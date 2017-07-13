Солдат-срочник сбежал из войсковой части в Актау

Фото rusevik.ru
Молодого человека 1996 года рождения призвали в 2017 году из Карагандинской области. По информации, полученной в войсковой части, солдат сбежал из Актауской городской поликлиники №1, куда был направлен на обследование.
Поиски военнослужащего продолжаются.
Еще одного солдата-срочника из войсковой части 6656 вчера, 12 июля, доставили в Мангистаускую областную больницу (МОБ). Военнослужащий, как рассказали в войсковой части, повредил руку, пытаясь поймать падающее на него зеркало.
- У него были поверхностные раны – их зашили. Вены не пострадали. После оказания медицинской помощи солдата доставили в войсковую часть. На данный момент он в санчасти, - рассказали в МОБ.
Напомним, 23 июня солдат-срочник сбежал из войсковой части №25744. Позже его задержали в Жетыбае. Солдат объяснил причину ухода тоской по дому.
Алина Иванова. Сергей Кораблев.
Поиски военнослужащего продолжаются.
Еще одного солдата-срочника из войсковой части 6656 вчера, 12 июля, доставили в Мангистаускую областную больницу (МОБ). Военнослужащий, как рассказали в войсковой части, повредил руку, пытаясь поймать падающее на него зеркало.
- У него были поверхностные раны – их зашили. Вены не пострадали. После оказания медицинской помощи солдата доставили в войсковую часть. На данный момент он в санчасти, - рассказали в МОБ.
Напомним, 23 июня солдат-срочник сбежал из войсковой части №25744. Позже его задержали в Жетыбае. Солдат объяснил причину ухода тоской по дому.
Алина Иванова. Сергей Кораблев.