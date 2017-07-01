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ЛАДА.kz » Общество

Тимур Ниталиев

Опубликовано: Сегодня, 13:30

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О ценах на газ высказались в акимате Мангистауской области

В Казахстане с 1 июля оптовая цена на сжиженный газ повысилась с 28 000 тенге до 34 319 тенге за тонну. Как заявила на брифинге в областном акимате руководитель управления предпринимательства и торговли Венера Мустапаева, цены на газ при розничной торговле не должны превышать 40-45 тенге за литр.

Фото из архива Lada.kz
Как отметила Венера Мустапаева, на заправках ТОО «КазМунайГаз Онiмдерi» цена за один литр газа составит 40 тенге.

- Если перейти на себестоимость одного литра сжиженного нефтяного газа, то в июне он стоил 17,5 тенге вместе с НДС. Теперь эта цена составляет 21,5 тенге с НДС. Оптовая цена возросла. У одного из самых крупных газооператоров в регионе - ТОО «КазМунайГаз Онiмдерi» установлена цена 40 тенге за один литр, - сказала Венера Мустапаева.

Все предприниматели региона, как сообщили на брифинге, всегда ориентировались на цены, устанавливаемые ТОО «КазМунайГаз Онiмдерi». В управлении предпринимательства и торговли рассчитывают на то, что индивидуальные предприниматели не будут завышать цены на газ при розничной торговле.

- Единственным оптовым реализатором сжиженного нефтяного газа в регионе является ТОО «КазГПЗ». Мы просчитали максимальную себестоимость розничной реализации газа с учётом транспортных и накладных расходов. Себестоимость розничной реализации не превышает 40-45 тенге за литр. Мы предупреждаем индивидуальных предпринимателей, что в случае жалоб на резкий скачок цен, мы имеем право рассчитать себестоимость и выявить нарушения. Конечно, это не говорит о том, что все должны продавать газ по 40 тенге за литр. У всех разные расходы на транспортировку газа, но в случае неоправданного завышения цен мы имеем право начать разбирательства, - заявил Бакыт Бекмуратов, заместитель руководителя антимонопольного комитета Мангистауской области.

С жалобами на завышение цен можно обращаться в антимонопольный комитет Мангистауской области по номерам: 438414, 305075.



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Комментарии ( 1 )

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mer (Посетители) Сегодня, 13:41
Может маржу пора снизить,чё вы лапшу гоните населению. Дармоедов по наплодили,газ толкают за пределы области,а народ лбами сталкивают,вас к стенке надо ставить за саботаж.Придёт время,подождите,всё вспомнят вам.
 
 

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