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ЛАДА.kz » Общество

Гульмира Садырова

Опубликовано: Сегодня, 06:33

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В Актау открыли памятник ушедшим из жизни врачам

На территории Мангистауской областной больницы (МОБ) открыт памятник врачам, внесшим вклад в развитие здравоохранения региона. Строительство памятника инициировал совет ветеранов медицины Мангистау.

Памятник врачам-пионерам. Фото автора
На памятнике значатся имена 102 врачей, с которых начиналось мангистауское здравоохранение.

- Средства на строительство памятника собрали медицинские работники области. Каждый из моих коллег перечислил свою однодневную заработную плату для такого благого дела. Думаю, что территория возле памятника станет местом для проведения значимых мероприятий медицины. Верю, что сюда будут приходить не только соратники и родственники врачей, в честь которых воздвигнут памятник, но и молодые медики, для которых примером беззаветного служения профессии должны быть имена, высеченные на памятнике, - отметил Сабит Кузанов, председатель Совета ветеранов здравоохранения области.

Среди имен 102 врачей, в чью честь воздвигнут памятник, значится имя Жамбыла Давлетова.

- Он приехал в Мангистау в 1971 году и стал первым анестезиологом-реаниматологом. Четверть века он проработал в сфере здравоохранения области. По его стопам пошли наша дочь Назгуль, ставшая гинекологом, и сын Нурлан, он работает врачом-урологом. Огромная благодарность организаторам за память о моем муже, обо всех медицинских работниках, которые были здесь первыми, - поделилась Алипа Давлетова, вдова врача.

После церемонии открытия памятника в МОБ был проведен поминальный обед.


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В Актау открыли памятник ушедшим из жизни врачам


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Комментарии ( 1 )

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Orion (Посетители) Сегодня, 08:47
А что рядом не поставили еще один памятник - врачам взяточникам.
 
 

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