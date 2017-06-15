В Актау давку в супермаркете за дешевым подсолнечным маслом засняли на видео очевидцы

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Дирекция одного из супермаркетов Актау вчера, 14 июня, инициировала акцию по продаже подсолнечного масла по сниженной цене. Главный посыл акции, по словам руководства магазина, был в том, чтобы пенсионеры и люди с достатком ниже среднего смогли купить впрок продукт, входящий в состав продуктовой корзины. В итоге акция превратилась в давку, ругань и мелкие потасовки.
- Когда мы объявили об акции в буклетах, дали разъяснение, что масло будет отпускаться по три бутылки в одни руки, так как количество товара ограничено. Также это было сделано для того, чтобы избежать спекуляции. Главный ведь наш посыл был в том, чтобы приобрести продукт могли именно люди с невысоким достатком, а не те, кто потом сможет его перепродать. Но, видимо, многие недопоняли и пытались схватить по несколько ящиков. Дело доходило до драки, люди выхватывали масло друг у друга из рук. Думаю, наши люди еще не привыкли к акциям такого рода, поэтому не совсем понимают, как нужно себя вести. Наверное, это особенности менталитета, - пояснило ситуацию руководство супермаркета.
Акция, как рассказали в администрации магазина, закончилась очень быстро - масло актаусцы раскупили за тридцать минут. Если в обычные дни бутылка рафинированного масла стоила 305 тенге, то вчера этот товар можно было приобрести за 149 тенге.
В 2014 году давка образовалась при открытии магазина бытовой техники «Мечта». Полицейские перекрыли движение на автодороге между 12 и 12 «А» микрорайонами. У входа в магазин посетители сломали перила.
Видео очевидцев
- Когда мы объявили об акции в буклетах, дали разъяснение, что масло будет отпускаться по три бутылки в одни руки, так как количество товара ограничено. Также это было сделано для того, чтобы избежать спекуляции. Главный ведь наш посыл был в том, чтобы приобрести продукт могли именно люди с невысоким достатком, а не те, кто потом сможет его перепродать. Но, видимо, многие недопоняли и пытались схватить по несколько ящиков. Дело доходило до драки, люди выхватывали масло друг у друга из рук. Думаю, наши люди еще не привыкли к акциям такого рода, поэтому не совсем понимают, как нужно себя вести. Наверное, это особенности менталитета, - пояснило ситуацию руководство супермаркета.
Акция, как рассказали в администрации магазина, закончилась очень быстро - масло актаусцы раскупили за тридцать минут. Если в обычные дни бутылка рафинированного масла стоила 305 тенге, то вчера этот товар можно было приобрести за 149 тенге.
В 2014 году давка образовалась при открытии магазина бытовой техники «Мечта». Полицейские перекрыли движение на автодороге между 12 и 12 «А» микрорайонами. У входа в магазин посетители сломали перила.
Видео очевидцев