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ЛАДА.kz » Общество

Станислава Куцай

Опубликовано: Сегодня, 19:21

Просмотров: 1676

В Актау презентовали проект нового центра города

Новый центр Актау местные власти планируют разместить на 820 гектарах земли в северо-западном направлении от исторической части города. Ожидается, что здесь построят более двух миллионов квадратных метров административных и жилых площадей, разместят рекреационную, спортивную, культурно-развлекательную и другие зоны. Об этом на презентации центра рассказал Аркинжан Маметов, директор проектной фирмы «Градо».

Аркинжан Маметов рассказал о строительстве центра
Центр Актау, по задумке проектировщиков, переместится за микрорайон «Акку» в сторону поселка Акшукур. Согласно генеральному плану развития города, Актау должен расти в северо-западном направлении. По словам Аркинжана Маметова, строить новый центр будут, в основном, за счет средств инвесторов. Желающие разместить свои объекты на территории новых районов, как говорит директор фирмы «Градо», уже есть.

- По расчетам, которые мы произвели, здесь будут жить 110 тысяч человек. И будет построено порядка 2 887 тысяч квадратных метров объектов социального и административно-делового назначения, - отметил Аркинжан Маметов.

Исторически Актау состоит из микрорайонов. Эту систему проектировщики сохранили и в новом центре. По словам Аркинжана Маметова, на начальном этапе планируется построить 13 микрорайонов.

- Здесь будет промышленная зона, будут построены научно-исследовательские центры, учебные заведения, крупный торгово-рыночный комплекс, объекты административного и делового назначения, новая площадь и новый деловой центр, универсальный комплекс со зрительным залом для проведения концертов, праздничных и культурно-развлекательных мероприятий, театр оперы и балета, Дом творчества, новый комплекс для развития творческой молодежи, спортивный комплекс, а также стадион на 15 тысяч зрителей и спортивные залы. Каждое здание будет уникальным по своей конфигурации и будет отвечать современным требованиям. Будет построена большая широкая магистраль, на которой выделят полосы для скоростных видов общегородского транспорта. По сути, это будет наземное метро, - отметил Аркинжан Маметов.

Зону отдыха планируют разместить на побережье. Здесь местные власти хотят построить дома отдыха, SPA-центры и гостиницы.

- Город сейчас все средства должен вкладывать в создание дорог и инженерной инфраструктуры, чтобы инвесторы могли начинать строительство. Вопросы по инженерному обеспечению мы тоже предусмотрели. Планируется построить в новых районах котельную, два новых опреснительных завода, газопровод, - отметил Аркинжан Маметов.

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В Актау презентовали новый общегородской центр


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Комментарии ( 18 )

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Ян (Посетители) Сегодня, 20:54
Где то я читал подобное,ну очень похожее.
 
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Thornhill (Посетители) Сегодня, 20:53
Один вопрос: На какие деньги?
Ну гос учереждения ладно, а жильё и торговые? Кому продавать? Понастроить халуп по 30 тысяч? Какой в этом кайф?
 
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cas177cas (Посетители) Сегодня, 20:44
Господа!!! Радуйтесь!!!! У нас уже есть уникальная канатная дорога в 14 микр., подводный ресторан в море, поющие фонтаны!!!! Так же все и это будет у НАС с ВАМИ - будут построены научно-исследовательские центры, учебные заведения, крупный торгово-рыночный комплекс, объекты административного и делового назначения, новая площадь и новый деловой центр, универсальный комплекс со зрительным залом для проведения концертов, праздничных и культурно-развлекательных мероприятий, театр оперы и балета, Дом творчества, новый комплекс для развития творческой молодежи, спортивный комплекс, а также стадион на 15 тысяч зрителей и спортивные залы. Каждое здание будет уникальным по своей конфигурации и будет отвечать современным требованиям. Будет построена большая широкая магистраль, на которой выделят полосы для скоростных видов общегородского транспорта. По сути, это будет наземное метро crazy dada lol lol lol
 
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Бывалый (Посетители) Сегодня, 20:29
Лесник,
Больше блох мой друг. Нукус наше будуШее, отандыры теперь в тренде и крепко присели.
 
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  • мунайши73
  • leo529
 Лесник (Посетители) Сегодня, 20:20
Какой на*** Актау-сити?! Это будет Нукус-2! huh
 
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  • Mona
  • мунайши73
  • Thornhill
  • leo529
 Armans (Посетители) Сегодня, 20:15
Первый сезон сериала "Актау сити" был намного интереснее, там были видеоролики с компьютерными эффектами и главные герои значительнее
 
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  • Лесник
  • мунайши73
 Mona (Посетители) Сегодня, 20:14
мунайши73,
ТОЧНО!!!!
Согласно представленному проекту, в ближайшем будущем предполагается дальнейшее развитие таких микрорайонов Жана-Семея, как поселки Жаркын, Холодный ключ, район Новостройка, Цемпоселок, 14-ый и 15-ый микрорайоны, а также поселка Бобровка. Говоря о развитии левобережной части Семея, Аркинжан Маметов сказал, что в проекте учтены те районы и участки города, которые используются неэффективно. Аркинжан Маметов, директор проектной фирмы «Градо» (Алматы): - У нас имеются участки территории, которые, скажем так, требуют упорядочения. Это ряд предприятий: предприятие по обработке шерсти и другие складские территории,

Источник: https://semey.city/novost-dnya/2014/01/30/oblastnoj-gradostroitelnyj-sovet-utver
dil-proekt-detalnoj-planirovki-semeya/
© Семей Сити
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +3
  • Mona
  • Лесник
  • мунайши73
 Кимуля (Посетители) Сегодня, 20:14
мунайши73,
сказки венского леса.А где этот тип?Хорошая статейка. Звенья одной цепи.
 
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  • Колдун
  • Mona
  • Лесник
  • leo529
 мунайши73 (Посетители) Сегодня, 20:07
Это просто какой то монстр градостроительства!

В акимате Северо-Казахстанской области прошла презентация проекта корректировки Генерального плана Петропавловска. Проект на согласование представил директор алматинской компании ТОО «ПФ «Градо» Аркинжан Маметов.
Генеральный план Петропавловска – основной градостроительный документ, который определяет комплексное планирование застройки города, устанавливающий зонирование, планировочную структуру и функциональную организацию территории, а также схему транспортных и инженерных коммуникаций, озеленения и благоустройства. Проектная фирма «Градо» разрабатывала генплан Петропавловска и в 2005 году. В 2015 году его срок истек, теперь Петропавловск нуждается в обновлении.
Проект, который компания представила на этой неделе, позволяет использовать все прилегающие населенные пункты и в будущем их осваивать.
«Мы рассмотрели вариант реконструкции промышленных предприятий, с тем чтобы их вынести и разместить там жилую застройку. То есть, более эффективно использовать ту территорию, которая занята производством. Так делают во многих городах, в том числе и в Алматы», - пояснил Аркинжан Маметов.
 
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  • Лесник
  • leo529
 Mona (Посетители) Сегодня, 20:05
Век новых технологий! А все в 2Д))))) Могли бы нормальный ролик сделать с закатами и рассветами, с морем и невообразимыми зданиями.... Но, как всегда, что на бумаге, такая же фигня и на деле будет))))) Главное у нас что? Правильно, бабосы отмыть! И еще, как-будто кто-то даст таких деньги в город вкладывать при живой-то столице!!!! Как обычно, все выжмут из региона, печаль, господа.
 
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