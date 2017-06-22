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ЛАДА.kz » Общество

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 00:49

Просмотров: 240

Тысячи мусульман Актау встретили Қадыр түнi - Ночь Предопределения

В главной мечети Мангистау вечером 21 июня собрались тысячи мусульман, чтобы отметить Қадыр түні (Ночь предопределения). Это самая сильная и могущественная ночь, когда исполняются все желания, идущие от чистого сердца. Об этом рассказали заместитель главного имама Мангистауской области Елдар Атибеков и Сауле Жакаева, совершившая хадж в Мекку.

Фото автора
В понятии Қадыр түні, по словам служителя мечети, заложено два смысла: первое – в эту ночь определяется годовой ризык (пропитание) человека, как будет вершиться судьба на весь следующий год; второе – эта ночь - лучшая из тысячи месяцев (потому что благие деяния и поклонения в эту ночь равносильны поклонениям, совершенным за 83 года).

К этому времени нужно подготовиться: совершить омовение, избавиться от негативных мыслей, стараться выполнить свои обещания, если имеете долги – вернуть или начать отдавать их. В эту ночь с небес на землю спускаются ангелы, говорит заместитель главного имама. Кто простоит всю ночь с искренней молитвой, тому воздастся за его веру. Это будет продолжаться с момента разговения и до рассвета.

Тысячи мусульман Актау встретили Қадыр түнi - Ночь Предопределения


- Я желаю, чтобы Всевышний Аллах принял нашу молитву и простил наши грехи, был доволен нами. Для этого мы и совершаем молитвы во имя Аллаха. На территории мечети установили восемь юрт, в которых ночью до рассвета будут угощать верующих. Также будет установлен проектор, где будут показывать проповеди для тех, кто не смог попасть внутрь, - поделился Елдар Атибеков.


Первая женщина из Мангистау, совершившая хадж в Мекку – Сауле Жакаева, частный предприниматель. Свое первое паломничество она совершила в 1994 году. В 1997 году она побывала там уже с сыном. Третье ее паломничество прошло в 2002 году. Қадыр түні, со слов Сауле Жакаевой, это самая величественная ночь, где люди просят благословения, мира на земле у Всевышнего.

Тысячи мусульман Актау встретили Қадыр түнi - Ночь Предопределения


- Бог у нас один, просто разные веры. Мы просим благословения для нашей семьи, нашего очага. В эту ночь встречаются все верующие, кто читает намаз. Инвалиды, больные люди могут прийти получить благословение в эту ночь. Пусть будет мир на нашей земле, всегда на дастархане будет хлеб и соль. Чтобы до следующей Оразы нам Аллах дал здоровья, счастья. Мы многонациональный народ – единая семья. Люди должны учить уважать старших и младших. Пусть молодежь идет по правильному пути, женщины, как и раньше, надевают национальные уборы, а не черные платки и хиджабы, - сказала Сауле Жакаева


Тысячи мусульман Актау встретили Қадыр түнi - Ночь Предопределения


Напомним, священный месяц Рамазан в 2017 году начался в ночь с 26 на 27 мая и согласно мусульманскому календарю продлится 29 дней, до 25 июня. А 25 июня мусульмане отметят великий праздник - Ораза-айт.

Фото автора и из личного архива Сауле Жакаевой


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Комментарии ( 1 )

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  • Алик
 АДАЙ (Посетители) Сегодня, 02:01
Кадир туни, бейбитшилик, денсаулык, армандаган максаттарына жетин, мусылман агайындар.
 
 

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