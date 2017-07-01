О ценах на газ высказались в акимате Мангистауской области

Как отметила Венера Мустапаева, на заправках ТОО «КазМунайГаз Онiмдерi» цена за один литр газа составит 40 тенге.- Если перейти на себестоимость одного литра сжиженного нефтяного газа, то в июне он стоил 17,5 тенге вместе с НДС. Теперь эта цена составляет 21,5 тенге с НДС. Оптовая цена возросла. У одного из самых крупных газооператоров в регионе - ТОО «КазМунайГаз Онiмдерi» установлена цена 40 тенге за один литр, - сказала Венера Мустапаева.Все предприниматели региона, как сообщили на брифинге, всегда ориентировались на цены, устанавливаемые ТОО «КазМунайГаз Онiмдерi». В управлении предпринимательства и торговли рассчитывают на то, что индивидуальные предприниматели не будут завышать цены на газ при розничной торговле.- Единственным оптовым реализатором сжиженного нефтяного газа в регионе является ТОО «КазГПЗ». Мы просчитали максимальную себестоимость розничной реализации газа с учётом транспортных и накладных расходов. Себестоимость розничной реализации не превышает 40-45 тенге за литр. Мы предупреждаем индивидуальных предпринимателей, что в случае жалоб на резкий скачок цен, мы имеем право рассчитать себестоимость и выявить нарушения. Конечно, это не говорит о том, что все должны продавать газ по 40 тенге за литр. У всех разные расходы на транспортировку газа, но в случае неоправданного завышения цен мы имеем право начать разбирательства, - заявил Бакыт Бекмуратов, заместитель руководителя антимонопольного комитета Мангистауской области.С жалобами на завышение цен можно обращаться в антимонопольный комитет Мангистауской области по номерам: