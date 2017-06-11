У 53 тысяч жителей Актау не оказалось пенсионных и социальных отчислений

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Сотрудники городского отдела занятости и социальных программ проводят обход граждан в связи с грядущим внедрением обязательного медицинского страхования и изменением пособий.
- С января 2018 года адресная социальная помощь будет реализована путем объединения существующих сегодня выплат: государственной адресной социальной помощи, которая выплачивается гражданам, проживающим ниже черты бедности, и помощи для получателей детских пособий, которые выплачиваются семьям, у которых доход не превышает продовольственную корзину, и многодетным матерям, имеющим четырех и более детей. Также адресная социальная помощь будет делиться на обусловленную денежную помощь и безусловную денежную помощь. Безусловную смогут получать только те граждане, которые по объективным причинам не могут работать, - отметила Гульнар Хайрлиева.
Те, кто может работать, будут, по словам специалиста, привлекаться к активным мерам занятости.
- Мы должны будем их трудоустроить или на постоянные рабочие места, или на временные. Или обучить основам предпринимательства для открытия собственного дела. Сегодня мы обошли 2800 многодетных семей Актау, провели с ними разъяснительную работу. Рассказали им о том, что если их доход не превышает черту бедности, то они могут подойти в отдел занятости для получения этой помощи, - отметила Гульнар Хайрлиева.
Вторым направлением обхода было охвачено 53 093 жителей Актау.
- Государство будет оплачивать медицинские услуги 15 категориям граждан, остальным - работодатели или сами граждане, если они самозанятые. На сегодня 53 093 граждан в Актау не прошли в информационной системе Республики Казахстан, то есть у них на сегодня не замечено ни пенсионного, ни социального отчисления, ни каких-либо налоговых отчислений. У нас есть специальная методика, с помощью которой мы выявили, кто из них работает без пенсионных отчислений, кто является самозанятым, умершим, выехавшим, непродуктивно занятыми, которые получают доход от извоза, пекарного дела и пошива на дому. Всю раскладку сегодня мы предоставили в Министерство труда и социальной защиты, а также провели информационно-разъяснительную работу с этими людьми, рассказав им, что если вы безработный, то вы можете подойти, зарегистрироваться и получить справку, и войти в список обеспечиваемых государством категорий. Если вы самозанятый, то должны пройти по базе, как самозанятый, и у вас будут свои отчисления, - отметила Гульнар Хайрлиева.
Также сотрудники отдела занятости и социальных программ, по словам руководителя, обошли 460 человек предпенсионного возраста и вновь вышедших на пенсию, рассказав им о возможностях обучения и активных мерах занятости.
- Пенсионеры могут участвовать в активных мерах занятости. Мы можем их обучить, к примеру, на социального работника и трудоустроить у себя в центре или в наших медико-социальных учреждениях, а также обучить основам предпринимательства для открытия собственного дела, - рассказала Гульнар Хайрлиева.
Подробнее о системе обязательного медицинского страхования можно почитать здесь. О том, как можно зарегистрироваться в качестве безработного - здесь.
Фото с сайта sovetprost.ru
- С января 2018 года адресная социальная помощь будет реализована путем объединения существующих сегодня выплат: государственной адресной социальной помощи, которая выплачивается гражданам, проживающим ниже черты бедности, и помощи для получателей детских пособий, которые выплачиваются семьям, у которых доход не превышает продовольственную корзину, и многодетным матерям, имеющим четырех и более детей. Также адресная социальная помощь будет делиться на обусловленную денежную помощь и безусловную денежную помощь. Безусловную смогут получать только те граждане, которые по объективным причинам не могут работать, - отметила Гульнар Хайрлиева.
Те, кто может работать, будут, по словам специалиста, привлекаться к активным мерам занятости.
- Мы должны будем их трудоустроить или на постоянные рабочие места, или на временные. Или обучить основам предпринимательства для открытия собственного дела. Сегодня мы обошли 2800 многодетных семей Актау, провели с ними разъяснительную работу. Рассказали им о том, что если их доход не превышает черту бедности, то они могут подойти в отдел занятости для получения этой помощи, - отметила Гульнар Хайрлиева.
Вторым направлением обхода было охвачено 53 093 жителей Актау.
- Государство будет оплачивать медицинские услуги 15 категориям граждан, остальным - работодатели или сами граждане, если они самозанятые. На сегодня 53 093 граждан в Актау не прошли в информационной системе Республики Казахстан, то есть у них на сегодня не замечено ни пенсионного, ни социального отчисления, ни каких-либо налоговых отчислений. У нас есть специальная методика, с помощью которой мы выявили, кто из них работает без пенсионных отчислений, кто является самозанятым, умершим, выехавшим, непродуктивно занятыми, которые получают доход от извоза, пекарного дела и пошива на дому. Всю раскладку сегодня мы предоставили в Министерство труда и социальной защиты, а также провели информационно-разъяснительную работу с этими людьми, рассказав им, что если вы безработный, то вы можете подойти, зарегистрироваться и получить справку, и войти в список обеспечиваемых государством категорий. Если вы самозанятый, то должны пройти по базе, как самозанятый, и у вас будут свои отчисления, - отметила Гульнар Хайрлиева.
Также сотрудники отдела занятости и социальных программ, по словам руководителя, обошли 460 человек предпенсионного возраста и вновь вышедших на пенсию, рассказав им о возможностях обучения и активных мерах занятости.
- Пенсионеры могут участвовать в активных мерах занятости. Мы можем их обучить, к примеру, на социального работника и трудоустроить у себя в центре или в наших медико-социальных учреждениях, а также обучить основам предпринимательства для открытия собственного дела, - рассказала Гульнар Хайрлиева.
Подробнее о системе обязательного медицинского страхования можно почитать здесь. О том, как можно зарегистрироваться в качестве безработного - здесь.
Фото с сайта sovetprost.ru