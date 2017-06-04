В МИД РК прокомментировали задержку рейса из Анталии в Актау

Пассажиры в зале ожидания аэропорта Анталии. Фото из архива
Самолет, по словам Ануара Жайнакова, вылетел в 23:00 по местному времени.
- Сразу после сообщения о задержке рейсов наши дипломаты находились на связи с казахстанскими гражданами, пассажирами задержанного рейса. Встретились с представителем авиакомпании Анталии, который сообщил, что задержка рейса связана с технической неисправностью самолета, и обещали в ближайшее время обеспечить вылет. Они уже должны были вернуться. По информации представителей компании, на борту находилось 115 казахстанцев, - сообщил руководитель пресс-службы МИД РК.
На официальном сайте аэропорта Актау сообщается, что рейс из Анталии задерживается. Посадка самолета ожидается в 13:20 по местному времени.
Напомним, около 240 человек не смогли вылететь из Анталии в Актау 3 июня.
- Сразу после сообщения о задержке рейсов наши дипломаты находились на связи с казахстанскими гражданами, пассажирами задержанного рейса. Встретились с представителем авиакомпании Анталии, который сообщил, что задержка рейса связана с технической неисправностью самолета, и обещали в ближайшее время обеспечить вылет. Они уже должны были вернуться. По информации представителей компании, на борту находилось 115 казахстанцев, - сообщил руководитель пресс-службы МИД РК.
На официальном сайте аэропорта Актау сообщается, что рейс из Анталии задерживается. Посадка самолета ожидается в 13:20 по местному времени.
Напомним, около 240 человек не смогли вылететь из Анталии в Актау 3 июня.