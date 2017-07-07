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ЛАДА.kz » Общество

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 10:45

Просмотров: 363

Как провести ближайшие выходные и праздничные дни в Актау

Мы составили для вас подборку мероприятий, которые стоит посетить в выходные и праздничные дни.

Фото из архива "Лады"
Экскурсии 
Поездка на конеферму и ферму экзотических птиц


Как провести ближайшие выходные и праздничные дни в Актау


Aktau City Tour приглашает жителей Актау на экскурсии! Посетите конеферму 7 июля. Время проведения: с 18:30 до 20:30. 
Экскурсия на ферму экзотических птиц 8 июля с 18:30 до 20:30. Вход - платный. Предварительная запись по телефону: 8 702 900 6315. 

Экскурсии по Мангистау


Как провести ближайшие выходные и праздничные дни в Актау


Как провести ближайшие выходные и праздничные дни в Актау


ТОО «Турист» приглашает жителей Актау 7 и 8 июля на экскурсии! Поездки платные. Предварительная запись по телефонам: 43-00-00, 31-56-31, 8 707 980 0104.

Развлечения для детей
Зажигательные шоу-программы в «Атлантиде»


Как провести ближайшие выходные и праздничные дни в Актау


Как провести ближайшие выходные и праздничные дни в Актау


В семейном развлекательном центре «Атлантида» еженедельно в субботу и воскресенье проходят зажигательные шоу-программы с участием веселых аниматоров. Отличное времяпрепровождение для всей семьи. Место проведения: семейный развлекательный центр «Атлантида», расположенный на четвертом этаже универсального торгового центра «Заман». Вход - бесплатный. 

Мастер-классы для детей 
«Шоколадные» мастер-классы


Как провести ближайшие выходные и праздничные дни в Актау


Подарите своим детям два часа приятной атмосферы и море шоколадного удовольствия. Музей истории шоколада «Далокош» приглашает на удивительные развлекательные мастер-классы. Наши гости совершат увлекательное путешествие в мир истории шоколада, изготовят уникальные шоколадные изделия (и потом все сделанное своими руками унесут с собой), угостятся ароматным шоколадом... И еще много всего интересного, веселого, вкусного. Стоимость мастер-класса на одного человека - 5000 тенге. Условия посещения: предварительная запись. Записаться на мастер-класс можно по адресу: торговый дом «Мечта», 12 микрорайон, 3 этаж, бутик №2 или по телефону: 8 702 947 58 88.
 
Мастер-класс для детей «Готовим вкусняшки»


Как провести ближайшие выходные и праздничные дни в Актау


Как провести ближайшие выходные и праздничные дни в Актау


7 и 8 июля пройдут мастер-классы для детей от шеф-повара ресторана Caruso. Стоимость - 5000 тенге. Продолжительность от 2 до 2,5 часов. Запись по телефону: 8 777 120 88 12. 

Мастер-классы для взрослых


Как провести ближайшие выходные и праздничные дни в Актау


Ателье HORIZONT приглашает жительниц Актау на мастер-класс, где можно научиться шить красивые юбки. Дата и время проведения: 8 июля, с 14:00 до 18:00. Стоимость мастер-класса - 6000 тенге. Запись по телефонам: 8 777 6314539, 87472396020.

Для любителей ночной жизни — вечеринки 
Вечеринки в Old-Pub Aktau


Как провести ближайшие выходные и праздничные дни в Актау


Как провести ближайшие выходные и праздничные дни в Актау


Самые зажигательные выходные для жителей и гостей Актау - в The Old Pub. Для вас выступят DJ Kolosss и группа Jive. Успей заказать столик по телефонам: 53-07-72, 8 771 837 5500. Адрес: 5 микрорайон, здание 5В.

Вечеринки в Chechil Pub


Как провести ближайшие выходные и праздничные дни в Актау


В Chechil Pub пройдут вечеринки «Чумовая пятница» и «Сумасшедшая суббота». Место проведения: 8 микрорайон, 32 здание.

Вечеринка «Кайфуй party»


Как провести ближайшие выходные и праздничные дни в Актау


Трехдневная вечеринка на базе отдыха Sunset. С 7 по 9 июля. Для вас три дня подряд будут играть: DJ Mei, DJ RaV, DJ Alex Akimov и другие. При себе иметь: улыбку на лице, заряд сил на всю ночь, ну и просто позитивное настроение!

Для любителей кино


В кинотеатрах Chaplin Актау 3D, Жалын 3D, Байтерек 3D cinema, Юность 3D горожане смогут посмотреть премьеры недели.

«Институт «Роузвуд»


Как провести ближайшие выходные и праздничные дни в Актау


Балтимор, 19-й век. Изабель Портер глубоко опечалена ранней смертью родителей. Чтобы отвлечься от грустных мыслей, девушка решает отправиться на отдых в набирающий популярность институт «Роузвуд». Позже она узнает, что за фасадом заведения, в котором молодым дамам оказывают психологическую помощь, скрывается нечто совершенно противоположное. Над пациентками ставятся жестокие псевдонаучные эксперименты по модификации личности и управлению сознанием.

«Человек-паук: Возвращение домой»


Как провести ближайшие выходные и праздничные дни в Актау


После исторической встречи с командой Мстителей Питер Паркер возвращается домой, стараясь зажить обычной жизнью под опекой своей тети Мэй. Но теперь за Питером приглядывает еще кое-что…

«Во всём виноват енот»


Как провести ближайшие выходные и праздничные дни в Актау


Говард Уэйкфилд, преуспевающий юрист, верный муж, заботливый отец двух дочерей, однажды круто изменил свою жизнь. Это произошло внезапно, когда он подходил к родному роскошному гнездышку в пригороде Нью-Йорка. Погнавшись за наглым енотом, сидевшим у него на пути, Уэйкфилд оказался на чердаке заброшенного гаража, откуда были видны светящиеся окна его гостиной. Накрыт стол, домочадцы ждут отца. «А что будет, если я пропаду? Будут ли плакать любящие крошки? Быстро ли жена найдет мне замену? Помрут ли они с голоду без моих доходов?» — подумал Говард и решил... остаться жить на чердаке.

«Эксперимент Офис»


Как провести ближайшие выходные и праздничные дни в Актау


В чьём-то извращённом социальном эксперименте группа из восьмидесяти американцев заблокирована в многоэтажном корпоративном офисном здании в Боготе (Колумбия), и по внутренней телефонной связи компании неизвестный голос приказывает им участвовать в смертельной игре — «Убей, или будешь убит».

«Он и Она»


Как провести ближайшие выходные и праздничные дни в Актау


Виктор — начинающий писатель, Сара — магистр в области классической литературы, их общая слабость — Джойс и Достоевский. Они были свободны и беспечны, но их случайная встреча в баре затянется на долгие 45 лет. Как справятся они с успехом, богатством и банальной скукой? Кто получит все, а кто останется в тени? История одной семьи, большой любви, на фоне переполненных солнцем бульваров Парижа.


Программа празднования Дня Астаны в Актау


Как провести ближайшие выходные и праздничные дни в Актау


В Актау проходят праздничные мероприятия ко Дню Астаны. Программу можно посмотреть здесь.

Уважаемые руководители культурных и развлекательных центров! Если вы желаете, чтобы информация о ваших мероприятиях попала к нам на сайт в бесплатную рубрику «Как провести выходные в Актау», звоните по номеру: 8 701 491 37 11 или 50-50-85 (внутр. 117) Лиана


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Комментарии ( 1 )

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Швейк (Посетители) Сегодня, 09:11
- Красавица, может 150 грамм коньячку, для храбрости?
- Не надо, я сюда уже храбрая пришла. (c) drink
 
 

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