Полицейские обнаружили в Актау склад с тонной рыбы осетровых пород

Во время оперативно-профилактического мероприятия сотрудники УБОП ДВД Мангистауской области совместно с сотрудниками комитета национальной безопасности РК и природоохранной полиции обнаружили 250 тушек рыбы осетровых пород общим весом 1151 килограмм.- На территории производственной базы, рядом со спорткомплексом «Орбита», в арендуемом контейнере-холодильнике обнаружена и изъята рыба осетровых пород общим весом 1151 килограмм. Начато досудебное расследование по признакам статьи 339 Уголовного Кодекса Республики Казахстан (Незаконное обращение с редкими и находящимися под угрозой исчезновения животными). По подозрению в совершении данного преступления задержан 35-летний гражданин Азербайджана, - сообщил Болат Лукманов, начальник УБОП ДВД Мангистауской области.Полицейские установили, что рыбу задержанный скупал и перепродавал. Сам мужчина свою вину отрицает и говорит, что успел только заплатить за аренду склада, а что в нем находилось, еще не знал.