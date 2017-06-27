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ЛАДА.kz » Общество

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 18:17

Просмотров: 620

Благотворительная фотовыставка «Я знаю, что…» прошла в Актау

Мероприятие провели в помощь четырем семьям - подопечным фондов «Адал» и «Мы люди - мы вместе». Об этом рассказала Екатерина Олифиренко, директор благотворительного фонда «Адал».

Участники благотворительной акции «Я знаю, что…»
На выставке представили портреты 25 медийных личностей Актау: среди них известные фотографы, визажисты, стилисты, фитнес-инструкторы, телеведущие, арт-директора, предприниматели. Каждый участник под своим портретом должен был продолжить фразу «Я знаю, что…», и выразить жизненное кредо или профессиональную точку зрения.

Гости выставки смогли сделать посильный вклад в помощь четырем семьям. Участники благотворительной акции собрали 120 тысяч тенге.

- Мы пригласили семьи с тяжелым материальным положением, крайне нуждающихся, в которых есть дети-инвалиды. Более трех лет эти семьи находятся под опекой фондов. Хотя приглашенных гостей было немного, но каждый внес свой вклад. Любая помощь извне приятна каждому родителю, - рассказала Екатерина Олифиренко, директор благотворительного фонда «Адал».


Благотворительная фотовыставка «Я знаю, что…» прошла в Актау


В числе приглашенных - семья Ирины Маринко. Женщина одна воспитывает пятерых детей. Семья проживает в СОТ «Синтез» и два с половиной года находится под опекой фонда «Адал». В мае неизвестные избили старшую дочь Ирины - 25-летнюю Ольгу. Девушке предстоит операция по установке пластины черепной коробки. Ирина обратилась к жителям Актау с просьбой помочь продуктами, одеждой и деньгами - ее дочери требуются дорогостоящие лекарства.

- Мы подали это в таком формате, чтобы люди пришли, отдохнули и при этом получили моральное удовлетворение от помощи другим. Это делается исключительно для того, чтобы дарить счастье: кому-то - в плане отдыха, кому-то - оказать материальную поддержку, - рассказала Катерина Гаврилюк, арт-директор ресторана The Bridge.


Фото Ксении Шелуховой и Олега Королёва


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Комментарии ( 2 )

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Крест (Посетители) Сегодня, 19:03
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  • tarnavsk70
 Artur007 (Посетители) Сегодня, 18:45
Почаще бы такие заведение организовывали мероприятия такого рода!Молодцы Бридж!
 
 

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