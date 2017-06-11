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ЛАДА.kz » Общество

Станислава Куцай

Опубликовано: Сегодня, 09:38

Просмотров: 1140

У 53 тысяч жителей Актау не оказалось пенсионных и социальных отчислений

Об этом рассказала Гульнар Хайрлиева, руководитель Актауского городского отдела занятости и социальных программ.

Иллюстративное фото
Сотрудники городского отдела занятости и социальных программ проводят обход граждан в связи с грядущим внедрением обязательного медицинского страхования и изменением пособий.

- С января 2018 года адресная социальная помощь будет реализована путем объединения существующих сегодня выплат: государственной адресной социальной помощи, которая выплачивается гражданам, проживающим ниже черты бедности, и помощи для получателей детских пособий, которые выплачиваются семьям, у которых доход не превышает продовольственную корзину, и многодетным матерям, имеющим четырех и более детей. Также адресная социальная помощь будет делиться на обусловленную денежную помощь и безусловную денежную помощь. Безусловную смогут получать только те граждане, которые по объективным причинам не могут работать, - отметила Гульнар Хайрлиева.

Те, кто может работать, будут, по словам специалиста, привлекаться к активным мерам занятости.

- Мы должны будем их трудоустроить или на постоянные рабочие места, или на временные. Или обучить основам предпринимательства для открытия собственного дела. Сегодня мы обошли 2800 многодетных семей Актау, провели с ними разъяснительную работу. Рассказали им о том, что если их доход не превышает черту бедности, то они могут подойти в отдел занятости для получения этой помощи, - отметила Гульнар Хайрлиева.

Вторым направлением обхода было охвачено 53 093 жителей Актау.

- Государство будет оплачивать медицинские услуги 15 категориям граждан, остальным - работодатели или сами граждане, если они самозанятые. На сегодня 53 093 граждан в Актау не прошли в информационной системе Республики Казахстан, то есть у них на сегодня не замечено ни пенсионного, ни социального отчисления, ни каких-либо налоговых отчислений. У нас есть специальная методика, с помощью которой мы выявили, кто из них работает без пенсионных отчислений, кто является самозанятым, умершим, выехавшим, непродуктивно занятыми, которые получают доход от извоза, пекарного дела и пошива на дому. Всю раскладку сегодня мы предоставили в Министерство труда и социальной защиты, а также провели информационно-разъяснительную работу с этими людьми, рассказав им, что если вы безработный, то вы можете подойти, зарегистрироваться и получить справку, и войти в список обеспечиваемых государством категорий. Если вы самозанятый, то должны пройти по базе, как самозанятый, и у вас будут свои отчисления, - отметила Гульнар Хайрлиева.

Также сотрудники отдела занятости и социальных программ, по словам руководителя, обошли 460 человек предпенсионного возраста и вновь вышедших на пенсию, рассказав им о возможностях обучения и активных мерах занятости.

- Пенсионеры могут участвовать в активных мерах занятости. Мы можем их обучить, к примеру, на социального работника и трудоустроить у себя в центре или в наших медико-социальных учреждениях, а также обучить основам предпринимательства для открытия собственного дела, - рассказала Гульнар Хайрлиева.

Подробнее о системе обязательного медицинского страхования можно почитать здесь. О том, как можно зарегистрироваться в качестве безработного - здесь.

Фото с сайта sovetprost.ru


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Комментарии ( 2 )

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clavchik (Посетители) Сегодня, 11:11
У меня сын за всю небольшую трудовую проработал не мене в 10 частных предприятий. И только в двух платили налоги и пенсионные отчисления.Это на складах(бывший ОРС)и предприятие по переработки нефтяного шлама.В остальных даже подоходные налоги не платят.Это предприятия по приготовления бетона(которых в городе множество),видеонаблюдения и так далее. И что интересно прокуратура всё знает и проверяет только по жалобам.А так называемые бизнесмены друг другу рассказывают,кто жалуется прокурору.И итог,остаёшься без работы.
 
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  • KARATAU
 Имярек (Посетители) Сегодня, 10:25
Всё уже украдено до нас......

Жизнь всегда достаточно плоха, что бы желание жить лучше никогда не покидало человечество. Сенека
 
 

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