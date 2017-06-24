В Актау впервые лапароскопическим способом прооперирован больной с тотальным некрозом поджелудочной железы

Операцию провел Мухамеджан Нургазиев. Фото автора

Пациент поступил в больницу с диагнозом острый панкреатит.



- Учитывая тяжесть состояния, интоксикационный синдром, проявление клиники перитонита, больной был взят на диагностическую лапароскопию. Мы выявили тотальный жировой панкреонекроз, провели дренирование жидкости из брюшной полости. После операции пациент трое суток находился в отделении реанимации, затем переведен в палату. Сегодня состояние его удовлетворительное. Можно сказать, что больному повезло – воспаление поджелудочной железы на этом этапе остановилось. При прогрессировании патологии прогноз мог быть неблагоприятным, - прокомментировал Мухамеджан Нургазиев.



Молодой мужчина, перенесший операцию, уже шутит:

- Все медсестры и практикантки спрашивали, не актер ли Азамат Сатыбалды. Спасибо Мухамеджану Нургазиеву и врачам, которые провели такую сложную операцию. Обычно при таких операциях делают разрезы, спасибо им, что сохранили красоту моего тела.



Как сказал врач, еще 20 лет назад больные с таким диагнозом после операций не выживали по причине кровотечения и сепсиса.

Летальность таких пациентов после операции достигает от 10 процентов 40 процентов.



Ежемесячно хирурги проводят до трех операций пациентам с панкреонекрозом. До сегодняшнего дня все они проводились открытым способом с применением больших разрезов.



Что такое панкреонекроз?

Панкреонекрозом называют заболевание поджелудочной железы, при котором происходит отмирание ее клеток из-за развития воспалительного процесса в органе.

Панкреонекроз является одним из тяжелейших заболеваний органов брюшной полости. Некроз поджелудочной железы чаще (в 70 процентов случаев) диагностируется у молодых людей. Шансы выжить после разрушения поджелудочной железы невелики даже при проведении адекватного и своевременного лечения, а в случае тотального панкреонекроза они равняются нулю.