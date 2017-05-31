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ЛАДА.kz » Общество

Станислава Куцай

Опубликовано: Сегодня, 13:37

Просмотров: 472

В Актау 1 июня на несколько часов перекроют дорогу вдоль набережной

В связи с проведением парада оркестров 1 июня в Актау на несколько часов перекроют дорогу вдоль набережной. Об этом сообщили в Актауском городском отделе внутренней политики.

Иллюстрация к материалу
Дорога 1 июня с 9:00 до 12:00 будет перекрыта от ресторана «PR» (9А микрорайон) до ресторана «Айдын» (15 микрорайон). Другие улицы, как сообщили в отделе внутренней политики Актау, в этот день в городе перекрывать не планируют.

Напомним, на набережной Актау 1 июня пройдет парад оркестров, в котором примут участие школьники и студенты.

Картинка предоставлена Министерством образования и науки РК


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Комментарии ( 2 )

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Disco (Посетители) Сегодня, 14:11
ну ради праздника для детей думаю потерпеть можно!

Как бы со вчерашнего дня дорогу перекрывают на 1,5-2 часа и ни кто ни звука. А завтра ещё и народу нагонят вдоль дороги стоять, вообще коллапс будет.

Танцуют все...
 
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Erlan84 (Дизайнер) Сегодня, 13:52
ну ради праздника для детей думаю потерпеть можно!
 
 

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