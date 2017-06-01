Список городских и частных пляжей Актау

На одном из пляжей Актау
Открытие пляжей запланировано 1 июня. На городских пляжах проводят работы по благоустройству.
Вход на пляж бесплатный. На территории пляжа расположены шезлонги с зонтами, топчаны. Аренда шезлонга – 300 тенге за час. Топчана - 500 тенге за час. На пляже, по информации администрации, установят детские горки с бассейном и организуют прокат водных аттракционов (катамараны, банан и скутер). Перед пляжем «Алина» функционирует одноименное кафе. На пляже, как рассказал администратор, проводят работы по уборке территории, установке новых зонтов, скамеек, лежаков. На территории пляжа расположен тир. Спасательной вышки, медпункта и спасателей здесь нет. Песок на пляже, со слов администратора, очистили.
ФОТО:
Пляж «Маракеш»
Расположен на берегу 1 микрорайона. Вход на территорию бесплатный. Работает с 12:00 до 22:00. На территории пляжа расположена парковка на 100 машин, летнее кафе, ресторан, душевые кабинки и платные раздевалки, туалет, спасательная вышка и медпункт. Размещены более 200 шезлонгов для отдыхающих. Аренда шезлонга - 1000 тенге. Имеются два пирса. На пляже расположены спортивная площадка и поле для игры в футбол и волейбол. Пляж находится под охраной, ведется видеонаблюдение. Со слов администратора пляжа, морское дно по периметру и песок на пляже очистили.
Контактный телефон: 8 705 881 5820
ФОТО:
На территории пляжа расположены баня, гостиница, летнее кафе, кабинки для переодевания, спасательная вышка и медпункт. Курение в строго отведенных местах. Пляж находится под охраной, ведется видеонаблюдение. Вход на территорию - бесплатный. Пляж работает с 10:00 до 23:00. Водные горки для детей и взрослых, по словам администратора, планируют открыть 20 июня. Морское дно по периметру очистили, завезли более двух тысяч кубометров чистого песка.
Стоимость парковки автомобиля - от 500 до 1000 тенге.
Туалет - 50 тенге. Душевая - 100 тенге.
Аренда шезлонга – 500 тенге.
Топчан - от 1000 до 1500 тенге в час.
Шатер со столом - 1000 тенге в час.
Камеры хранения - 300 тенге за место.
Мангал - 1000 тенге, мясо и продукты разрешается привозить с собой.
Комната отдыха - от 2000 до 3000 тенге в час, в зависимости от количества людей.
Гостиница, номера - от 7000 до 12000 тенге в сутки.
Прокат банного полотенца - 500 тенге.
Прокат шашек, шахмат, нард - 200 тенге в час.
Баня – номер с бассейном - 6000 тенге в час, без бассейна - 5000 тенге. Третий час - бесплатно.
ФОТО:
Пляж напротив поселка Приморский, в народе называемый «солдатским», остается свободной зоной. На территории есть парковка.
Вдоль дороги по периметру заблокированы подъездные пути к пляжу. Спасательных вышек, медпункта и спасателей нет. Установлены биотуалеты.
ФОТО:
Вход на территорию пляжа бесплатный. Стоимость парковки автомобиля - от 500 до 1000 тенге. Охраняемый пляж работает с 10:00 до полуночи. На пляже имеются детская площадка, волейбольное и футбольное поля, летнее кафе, караоке-бар, спасательная вышка и медпункт. Зона пляжа разделена на две части, на одну из которых не разрешается завозить с собой продукты питания и напитки. Курение и алкоголь разрешены при условии соблюдения приличий и чистоплотности после себя. Имеются кабинки для переодевания, душевые и туалет - по 50 тенге. Аренда шезлонга – 500 тенге.
Отдыхающие могут арендовать стол, рассчитанный на четырех человек, и мангал. Мясо и продукты разрешается привозить с собой. Беседки - 2000 тенге в час. Для отдыхающих предоставляются платные водные аттракционы. На территории пляжа может проводиться торжественная регистрация браков.
Контактный телефон: 8 702 323 98 34, администратор Гаухар
ФОТО:
В этом году пляж, как рассказал администратор, получил статус «базы отдыха».
Вход на пляж платный. Эксплуатационный сбор составляет 200 тенге за одного человека, кроме детей до 12 лет и пенсионеров.
Пляж работает с 10:00 до 22:00. На территории пляжа расположены две парковки, детская площадка, летнее кафе, ресторан, бассейн, сауны - китайская и финская, спасательная вышка, медпункт, бесплатные кабинки для переодевания, душевые и туалет. На территории базы отдыха имеется мотель и хостел, проживание в которых стоит от 3000 тенге на человека.
На базе можно арендовать мангал за 1000 тенге в час, большую беседку за 2000 тенге в час, маленькую беседку за 1500 тенге, лежак за 1000 тенге на весь день. Приставной столик к лежакам - 500 тенге на весь день.
Пляж находится под охраной, ведется видеонаблюдение. Со слов администратора пляжа, дно в море по периметру пляжа очищено. Каждое утро, по словам администратора, перед открытием чистится песок с помощью спецтехники и вывозится мусор.
Контактный телефон: 8 701 986 1088, администратор Лида
ФОТО:
Городской пляж «Алина» в 7А микрорайоне
Вход на пляж бесплатный. На территории пляжа расположены шезлонги с зонтами, топчаны. Аренда шезлонга – 300 тенге за час. Топчана - 500 тенге за час. На пляже, по информации администрации, установят детские горки с бассейном и организуют прокат водных аттракционов (катамараны, банан и скутер). Перед пляжем «Алина» функционирует одноименное кафе. На пляже, как рассказал администратор, проводят работы по уборке территории, установке новых зонтов, скамеек, лежаков. На территории пляжа расположен тир. Спасательной вышки, медпункта и спасателей здесь нет. Песок на пляже, со слов администратора, очистили.
ФОТО:
Пляж «Маракеш»
Расположен на берегу 1 микрорайона. Вход на территорию бесплатный. Работает с 12:00 до 22:00. На территории пляжа расположена парковка на 100 машин, летнее кафе, ресторан, душевые кабинки и платные раздевалки, туалет, спасательная вышка и медпункт. Размещены более 200 шезлонгов для отдыхающих. Аренда шезлонга - 1000 тенге. Имеются два пирса. На пляже расположены спортивная площадка и поле для игры в футбол и волейбол. Пляж находится под охраной, ведется видеонаблюдение. Со слов администратора пляжа, морское дно по периметру и песок на пляже очистили.
Контактный телефон: 8 705 881 5820
ФОТО:
Пляж «Манила»
На территории пляжа расположены баня, гостиница, летнее кафе, кабинки для переодевания, спасательная вышка и медпункт. Курение в строго отведенных местах. Пляж находится под охраной, ведется видеонаблюдение. Вход на территорию - бесплатный. Пляж работает с 10:00 до 23:00. Водные горки для детей и взрослых, по словам администратора, планируют открыть 20 июня. Морское дно по периметру очистили, завезли более двух тысяч кубометров чистого песка.
Стоимость парковки автомобиля - от 500 до 1000 тенге.
Туалет - 50 тенге. Душевая - 100 тенге.
Аренда шезлонга – 500 тенге.
Топчан - от 1000 до 1500 тенге в час.
Шатер со столом - 1000 тенге в час.
Камеры хранения - 300 тенге за место.
Мангал - 1000 тенге, мясо и продукты разрешается привозить с собой.
Комната отдыха - от 2000 до 3000 тенге в час, в зависимости от количества людей.
Гостиница, номера - от 7000 до 12000 тенге в сутки.
Прокат банного полотенца - 500 тенге.
Прокат шашек, шахмат, нард - 200 тенге в час.
Баня – номер с бассейном - 6000 тенге в час, без бассейна - 5000 тенге. Третий час - бесплатно.
Контактный телефон: 33-12-07
ФОТО:
«Солдатский» пляж
Пляж напротив поселка Приморский, в народе называемый «солдатским», остается свободной зоной. На территории есть парковка.
Вдоль дороги по периметру заблокированы подъездные пути к пляжу. Спасательных вышек, медпункта и спасателей нет. Установлены биотуалеты.
ФОТО:
Пляж «Нур Плаза»
Вход на территорию пляжа бесплатный. Стоимость парковки автомобиля - от 500 до 1000 тенге. Охраняемый пляж работает с 10:00 до полуночи. На пляже имеются детская площадка, волейбольное и футбольное поля, летнее кафе, караоке-бар, спасательная вышка и медпункт. Зона пляжа разделена на две части, на одну из которых не разрешается завозить с собой продукты питания и напитки. Курение и алкоголь разрешены при условии соблюдения приличий и чистоплотности после себя. Имеются кабинки для переодевания, душевые и туалет - по 50 тенге. Аренда шезлонга – 500 тенге.
Отдыхающие могут арендовать стол, рассчитанный на четырех человек, и мангал. Мясо и продукты разрешается привозить с собой. Беседки - 2000 тенге в час. Для отдыхающих предоставляются платные водные аттракционы. На территории пляжа может проводиться торжественная регистрация браков.
Контактный телефон: 8 702 323 98 34, администратор Гаухар
ФОТО:
Пляж «Достар»
В этом году пляж, как рассказал администратор, получил статус «базы отдыха».
Вход на пляж платный. Эксплуатационный сбор составляет 200 тенге за одного человека, кроме детей до 12 лет и пенсионеров.
Пляж работает с 10:00 до 22:00. На территории пляжа расположены две парковки, детская площадка, летнее кафе, ресторан, бассейн, сауны - китайская и финская, спасательная вышка, медпункт, бесплатные кабинки для переодевания, душевые и туалет. На территории базы отдыха имеется мотель и хостел, проживание в которых стоит от 3000 тенге на человека.
На базе можно арендовать мангал за 1000 тенге в час, большую беседку за 2000 тенге в час, маленькую беседку за 1500 тенге, лежак за 1000 тенге на весь день. Приставной столик к лежакам - 500 тенге на весь день.
Пляж находится под охраной, ведется видеонаблюдение. Со слов администратора пляжа, дно в море по периметру пляжа очищено. Каждое утро, по словам администратора, перед открытием чистится песок с помощью спецтехники и вывозится мусор.
Контактный телефон: 8 701 986 1088, администратор Лида
ФОТО: