В Актау 1 июня на несколько часов перекроют дорогу вдоль набережной

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Дорога 1 июня с 9:00 до 12:00 будет перекрыта от ресторана «PR» (9А микрорайон) до ресторана «Айдын» (15 микрорайон). Другие улицы, как сообщили в отделе внутренней политики Актау, в этот день в городе перекрывать не планируют.
Напомним, на набережной Актау 1 июня пройдет парад оркестров, в котором примут участие школьники и студенты.
Картинка предоставлена Министерством образования и науки РК
Напомним, на набережной Актау 1 июня пройдет парад оркестров, в котором примут участие школьники и студенты.
Картинка предоставлена Министерством образования и науки РК