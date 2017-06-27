Благотворительная фотовыставка «Я знаю, что…» прошла в Актау

- Мы пригласили семьи с тяжелым материальным положением, крайне нуждающихся, в которых есть дети-инвалиды. Более трех лет эти семьи находятся под опекой фондов. Хотя приглашенных гостей было немного, но каждый внес свой вклад. Любая помощь извне приятна каждому родителю, - рассказала Екатерина Олифиренко, директор благотворительного фонда «Адал».

- Мы подали это в таком формате, чтобы люди пришли, отдохнули и при этом получили моральное удовлетворение от помощи другим. Это делается исключительно для того, чтобы дарить счастье: кому-то - в плане отдыха, кому-то - оказать материальную поддержку, - рассказала Катерина Гаврилюк, арт-директор ресторана The Bridge.