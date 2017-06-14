Путешественники из Венгрии намерены преодолеть путь от Актау до Астаны на лошадях

Гости из Венгрии. Фото автора

Во время путешествия на лошадях, по словам туристов из Венгрии, они хотят увидеть Казахстан и пропагандировать культуру народов.



- Казахстан и Венгрия — братские народы. Мы хотим укрепить наши отношения, увидеть все красоты этой удивительной страны и продемонстрировать свою культуру. Поэтому мы путешествуем не на машинах, а верхом. Кроме того, наши предки издревле ездили верхом. Мы едем в национальной венгерской одежде XI века. Это традиция, которую мы хотим показать как можно большему количеству людей, - рассказал Иштван Бенезе.



Опыт верховой езды на дальние расстояния, по словам иностранных гостей, у них уже есть. Дважды Иштван Бенезе путешествовал на лошади. В 2010 году он проехал от Алматы до Будапешта, а в 2012 году - от Будапешта до Астаны.



- Мы стартовали в Венгрии два месяца назад. Посетили Сербию, Болгарию, Турцию, Грузию и Азербайджан. Из Баку мы прибыли в Актау паромом, а отсюда планируем доехать верхом до Астаны, чтобы посетить EXPO. Нам помогают казахские и венгерские организации. Из Актау до Астаны нас будет сопровождать мангистауский конный клуб, - отметил Иштван Бенезе.



Путешественников поприветствовал аким Мангистауской области. Ералы Тугжанов дал поручение председателю Мангистауского областного клуба конных видов спорта Канагату Суебаеву содействовать иностранным гостям в пути.



- По дороге вас будут приветствовать Мангистауский и Бейнеуский районы. Вы сможете увидеть наши достопримечательности, исторические памятники, познакомиться с традициями. Представители нашей конной школы вас будут сопровождать, - сказал Ералы Тугжанов.



Юные спортсмены Мангистауской области подарили гостям из Венгрии мягкие игрушки - символы EXPO.