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ЛАДА.kz » Общество

Тимур Ниталиев

Опубликовано: Сегодня, 12:15

Просмотров: 491

Пресс-служба ДВД Мангистау: Внутри квартиры никто не производил обстрел собак

Инцидент с отстрелом собак в одной из квартир дома №106 в 22 микрорайоне Актау прокомментировали в пресс-службе ДВД Мангистауской области. В ведомстве заявляют: внутри квартиры в животных никто не стрелял.

Фото из архива «Лады»
Сотрудник коммунальной службы по отстрелу собак, как сообщили в пресс-службе ведомства, прибыл на место проживания женщины по заявлению соседей в городской акимат.

В ДВД Мангистауской области ответили на вопрос журналистов сайта Lada.kz, имели ли право сотрудники коммунальной службы производить отстрел животных в жилом помещении?

Стилистика ответов пресс-службы ведомства остаётся без изменений.

- По данному вопросу, сотрудники коммунальной службы, внутри квартиры никто не производил обстрел, так как квартира была закрыта, когда хозяйка квартиры находилась на обследовании. По заявлению жильцов дома 10б в городской акимат прибыл сотрудник коммунальной службы, после чего произвел отстрел собак (объяснительная сотрудника коммунальной службы прилагается, заявление жильцов) - сообщили в пресс-службе ДВД Мангистауской области.

Хозяйка квартира, как рассказали в пресс-службе, ранее на учёте в психоневрологическом диспансере не состояла. После обследования она была отпущена домой.

В пресс-службе ведомства заверили, что мёртвых собак волонтеры вынесли из квартиры, а сотрудники коммунальной службы доставили их в лабораторию.

- По данной ситуации хотелось бы добавить, что неоднократно гражданка была предупреждена, что ее действия в отношении своих собак неправомерны, так как правила содержания собак распространяются на всех владельцев. Как отмечается, владельцам собак необходимо соблюдать ветеринарно-санитарные правила и нормы. Так как женщина пожилая, она содержит около 10 собак и просто физически не может обеспечить все допустимые меры по содержанию своих питомцев. Также хотелось бы отметить, что согласно правилам содержания собак в одной семье в квартире жилого дома допускается не более двух собак крупных и средних пород до трехмесячного возраста. Напротив, гражданка ухаживала и помогала всем бродячим и своим собакам, но тем не менее у нее в квартире находилось около семи собак. В данный момент все усилия волонтеров, которые помогают гражданке, направлены в хорошую сторону, - говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Напомним, в Актау собак расстреляли в квартире хозяйки 27 июня.


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Комментарии ( 7 )

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кукла (Посетители) Сегодня, 13:00
Забыли написать, что "...собаки нашли в квартире оружие и застрелились сами, устав от жизни".
 
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  • Тихо
  • Mestnyi
 Sid;) (Посетители) Сегодня, 12:59
"Внутри квартиры никто не производил обстрел, так как квартира была закрыта...", "мёртвых собак волонтеры вынесли из квартиры..."
Комментарии излишни.
 
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leo529 (Посетители) Сегодня, 12:56
Цитата: Mona
"По заявлению жильцов дома 10б в городской акимат прибыл сотрудник коммунальной службы, после чего произвел отстрел собак..."

Какая-то крамольная фраза получилась сама собой :))
 
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Mona (Посетители) Сегодня, 12:54
Лесник, ага, и вот еще: "По заявлению жильцов дома 10б в городской акимат прибыл сотрудник коммунальной службы, после чего произвел отстрел собак..." Если не в квартире отстреливали, в акимате что-ли?
 
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  • kolek
 Тихо (Посетители) Сегодня, 12:49
Все стены в крови,не иначе комунальщик нос себе расковырял. Зачем врать прилюдно,смысл какой?
 
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  • kolek
  • Тихо
  • Dj_Snow
 Союз (Посетители) Сегодня, 12:43
Маразм крепчал. Особенно в гос. органах.
 
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 leo529 (Посетители) Сегодня, 12:40
Классика жанра. Высший пилотаж "отписочного" искусства. В каком-то смысле - Браво! podmig
 
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 Лесник (Посетители) Сегодня, 12:37
По данному вопросу, сотрудники коммунальной службы, внутри квартиры никто не производил обстрел, так как квартира была закрыта, когда хозяйка квартиры находилась на обследовании.

И тут же:
В пресс-службе ведомства заверили, что мёртвых собак волонтеры вынесли из квартиры


Вся наша жизнь состоит из противоречий и недоразумений..
 
 

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