и казан можно за 2500 тенге. Топчан, рассчитанный на 10 человек - за 1500 тенге в час. Отдохнуть у бассейна без аренды домиков стоит две тысячи тенге. Вход детям до пяти лет - свободный. По выходным на базе планируют проводить дискотеки и развлекательные мероприятия.
Телефоны для справок: 8 707 666 0206, администратор Марина
ФОТО:
«Стигл»
База отдыха распахнет двери для отдыхающих 1 июня. «Стигл» находится под охраной, ведется видеонаблюдение. На территории базы расположены гостиница и корпус «Теремок». Стоимость гостиничных номеров - от 24 до 55 тысяч в сутки. В оплату входит завтрак и пользование бассейном без ограничения по времени. За отдых ребенка на базе потребуется доплатить еще шесть тысяч тенге в сутки. В корпусе «Теремок» расположены двух- и трехместные комнаты отдыха. Стоимость двухместного номера здесь составляет 12 тысяч тенге в сутки, трехместного – 16 тысяч тенге в сутки.
На «Стигле» предоставляют услуги бани. Стоимость за час - 8000 тенге. А также VIP-сауна, стоимостью 12 тысяч тенге в час.
На территории базы работают тренажерный и спортивный залы, крытый бассейн, поле для баскетбола и мини-футбола, летнее кафе, SPA-центр, прачечная, спасательная вышка и медпункт.
Стоимость посещения комплекса - бассейн, финская и фитобаня, тренажерный зал - составляет 5 000 тенге за два часа на одного человека, дети до семи лет бесплатно, с семи до 16 лет – 1000 тенге. На базе функционирует теннисный корт для двух и четырех человек. За него придется заплатить три тысячи тенге за два часа с человека.
Вход на пляж без аренды домиков и гостиничных номеров стоит 1000 тенге, детям от семи до 16 лет - 850 тенге, до семи лет детям вход на пляж - бесплатно. В стоимость данной услуги входит пользование туалетом, душем, лежаками и парковкой. Песок на пляже очищен. Каждые выходные на базе проводятся дискотеки. На территорию базы привозить свои продукты питания и напитки запрещено.
Телефон для справок базы отдыха «Стигл»: 300-138, 300-082
ФОТО:
Дом отдыха «Сая»
Функционирует с 1 апреля. Территория находится под охраной, ведется видеонаблюдение.
В трехэтажном корпусе расположены бальнеологическое и физиотерапевтические отделения. Бальнеологическое отделение включает радоновые ванны, фитобочки, горячее обертывание, а также массаж. Физиотерапевтическое отделение оказывает услуги по следующим направлениям: парафино-озокеритовое лечение, УВЧ, магнитотерапия, СВЧ, ингаляция, электрофорез. На территории находится уникальный открытый бассейн, наполняемый из подземного источника радоновой водой. Стоимость проживания в сутки составляет 15 тысяч с человека. Детям от пяти до девяти лет - бесплатно, с девяти до 16 лет - 7500 тенге.
На территории дома отдыха «Сая» жителям Актау предлагают снять в аренду домики. Стоимость суточной аренды - 5000 тенге с человека. Аренда топчана на 30 человек составляет 12 тысяч тенге. На территории расположено поле для игр в волейбол и баскетбол, детская площадка, кафе.
Телефон для справок: 30-91-55
ФОТО:
База отдыха «Серебряные пески»
Вход на базу стоит 1600 тенге. Территория находится под охраной, ведется видеонаблюдение. На базе отдыха «Серебряные пески» имеются двухместные домики, четырехместные контейнеры, переоборудованные под домики для отдыха, и юрты. Стоимость аренды деревянного домика — 4000 тенге, четырехместных контейнеров 5000 тенге. Домики оснащены мебелью, холодильниками и сплит-системами. Аренда юрты стоит от пяти до 10 тысяч тенге. VIP-четырехместные номера обойдутся отдыхающим в 15000 тенге за час. На базе расположены семь беседок, их аренда обойдется посетителям в 2000 тенге за час. Парковка на территории базы стоит 200 тенге. Отдыхающим доступны спортивная площадка, магазин, летнее кафе, шашлычная, пункт проката (мячи для игр, бадминтон и многое другое), туалеты и душевые. На территории базы имеется спасательная вышка, медпункта нет.
Телефон для справок: 8 701 522 23 36, директор Умар Бигерев
ФОТО:
База отдыха «Комарово»
База начнет функционировать с 1 июня. На территории имеется детская площадка, кафе и магазин. Стоимость аренды домика в сутки составляет от 20 до 50 тысяч тенге. Аренда топчана - 1000 тенге с человека. Оплата за нахождение на базе отдыха с утра до вечера для отдыхающих составляет - 1000 тенге, детям - 500 тенге. Территория находится под охраной и ведется видеонаблюдение. На территории базы работает медицинский пункт, спасателей нет. По выходным на базе планируют проводить дискотеки и развлекательные мероприятия.
Телефон для справок: 8 705 236 73 43, Дарья
ФОТО:
База отдыха «Акку»
Администрация базы отказала в предоставлении информации.
Tree of Life
База отдыха Tree of Life расположена в 25 километрах от Актау. На территории базы имеется аквапарк для взрослых и детей. Вход в аквапарк для взрослых - 5000 тенге с человека. Детям до семи лет - вход бесплатный, от семи до 14 лет - 3000 тенге. Аквапарк работает с 10:00 до 20:00. На его территории действует детский бассейн размером 4х8 метров и глубиной 0,8 метра, а также взрослый - 15х30 метров, глубиной 1,5 метра.
Отдыхающим Tree of Life предлагает двух- и трехкомнатные дома с видом на море. Номера включают следующие удобства: кондиционер, телевидение, телефон, персональный сейф, мини-бар. Стоимость домиков от 26 до 58 тысяч в сутки. В стоимость проживания включены: завтрак, шезлонги на пляже, парковка, Wi-Fi и посещение аквапарка. На базе можно арендовать VIP-коттеджи стоимостью от 145 000 до 600 000 в сутки.
Жителям Актау предлагают аренду финской сауны стоимостью 10 тысяч тенге в час. Аренда конференц-зала стоит 60 000 тенге. На территории базы имеются: детская площадка, футбольное поле, кафе, рыбный ресторан, пункт аренды водных аттракционов, массажный зал и тренажёрный зал для проживающих.
В середине июня на базе планируют открыть дополнительный аквапарк. Территория находится под охраной, ведется видеонаблюдение.
Телефон для справок: 200- 999, 203-881, 8 701 724 1111
ФОТО:
База отдыха «Бриз»
Распахнет свои двери для отдыхающих 1 июня. На территории базы расположены трех- и четырехместные домики, а также домики с банкетным залом. Домики оснащены мебелью, холодильниками и кондиционерами. Стоимость проживания в домиках за сутки с человека - 2500 тенге, дети до семи лет - бесплатно. Аренда беседок - по 1000 тенге с человека за день. На базе имеются: детская и спортивная площадки, парковка, на пляже установлены навесы, мангалы у каждого домика. На территории базы отсутствуют спасатели и медпункт.
Телефоны для справок: 8 702 512 0849, 8 705 897 2192, 8 702 298 5220, администратор Екатерина
ФОТО:
«Монтажник»
На территории базы расположены двухэтажные домики, стоимость аренды – 2500 тенге с человека. Аренда бунгало обойдется отдыхающим от 3000 до 3500 тенге с человека. Детям до семи лет - бесплатно, от семи до 14 лет - 1500 тенге. В домиках имеются сплит-система, холодильник. На территории базы есть спортивная площадка, душевые, бесплатная парковка и магазин. Вход на пляж без аренды домиков стоит 1000 тенге с человека, дети до семи лет - бесплатно, от семи до 14 лет - 500 тенге. На территории базы отсутствуют спасатели и медпункт. База отдыха начнет функционировать с 1 июня.
Телефоны для справок: 8 776 697 0923, администратор Замира
ФОТО:
«Золотое солнышко»
Аренда домиков - от 3200 до 3500 тенге в сутки за человека. Для отдыхающих на базе имеются: парковка, детская площадка, поле для игр в футбол и волейбол, душевые и мангалы. На базе можно снять веранду без проживания в домике, стоимость аренды - от 5000 тенге. Песок на пляже очищен. Работают медицинский и спасательный пункты. База отдыха начнет функционировать с 1 июня.
Телефоны для справок: 8 701 358 0690
ФОТО:
Фото автора и Рашида Исмагилова