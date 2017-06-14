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ЛАДА.kz » Общество

Станислава Куцай

Опубликовано: Сегодня, 11:33

Просмотров: 773

Путешественники из Венгрии намерены преодолеть путь от Актау до Астаны на лошадях

Ласло Цако и Иштван Бенезе планируют проехать верхом более 2500 километров, чтобы посетить выставку EXPO-2017.

Гости из Венгрии. Фото автора
Во время путешествия на лошадях, по словам туристов из Венгрии, они хотят увидеть Казахстан и пропагандировать культуру народов.

- Казахстан и Венгрия — братские народы. Мы хотим укрепить наши отношения, увидеть все красоты этой удивительной страны и продемонстрировать свою культуру. Поэтому мы путешествуем не на машинах, а верхом. Кроме того, наши предки издревле ездили верхом. Мы едем в национальной венгерской одежде XI века. Это традиция, которую мы хотим показать как можно большему количеству людей, - рассказал Иштван Бенезе.

Опыт верховой езды на дальние расстояния, по словам иностранных гостей, у них уже есть. Дважды Иштван Бенезе путешествовал на лошади. В 2010 году он проехал от Алматы до Будапешта, а в 2012 году - от Будапешта до Астаны.

- Мы стартовали в Венгрии два месяца назад. Посетили Сербию, Болгарию, Турцию, Грузию и Азербайджан. Из Баку мы прибыли в Актау паромом, а отсюда планируем доехать верхом до Астаны, чтобы посетить EXPO. Нам помогают казахские и венгерские организации. Из Актау до Астаны нас будет сопровождать мангистауский конный клуб, - отметил Иштван Бенезе.

Путешественников поприветствовал аким Мангистауской области. Ералы Тугжанов дал поручение председателю Мангистауского областного клуба конных видов спорта Канагату Суебаеву содействовать иностранным гостям в пути.

- По дороге вас будут приветствовать Мангистауский и Бейнеуский районы. Вы сможете увидеть наши достопримечательности, исторические памятники, познакомиться с традициями. Представители нашей конной школы вас будут сопровождать, - сказал Ералы Тугжанов.

Юные спортсмены Мангистауской области подарили гостям из Венгрии мягкие игрушки - символы EXPO.


Путешественники из Венгрии намерены преодолеть путь от Актау до Астаны на лошадях
Путешественники из Венгрии намерены преодолеть путь от Актау до Астаны на лошадях
Путешественники из Венгрии намерены преодолеть путь от Актау до Астаны на лошадях
Путешественники из Венгрии намерены преодолеть путь от Актау до Астаны на лошадях
Путешественники из Венгрии намерены преодолеть путь от Актау до Астаны на лошадях
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Комментарии ( 7 )

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tag_92 (Посетители) Сегодня, 13:47
Что то нынче европейцы зачестили своими походами в нашу страну. То на один недавно на верблюде то эти на лошадях. И все таки стереотипы про нашу страну так и не вымер....

Жена оставила меня с дочкой. За час она села мне на лицо два раза, стукнула бутылочкой по голове, укусила за нос. Я выменял свой телефон на ключики от машины. Боже, и этой Женщине всего 1 годик
 
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  • Хрюндель
 Крадун (Посетители) Сегодня, 13:17
annbi,

Судя по статье они как раз таки первый раз lol По крайней мере собираются так путешетвовать.А это не одно и тоже.Туса в городах и путешествие на лошадях!
 
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Лесник (Посетители) Сегодня, 13:01
Лошадок адайских только берите. Другие не дотянут.
 
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annbi (Посетители) Сегодня, 12:42
Цитата: Крадун
Очень надеюсь никто не омрачит их мнение о нашей стране!

Если только такие комментарии, как предыдущие :-)
Уже ведь весьма бывалые путешественники, не первый раз в Казахстане. Живут люди полной жизнью, и с другими опытом и впечатлениями делятся. О чём тут ёрничать? Молодцы!

Не любите кошек? Вы просто не умеете их готовить :-)
 
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Крадун (Посетители) Сегодня, 12:31
Очень надеюсь никто не омрачит их мнение о нашей стране!
 
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  • leo529
  • Крадун
 Лесник (Посетители) Сегодня, 11:49
Скачите, мадьяры! Вас встретят компотом за 1200 и куырдаком за 6500. Надеюсь, ваших сбережений хватит на пару дней прогулок по ХЕРО.
 
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  • albatross
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 Швейк (Посетители) Сегодня, 11:45
Ну, если по нашей степухе их будет сопровождать автопоезд с водой, овсом и сеном, то может и доберутся. Хотя лошадок лично мне очень жалко...
 
 

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