В Актау презентовали проект нового центра города

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Центр Актау, по задумке проектировщиков, переместится за микрорайон «Акку» в сторону поселка Акшукур. Согласно генеральному плану развития города, Актау должен расти в северо-западном направлении. По словам Аркинжана Маметова, строить новый центр будут, в основном, за счет средств инвесторов. Желающие разместить свои объекты на территории новых районов, как говорит директор фирмы «Градо», уже есть.- По расчетам, которые мы произвели, здесь будут жить 110 тысяч человек. И будет построено порядка 2 887 тысяч квадратных метров объектов социального и административно-делового назначения, - отметил Аркинжан Маметов.Исторически Актау состоит из микрорайонов. Эту систему проектировщики сохранили и в новом центре. По словам Аркинжана Маметова, на начальном этапе планируется построить 13 микрорайонов.- Здесь будет промышленная зона, будут построены научно-исследовательские центры, учебные заведения, крупный торгово-рыночный комплекс, объекты административного и делового назначения, новая площадь и новый деловой центр, универсальный комплекс со зрительным залом для проведения концертов, праздничных и культурно-развлекательных мероприятий, театр оперы и балета, Дом творчества, новый комплекс для развития творческой молодежи, спортивный комплекс, а также стадион на 15 тысяч зрителей и спортивные залы. Каждое здание будет уникальным по своей конфигурации и будет отвечать современным требованиям. Будет построена большая широкая магистраль, на которой выделят полосы для скоростных видов общегородского транспорта. По сути, это будет наземное метро, - отметил Аркинжан Маметов.Зону отдыха планируют разместить на побережье. Здесь местные власти хотят построить дома отдыха, SPA-центры и гостиницы.- Город сейчас все средства должен вкладывать в создание дорог и инженерной инфраструктуры, чтобы инвесторы могли начинать строительство. Вопросы по инженерному обеспечению мы тоже предусмотрели. Планируется построить в новых районах котельную, два новых опреснительных завода, газопровод, - отметил Аркинжан Маметов.