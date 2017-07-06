В Актау отпраздновали День столицы

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Сегодня, 6 июля, в честь Дня Астаны на набережной 15 микрорайона прошли открытые спортивные турниры. Горожане и гости Актау померились силами в поднятии гирь, армрестлинге и поиграли в асык.
Завершилось празднование концертом Тамары Асар и народного танцевального ансамбля «Жорга».
Напомним, что празднование дня Астаны в Актау продлится четыре дня - с 6 по 9 июля.
Завершилось празднование концертом Тамары Асар и народного танцевального ансамбля «Жорга».
Напомним, что празднование дня Астаны в Актау продлится четыре дня - с 6 по 9 июля.