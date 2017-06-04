Кастинг на конкурс «Бала дауысы» пройдет в Актау

Регистрация участников на кастинг начнется в драматическом театре имени Жантурина в 09:00 5 июня.- С 13 мая по всей стране начались отборочные туры конкурса. Творческая команда уже провела кастинги в Павлодарской, Восточно-Казахстанской, Жамбылской, Южно-Казахстанской, Кызылординской, Актюбинской, Западно-Казахстанской областях и Алматы, где приняли участие 1 696 человек, что в два раза больше по сравнению с прошлым годом и выбрала уже девятерых победителей. Победитель из Мангистауской области получит путевку в школу музыки «Бала дауысы» и начнет вместе с наставником подготовку к суперфиналу, который пройдет с 27 по 29 октября на сцене ледового дворца «Алматы Арена». 16 финалистов из 16 регионов страны станут участниками сразу трех концертных программ в прямом эфире, исполнив популярные песни своих наставников, народные композиции в современной обработке и мировые хиты. Право выбрать победителя будет предоставлено профессиональному жюри и телезрителям, - сообщили организаторы кастинга.Программа кастинга в Актау:09:00 – 10:00 - регистрация;10:00 – 15:00 - предкастинг;15:00 – 16:00 - приезд звездного наставника, открытие финального тура кастинга;16:00 – 18:00 - финальный тур кастинга;18:30 – объявление победителя отборочного тура.