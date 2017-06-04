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ЛАДА.kz » Общество

Тимур Ниталиев

Опубликовано: Сегодня, 19:52

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Кастинг на конкурс «Бала дауысы» пройдет в Актау

Кастинг пройдет в драматическом театре имени Жантурина 5 июня. В мероприятии смогут принять участие дети в возрасте от семи до 13 лет. Об этом рассказали организаторы конкурса.

Фото Kidsmusic.info
Регистрация участников на кастинг начнется в драматическом театре имени Жантурина в 09:00 5 июня.

- С 13 мая по всей стране начались отборочные туры конкурса. Творческая команда уже провела кастинги в Павлодарской, Восточно-Казахстанской, Жамбылской, Южно-Казахстанской, Кызылординской, Актюбинской, Западно-Казахстанской областях и Алматы, где приняли участие 1 696 человек, что в два раза больше по сравнению с прошлым годом и выбрала уже девятерых победителей. Победитель из Мангистауской области получит путевку в школу музыки «Бала дауысы» и начнет вместе с наставником подготовку к суперфиналу, который пройдет с 27 по 29 октября на сцене ледового дворца «Алматы Арена». 16 финалистов из 16 регионов страны станут участниками сразу трех концертных программ в прямом эфире, исполнив популярные песни своих наставников, народные композиции в современной обработке и мировые хиты. Право выбрать победителя будет предоставлено профессиональному жюри и телезрителям, - сообщили организаторы кастинга.

Программа кастинга в Актау:
09:00 – 10:00 - регистрация;
10:00 – 15:00 - предкастинг;
15:00 – 16:00 - приезд звездного наставника, открытие финального тура кастинга;
16:00 – 18:00 - финальный тур кастинга;
18:30 – объявление победителя отборочного тура.

Кастинг на конкурс «Бала дауысы» пройдет в Актау





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