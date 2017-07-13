В Мангистау для поиска сбежавшего солдата-срочника организовали временные розыскные посты

Войсковая часть 6656
Поиски военнослужащего, как сообщили в части, продолжаются.
- Им надо было снять флюорографию, поэтому 19 человек отправились в поликлинику. Когда мы начали их строить и считать, одного человека не досчитались. Оказалось, он отпросился в туалет и не вернулся. Мы посмотрели по камерам и увидели, как он выходит за здание больницы, сразу же доложили об этом руководству и организовали группу поиска, - рассказал Тулеген Баскинов.
В поисках, как рассказали в части, задействованы временные розыскные посты. Близлежащие районы и пригород Актау обыскивают 80 человек.
Ориентировки на военнослужащего разослали в аэропорт и на вокзал. В части уверены, что за пределы области солдат уйти не мог.
- На данный момент выясняем обстоятельства, но факт неуставных взаимоотношений не подтверждается. На учете он ни у психолога, ни у психиатра не состоит. Солдат жизнерадостный. Я лично был на учебном пункте, и никаких предпосылок к неадекватному поведению не было. Что послужило причиной побега, мы пока не знаем. Я разговаривал с его матерью, и мне кажется, что причиной стали семейные обстоятельства, - отметил Марат Имангалиев.
По предварительным данным, солдат может прятаться в дачных массивах.
- Наказывать мы его не будем. Сначала разберемся, что повлияло, узнаем причину, потому что бессмысленно, я думаю, сразу наказывать. Самое главное, найти его, и чтобы он был здоровый, - отметил Тулеген Баскинов.
Тулеген Баскинов рассказал об обстоятельствах, при которых другой военнослужащий поранил руки.
- Я занимался с военнослужащими срочной службы. По очереди они отпрашивались и ходили в туалет. Старший отвел одного из военнослужащих до туалета, они там минуту где-то, наверное, были, после чего старший закрыл дверь, пока солдат умывался. Буквально через минуту, когда снова открыл дверь, зеркало, которое висело на стене, упало солдату на руки. Он хотел поймать зеркало, и оно порезало ему руки, - отметил Тулеген Баскинов.
Напомним, военнослужащий части 6656 сбежал вчера, 12 июля.
Фото и видео Рашида Исмагилова
- Им надо было снять флюорографию, поэтому 19 человек отправились в поликлинику. Когда мы начали их строить и считать, одного человека не досчитались. Оказалось, он отпросился в туалет и не вернулся. Мы посмотрели по камерам и увидели, как он выходит за здание больницы, сразу же доложили об этом руководству и организовали группу поиска, - рассказал Тулеген Баскинов.
В поисках, как рассказали в части, задействованы временные розыскные посты. Близлежащие районы и пригород Актау обыскивают 80 человек.
Ориентировки на военнослужащего разослали в аэропорт и на вокзал. В части уверены, что за пределы области солдат уйти не мог.
- На данный момент выясняем обстоятельства, но факт неуставных взаимоотношений не подтверждается. На учете он ни у психолога, ни у психиатра не состоит. Солдат жизнерадостный. Я лично был на учебном пункте, и никаких предпосылок к неадекватному поведению не было. Что послужило причиной побега, мы пока не знаем. Я разговаривал с его матерью, и мне кажется, что причиной стали семейные обстоятельства, - отметил Марат Имангалиев.
По предварительным данным, солдат может прятаться в дачных массивах.
- Наказывать мы его не будем. Сначала разберемся, что повлияло, узнаем причину, потому что бессмысленно, я думаю, сразу наказывать. Самое главное, найти его, и чтобы он был здоровый, - отметил Тулеген Баскинов.
Тулеген Баскинов рассказал об обстоятельствах, при которых другой военнослужащий поранил руки.
- Я занимался с военнослужащими срочной службы. По очереди они отпрашивались и ходили в туалет. Старший отвел одного из военнослужащих до туалета, они там минуту где-то, наверное, были, после чего старший закрыл дверь, пока солдат умывался. Буквально через минуту, когда снова открыл дверь, зеркало, которое висело на стене, упало солдату на руки. Он хотел поймать зеркало, и оно порезало ему руки, - отметил Тулеген Баскинов.
Напомним, военнослужащий части 6656 сбежал вчера, 12 июля.
Фото и видео Рашида Исмагилова