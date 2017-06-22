Тысячи мусульман Актау встретили Қадыр түнi - Ночь Предопределения

- Я желаю, чтобы Всевышний Аллах принял нашу молитву и простил наши грехи, был доволен нами. Для этого мы и совершаем молитвы во имя Аллаха. На территории мечети установили восемь юрт, в которых ночью до рассвета будут угощать верующих. Также будет установлен проектор, где будут показывать проповеди для тех, кто не смог попасть внутрь, - поделился Елдар Атибеков.

- Бог у нас один, просто разные веры. Мы просим благословения для нашей семьи, нашего очага. В эту ночь встречаются все верующие, кто читает намаз. Инвалиды, больные люди могут прийти получить благословение в эту ночь. Пусть будет мир на нашей земле, всегда на дастархане будет хлеб и соль. Чтобы до следующей Оразы нам Аллах дал здоровья, счастья. Мы многонациональный народ – единая семья. Люди должны учить уважать старших и младших. Пусть молодежь идет по правильному пути, женщины, как и раньше, надевают национальные уборы, а не черные платки и хиджабы, - сказала Сауле Жакаева