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ЛАДА.kz » Общество

Тимур Ниталиев

Опубликовано: Сегодня, 14:04

Просмотров: 1652

Самолет из Анталии приземлился в аэропорту Актау

Самолёт из Анталии приземлился в Международном аэропорту Актау в 13:20.

Фото пассажира
В диспетчерской службе аэропорта подтвердили посадку самолёта.

- Самолёт успешно приземлился в аэропорту сегодня в 13:20. Пока точной информации нет, но, по предварительным данным, это воздушное судно «CRJ 200», - сообщили в диспетчерской службе аэропорта.

- Наконец-то, дома. Ещё вчера должны были прилететь. Забрали нас всех из гостиницы в 05:30 утра 3 июня. Четыре раза нас отправляли с одного терминала на другой. Мы уже начали выяснять, в чём дело, почему не можем улететь. Представитель авиакомпании сказал, что в самолёт залетела птичка, и произошёл сбой в работе. Нас определили в другую гостиницу в 12 дня, накормили и сказали, что сегодня уже не улетим. Потом в 16:00 половину туристов забрали, и, как я думаю, их посадили на рейс. Остальные остались в гостинице. Сегодня в 04:00 утра нас снова забрали в аэропорт, и с задержкой в один час мы, наконец, смогли улететь на самолёте авиакомпании «SCAT», - рассказала Динара, пассажирка.

Напомним, около 240 человек не смогли вылететь из Анталии в Актау 3 июня.

В МИД РК прокомментировали задержку рейса из Анталии в Актау.


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Комментарии ( 1 )

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Quwanysh Atshybaiuly (Посетители) Сегодня, 14:45
Бiр құстың кесiрi, уосындай у-шуға алып келдi ме. Өмiр қыӡық-ай.
Аман-сау келгендерiне шүкiр ...
 
 

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