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ЛАДА.kz » Общество

Светлана Антонова

Опубликовано: Сегодня, 14:43

Просмотров: 1433

В Актау давку в супермаркете за дешевым подсолнечным маслом засняли на видео очевидцы

В одном из городских супермаркетов акция по продаже подсолнечного масла по сниженной цене превратилась в давку, которую на видео засняли очевидцы. Руководство магазина связывает поведение людей с особенностями менталитета.

Скриншот видео
Дирекция одного из супермаркетов Актау вчера, 14 июня, инициировала акцию по продаже подсолнечного масла по сниженной цене. Главный посыл акции, по словам руководства магазина, был в том, чтобы пенсионеры и люди с достатком ниже среднего смогли купить впрок продукт, входящий в состав продуктовой корзины. В итоге акция превратилась в давку, ругань и мелкие потасовки.

- Когда мы объявили об акции в буклетах, дали разъяснение, что масло будет отпускаться по три бутылки в одни руки, так как количество товара ограничено. Также это было сделано для того, чтобы избежать спекуляции. Главный ведь наш посыл был в том, чтобы приобрести продукт могли именно люди с невысоким достатком, а не те, кто потом сможет его перепродать. Но, видимо, многие недопоняли и пытались схватить по несколько ящиков. Дело доходило до драки, люди выхватывали масло друг у друга из рук. Думаю, наши люди еще не привыкли к акциям такого рода, поэтому не совсем понимают, как нужно себя вести. Наверное, это особенности менталитета, - пояснило ситуацию руководство супермаркета.

Акция, как рассказали в администрации магазина, закончилась очень быстро - масло актаусцы раскупили за тридцать минут. Если в обычные дни бутылка рафинированного масла стоила 305 тенге, то вчера этот товар можно было приобрести за 149 тенге.





В 2014 году давка образовалась при открытии магазина бытовой техники «Мечта». Полицейские перекрыли движение на автодороге между 12 и 12 «А» микрорайонами. У входа в магазин посетители сломали перила.

Видео очевидцев


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Комментарии ( 9 )

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  • Кошкина
 02kz (Посетители) Сегодня, 15:30
Какой позор.
 
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Б (Посетители) Сегодня, 15:23
Цитата: Valderrama
У масла наверно срок годности подходил к концу, поэтому эта акция. Обычно в супермаркетах это так делается, чтобы избавится от товара как можно быстрее.
Это менталитет маркетологов.

Еще одна особенность нашего менталитета-искать во всем подвох!
 
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Valderrama (Посетители) Сегодня, 15:15
У масла наверно срок годности подходил к концу, поэтому эта акция. Обычно в супермаркетах это так делается, чтобы избавится от товара как можно быстрее.
Это менталитет маркетологов.
 
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fitter (Посетители) Сегодня, 15:08
НЕТ,
Где там голодные, в основном халявщики одни.
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +2
  • fitter
  • Ололошка
 Тихо (Посетители) Сегодня, 15:01
В толпе нет малоимущих и пенсионеров тоже,но есть люди которым всегда мало.
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +2
  • fitter
  • watlow
 Sazan (Посетители) Сегодня, 14:54
Цитата: НЕТ
Это государство виновно

Отмазки это.
Посмотрите видео, где японцы получали гуманитарку после Фукусимы.
С менталитетом у нас проблемы, это правда.
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +5
  • fitter
  • ффф
  • watlow
  • Кошкина
  • RRR
 strana.kz (Посетители) Сегодня, 14:53
Наверное, это особенности менталитета, - пояснило ситуацию руководство супермаркета.

не наверное, а так и есть!
 
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annasole (Посетители) Сегодня, 14:46
Ой, и смех и грех rofl
 
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  • annasole
  • Танкист
  • vlad75
 НЕТ (Посетители) Сегодня, 14:46
Это не люди виноваты! Это государство виновно в том, что народ голодный. Опустите цены на продукты и не будет этого сумашествия!
 
 

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