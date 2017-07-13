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ЛАДА.kz » Общество

Станислава Куцай

Опубликовано: Сегодня, 16:40

Просмотров: 1440

Полицейские обнаружили в Актау склад с тонной рыбы осетровых пород

Гражданин Азербайджана, который арендовал контейнер-рефрижератор, задержан. Об этом сообщил Болат Лукманов, начальник управления по борьбе с организованной преступностью (УБОП) департамента внутренних дел (ДВД) Мангистауской области.

Болат Лукманов. Фото Рашида Исмагилова
Во время оперативно-профилактического мероприятия сотрудники УБОП ДВД Мангистауской области совместно с сотрудниками комитета национальной безопасности РК и природоохранной полиции обнаружили 250 тушек рыбы осетровых пород общим весом 1151 килограмм.

- На территории производственной базы, рядом со спорткомплексом «Орбита», в арендуемом контейнере-холодильнике обнаружена и изъята рыба осетровых пород общим весом 1151 килограмм. Начато досудебное расследование по признакам статьи 339 Уголовного Кодекса Республики Казахстан (Незаконное обращение с редкими и находящимися под угрозой исчезновения животными). По подозрению в совершении данного преступления задержан 35-летний гражданин Азербайджана, - сообщил Болат Лукманов, начальник УБОП ДВД Мангистауской области.

Полицейские установили, что рыбу задержанный скупал и перепродавал. Сам мужчина свою вину отрицает и говорит, что успел только заплатить за аренду склада, а что в нем находилось, еще не знал.



Видео оперативное


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Комментарии ( 4 )

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Himi (Посетители) Сегодня, 18:18
Отмазки - уровень пресс службы всех гос структур.
Осётр кто только не продаёт в Актау. Скоро продавать просто нечего будет, довылавливаются
 
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Слушатель (Посетители) Сегодня, 17:24
Вся рыба уже съедена, семьи большие, родственников много)

Куда дальше бедная рыба пойдет? В море отпустят или на обеды депутатам по себестоимости 0 тг.?

 
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  • кукла
  • Ёж
  • Dushman
  • Ну Ну
 uatka (Посетители) Сегодня, 17:11
приятного аппетита полицейские podmig

если вдруг что останется, дайте знать где купить можно, если конечно не дорого, хотя о чем это я stena

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  • Mestnyi
  • nadiuna
 Ёж (Посетители) Сегодня, 16:51
Рыбохрана спит. Осетр уничтожается. Солдаты бегут. Доллар прицеливается.. help
 
 

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