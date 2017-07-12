Директора детского сада в Жанаозене уволили из-за нехватки кроватей и столовых приборов

Фото из архива "Лады"
Прокуратура Жанаозена провела в детском саду №13 «Акмарал» проверку. На основании ее результатов ведомство направило требование в департамент по контролю в сфере образования Мангистауской области для принятия соответствующих мер.
- В настоящее время на основании требования прокуратуры приняты меры в отношении виновных лиц. Директор детского сада уволена, по имевшим место нарушениям уполномоченным органом внесено соответствующее предписание, - сообщили в прокуратуре Жанаозена.
Напомним, поводом для проверок в частном детском саду в Жанаозене стало видео, которое в сеть выложила помощница воспитателя одной из групп. В своем видеообращении сотрудница детского сада пожаловалась на нехватку столовых приборов, а также кроватей для воспитанников, из-за чего дети вынуждены спать по дворе. В Центре дошкольного воспитания и обучения при управлении образования Мангистауской области видеоролик тогда назвали сфабрикованным и не имеющим отношения к реальности.
- В настоящее время на основании требования прокуратуры приняты меры в отношении виновных лиц. Директор детского сада уволена, по имевшим место нарушениям уполномоченным органом внесено соответствующее предписание, - сообщили в прокуратуре Жанаозена.
Напомним, поводом для проверок в частном детском саду в Жанаозене стало видео, которое в сеть выложила помощница воспитателя одной из групп. В своем видеообращении сотрудница детского сада пожаловалась на нехватку столовых приборов, а также кроватей для воспитанников, из-за чего дети вынуждены спать по дворе. В Центре дошкольного воспитания и обучения при управлении образования Мангистауской области видеоролик тогда назвали сфабрикованным и не имеющим отношения к реальности.