Донор Михаил Виноградов: Я рад спасти чью-то жизнь

Михаил Виноградов, почетный донор РК. Фото автора
Впервые в пункт переливания крови Михаил Виноградов пришел, когда ему было 23 года.
- Моя мама работала в медицине, тогда все медработники сдавали кровь. Возможно, это и повлияло на то, чтобы я стал донором. Сначала потребовалась кровь моему коллеге, потом я стал добровольно ходить в пункт переливания крови. Например, в автомобиле тоже надо менять масло, так и человеку необходимо обновлять кровь. Мне 55 лет, я без труда подтягиваюсь на турнике, физически здоров. Мой 19-летний сын тоже хочет стать донором, - говорит Михаил.
На вопрос, какие привилегии дает донорство, Михаил Виноградов отвечает:
- Только то, что я кому-то помог, - говорит Михаил Виноградов.
В 2015 году Михаил Виноградов получил нагрудный знак «Почетный донор Республики Казахстан». Этого звания человек удостаивается после 40 кровосдач.
В числе реципиентов, как рассказал Михаил Виноградов, была женщина, выпавшая из окна с высоты четвертого этажа. У Михаила Виноградова I-я группа крови, резус-фактор положительный.
- Меня могут вызвать для срочной сдачи крови или плазмы в любое время суток. Я никогда не отказываю — сажусь в машину и еду на помощь. Я рад, что спасаю кому-то жизнь, - рассказал почетный донор.
В 2016 году, по словам Рафаэля Сарсамалиева, число доноров возросло на 15%.
- Растет число безвозмездных доноров. В 2015 году доля возмездного донорства составляла 10%, в 2016 году - 4,5%, - рассказал директор областного центра крови.
В прошлом году донорами стали 9500 жителей Мангистау.
Как проходит процедура забора крови - читайте в нашей фотоистории. О том, как определяют группу крови, можно прочитать здесь.
Всемирный день донора отмечают ежегодно 14 июня.
- Моя мама работала в медицине, тогда все медработники сдавали кровь. Возможно, это и повлияло на то, чтобы я стал донором. Сначала потребовалась кровь моему коллеге, потом я стал добровольно ходить в пункт переливания крови. Например, в автомобиле тоже надо менять масло, так и человеку необходимо обновлять кровь. Мне 55 лет, я без труда подтягиваюсь на турнике, физически здоров. Мой 19-летний сын тоже хочет стать донором, - говорит Михаил.
На вопрос, какие привилегии дает донорство, Михаил Виноградов отвечает:
- Только то, что я кому-то помог, - говорит Михаил Виноградов.
В 2015 году Михаил Виноградов получил нагрудный знак «Почетный донор Республики Казахстан». Этого звания человек удостаивается после 40 кровосдач.
В числе реципиентов, как рассказал Михаил Виноградов, была женщина, выпавшая из окна с высоты четвертого этажа. У Михаила Виноградова I-я группа крови, резус-фактор положительный.
- Меня могут вызвать для срочной сдачи крови или плазмы в любое время суток. Я никогда не отказываю — сажусь в машину и еду на помощь. Я рад, что спасаю кому-то жизнь, - рассказал почетный донор.
В 2016 году, по словам Рафаэля Сарсамалиева, число доноров возросло на 15%.
- Растет число безвозмездных доноров. В 2015 году доля возмездного донорства составляла 10%, в 2016 году - 4,5%, - рассказал директор областного центра крови.
В прошлом году донорами стали 9500 жителей Мангистау.
Как проходит процедура забора крови - читайте в нашей фотоистории. О том, как определяют группу крови, можно прочитать здесь.
Всемирный день донора отмечают ежегодно 14 июня.