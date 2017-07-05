Пресс-служба ДВД Мангистау: Внутри квартиры никто не производил обстрел собак

Фото из архива «Лады»
Сотрудник коммунальной службы по отстрелу собак, как сообщили в пресс-службе ведомства, прибыл на место проживания женщины по заявлению соседей в городской акимат.
В ДВД Мангистауской области ответили на вопрос журналистов сайта Lada.kz, имели ли право сотрудники коммунальной службы производить отстрел животных в жилом помещении?
Стилистика ответов пресс-службы ведомства остаётся без изменений.
- По данному вопросу, сотрудники коммунальной службы, внутри квартиры никто не производил обстрел, так как квартира была закрыта, когда хозяйка квартиры находилась на обследовании. По заявлению жильцов дома 10б в городской акимат прибыл сотрудник коммунальной службы, после чего произвел отстрел собак (объяснительная сотрудника коммунальной службы прилагается, заявление жильцов) - сообщили в пресс-службе ДВД Мангистауской области.
Хозяйка квартира, как рассказали в пресс-службе, ранее на учёте в психоневрологическом диспансере не состояла. После обследования она была отпущена домой.
В пресс-службе ведомства заверили, что мёртвых собак волонтеры вынесли из квартиры, а сотрудники коммунальной службы доставили их в лабораторию.
- По данной ситуации хотелось бы добавить, что неоднократно гражданка была предупреждена, что ее действия в отношении своих собак неправомерны, так как правила содержания собак распространяются на всех владельцев. Как отмечается, владельцам собак необходимо соблюдать ветеринарно-санитарные правила и нормы. Так как женщина пожилая, она содержит около 10 собак и просто физически не может обеспечить все допустимые меры по содержанию своих питомцев. Также хотелось бы отметить, что согласно правилам содержания собак в одной семье в квартире жилого дома допускается не более двух собак крупных и средних пород до трехмесячного возраста. Напротив, гражданка ухаживала и помогала всем бродячим и своим собакам, но тем не менее у нее в квартире находилось около семи собак. В данный момент все усилия волонтеров, которые помогают гражданке, направлены в хорошую сторону, - говорится в сообщении пресс-службы ведомства.
Напомним, в Актау собак расстреляли в квартире хозяйки 27 июня.
В ДВД Мангистауской области ответили на вопрос журналистов сайта Lada.kz, имели ли право сотрудники коммунальной службы производить отстрел животных в жилом помещении?
Стилистика ответов пресс-службы ведомства остаётся без изменений.
- По данному вопросу, сотрудники коммунальной службы, внутри квартиры никто не производил обстрел, так как квартира была закрыта, когда хозяйка квартиры находилась на обследовании. По заявлению жильцов дома 10б в городской акимат прибыл сотрудник коммунальной службы, после чего произвел отстрел собак (объяснительная сотрудника коммунальной службы прилагается, заявление жильцов) - сообщили в пресс-службе ДВД Мангистауской области.
Хозяйка квартира, как рассказали в пресс-службе, ранее на учёте в психоневрологическом диспансере не состояла. После обследования она была отпущена домой.
В пресс-службе ведомства заверили, что мёртвых собак волонтеры вынесли из квартиры, а сотрудники коммунальной службы доставили их в лабораторию.
- По данной ситуации хотелось бы добавить, что неоднократно гражданка была предупреждена, что ее действия в отношении своих собак неправомерны, так как правила содержания собак распространяются на всех владельцев. Как отмечается, владельцам собак необходимо соблюдать ветеринарно-санитарные правила и нормы. Так как женщина пожилая, она содержит около 10 собак и просто физически не может обеспечить все допустимые меры по содержанию своих питомцев. Также хотелось бы отметить, что согласно правилам содержания собак в одной семье в квартире жилого дома допускается не более двух собак крупных и средних пород до трехмесячного возраста. Напротив, гражданка ухаживала и помогала всем бродячим и своим собакам, но тем не менее у нее в квартире находилось около семи собак. В данный момент все усилия волонтеров, которые помогают гражданке, направлены в хорошую сторону, - говорится в сообщении пресс-службы ведомства.
Напомним, в Актау собак расстреляли в квартире хозяйки 27 июня.