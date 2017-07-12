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ЛАДА.kz » Общество

Светлана Антонова

Опубликовано: Сегодня, 12:21

Просмотров: 1248

Директора детского сада в Жанаозене уволили из-за нехватки кроватей и столовых приборов

Директор детского сада «Акмарал» была уволена на основании результатов проверки в возглавляемом ею учреждении, сообщили в прокуратуре Жанаозена. По фактам нарушений в ДДУ (нехватка кроватей и столовых приборов) полномочный орган вынес предписание.

Фото из архива "Лады"
Прокуратура Жанаозена провела в детском саду №13 «Акмарал» проверку. На основании ее результатов ведомство направило требование в департамент по контролю в сфере образования Мангистауской области для принятия соответствующих мер.

- В настоящее время на основании требования прокуратуры приняты меры в отношении виновных лиц. Директор детского сада уволена, по имевшим место нарушениям уполномоченным органом внесено соответствующее предписание, - сообщили в прокуратуре Жанаозена.

Напомним, поводом для проверок в частном детском саду в Жанаозене стало видео, которое в сеть выложила помощница воспитателя одной из групп. В своем видеообращении сотрудница детского сада пожаловалась на нехватку столовых приборов, а также кроватей для воспитанников, из-за чего дети вынуждены спать по дворе. В Центре дошкольного воспитания и обучения при управлении образования Мангистауской области видеоролик тогда назвали сфабрикованным и не имеющим отношения к реальности.


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Комментарии ( 15 )

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motor (Посетители) Сегодня, 15:18
Управлении образования Мангистауской области тоже поддельники.
 
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Москит (Посетители) Сегодня, 15:03
Цитата: Васьвась
Директриса видно взяток насовала кому надо,

Без всяких взяток верхний эшелон прикрыл её и вскоре она может появиться в качестве директора в другом саду.
Цитата: Тина
В Центре дошкольного воспитания и обучения при управлении образования Мангистауской области видеоролик тогда назвали сфабрикованным и не имеющим отношения к реальности.
Они держат руку на пульсе.
Цитата: Тина
Скорее всего вот откуда растут ноги этой истории

Скорее уши торчат.
 
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Васьвась (Посетители) Сегодня, 14:52
Цитата: Тина
Мне больше кажется, не бу кровати тащили,а деньги выделяли на одно количество,но часть осваивали, а часть пилили

Нет! Закуп идет централизовано от количества мест в группе. Потом поступает в детсад под материальную ответственность директора, завхоза, сестры хозяйки. Если по ведомости поступило, допустим, 20 кроваток, а по факту прислали 18, и люди мат.ответственные за это расписались, значит стоимость недостающих 2-х кроватей будут вкладывать из собственной зарплаты. А она у них и так копеечная. Поэтому на этом этапе кража невозможна. А возможна гораздо позже, когда идет усушка, утруска, износ и списание. Это знает каждый бухгалтер.
 
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БСК22 (Посетители) Сегодня, 14:51
babushka, а за чей счёт эти камеры?
 
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babushka (Посетители) Сегодня, 14:49
нужно обязать все детские сады , не зависимо от формы собственности, установит видеокамеры в группах , особенно ясельных, на пищеблоках и чтобы все это было в онлай режиме у родителей.
 
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Тина (Посетители) Сегодня, 14:43
Васьвась,
Мне больше кажется, не бу кровати тащили,а деньги выделяли на одно количество,но часть осваивали, а часть пилили

Землю крестьянам! Фабрики рабочим! А мне лексус и бусики)
 
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Васьвась (Посетители) Сегодня, 14:35
Цитата: Тина
Да я думаю это не она, над ней еще выше стоят воры,и скорее всего они и прикрывают свой зад в первую очередь,и она прицепом.

Ничего подобного! Те, кто выше, воруют соответственно рангу: откаты за ремонт помещений, суммы с недополива растений, учебная литература, которая по-идее должна выделяться на детсад, но по факту книжки всегда покупает родительский комитет...
А чтоб переть домой подержанную детскую кроватку или стакан - не будут чиновники на подобный хлам размениваться. Я думаю, если хорошо пошарить, все это найдется в ауле у ее родственников.
 
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Mona (Посетители) Сегодня, 14:33
"В Центре дошкольного воспитания и обучения при управлении образования Мангистауской области видеоролик тогда назвали сфабрикованным и не имеющим отношения к реальности." - Вот кого надо привлекать по всей строгости!
 
-1
  • Васьвась
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  • Москит
 Тина (Посетители) Сегодня, 14:28
Цитата: Васьвась
иректриса видно взяток насовала кому надо, если не возбудили уголовное дело по факту хищения госимущества


Да я думаю это не она, над ней еще выше стоят воры,и скорее всего они и прикрывают свой зад в первую очередь,и она прицепом.

Землю крестьянам! Фабрики рабочим! А мне лексус и бусики)
 
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Васьвась (Посетители) Сегодня, 14:22
Директриса видно взяток насовала кому надо, если не возбудили уголовное дело по факту хищения госимущества (до 8 лет с конфискацией). Если ТОЛЬКО уволили. И что-то ни слова о воспитательнице, обнародовавшей сей беспредел: ее восстановили или как?
 
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