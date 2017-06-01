Список городских и частных пляжей Актау

Городской пляж «Алина» в 7А микрорайоне



Пляж «Маракеш»

Пляж «Манила»

Контактный телефон: 33-12-07

«Солдатский» пляж

Пляж «Нур Плаза»

Пляж «Достар»

Открытие пляжей запланировано 1 июня. На городских пляжах проводят работы по благоустройству.Вход на пляж бесплатный. На территории пляжа расположены шезлонги с зонтами, топчаны. Аренда шезлонга – 300 тенге за час. Топчана - 500 тенге за час. На пляже, по информации администрации, установят детские горки с бассейном и организуют прокат водных аттракционов (катамараны, банан и скутер). Перед пляжем «Алина» функционирует одноименное кафе. На пляже, как рассказал администратор, проводят работы по уборке территории, установке новых зонтов, скамеек, лежаков. На территории пляжа расположен тир. Спасательной вышки, медпункта и спасателей здесь нет. Песок на пляже, со слов администратора, очистили.Расположен на берегу 1 микрорайона. Вход на территорию бесплатный. Работает с 12:00 до 22:00. На территории пляжа расположена парковка на 100 машин, летнее кафе, ресторан, душевые кабинки и платные раздевалки, туалет, спасательная вышка и медпункт. Размещены более 200 шезлонгов для отдыхающих. Аренда шезлонга - 1000 тенге. Имеются два пирса. На пляже расположены спортивная площадка и поле для игры в футбол и волейбол. Пляж находится под охраной, ведется видеонаблюдение. Со слов администратора пляжа, морское дно по периметру и песок на пляже очистили.На территории пляжа расположены баня, гостиница, летнее кафе, кабинки для переодевания, спасательная вышка и медпункт. Курение в строго отведенных местах. Пляж находится под охраной, ведется видеонаблюдение. Вход на территорию - бесплатный. Пляж работает с 10:00 до 23:00. Водные горки для детей и взрослых, по словам администратора, планируют открыть 20 июня. Морское дно по периметру очистили, завезли более двух тысяч кубометров чистого песка.Стоимость парковки автомобиля - от 500 до 1000 тенге.Туалет - 50 тенге. Душевая - 100 тенге.Аренда шезлонга – 500 тенге.Топчан - от 1000 до 1500 тенге в час.Шатер со столом - 1000 тенге в час.Камеры хранения - 300 тенге за место.Мангал - 1000 тенге, мясо и продукты разрешается привозить с собой.Комната отдыха - от 2000 до 3000 тенге в час, в зависимости от количества людей.Гостиница, номера - от 7000 до 12000 тенге в сутки.Прокат банного полотенца - 500 тенге.Прокат шашек, шахмат, нард - 200 тенге в час.Баня – номер с бассейном - 6000 тенге в час, без бассейна - 5000 тенге. Третий час - бесплатно.ФОТО:Пляж напротив поселка Приморский, в народе называемый «солдатским», остается свободной зоной. На территории есть парковка.Вдоль дороги по периметру заблокированы подъездные пути к пляжу. Спасательных вышек, медпункта и спасателей нет. Установлены биотуалеты.Вход на территорию пляжа бесплатный. Стоимость парковки автомобиля - от 500 до 1000 тенге. Охраняемый пляж работает с 10:00 до полуночи. На пляже имеются детская площадка, волейбольное и футбольное поля, летнее кафе, караоке-бар, спасательная вышка и медпункт. Зона пляжа разделена на две части, на одну из которых не разрешается завозить с собой продукты питания и напитки. Курение и алкоголь разрешены при условии соблюдения приличий и чистоплотности после себя. Имеются кабинки для переодевания, душевые и туалет - по 50 тенге. Аренда шезлонга – 500 тенге.Отдыхающие могут арендовать стол, рассчитанный на четырех человек, и мангал. Мясо и продукты разрешается привозить с собой. Беседки - 2000 тенге в час. Для отдыхающих предоставляются платные водные аттракционы. На территории пляжа может проводиться торжественная регистрация браков.В этом году пляж, как рассказал администратор, получил статус «базы отдыха».Вход на пляж платный. Эксплуатационный сбор составляет 200 тенге за одного человека, кроме детей до 12 лет и пенсионеров.Пляж работает с 10:00 до 22:00. На территории пляжа расположены две парковки, детская площадка, летнее кафе, ресторан, бассейн, сауны - китайская и финская, спасательная вышка, медпункт, бесплатные кабинки для переодевания, душевые и туалет. На территории базы отдыха имеется мотель и хостел, проживание в которых стоит от 3000 тенге на человека.На базе можно арендовать мангал за 1000 тенге в час, большую беседку за 2000 тенге в час, маленькую беседку за 1500 тенге, лежак за 1000 тенге на весь день. Приставной столик к лежакам - 500 тенге на весь день.Пляж находится под охраной, ведется видеонаблюдение. Со слов администратора пляжа, дно в море по периметру пляжа очищено. Каждое утро, по словам администратора, перед открытием чистится песок с помощью спецтехники и вывозится мусор.