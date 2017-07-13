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ЛАДА.kz » Происшествия

Опубликовано: Сегодня, 13:08

Просмотров: 1523

Солдат-срочник сбежал из войсковой части в Актау

Служащий войсковой части 6656, расположенной в 22 микрорайоне Актау, сбежал 12 июля. Поводом для побега стали личные мотивы. Об этом рассказали в войсковой части.

Фото rusevik.ru
Молодого человека 1996 года рождения призвали в 2017 году из Карагандинской области. По информации, полученной в войсковой части, солдат сбежал из Актауской городской поликлиники №1, куда был направлен на обследование.

Поиски военнослужащего продолжаются.

Еще одного солдата-срочника из войсковой части 6656 вчера, 12 июля, доставили в Мангистаускую областную больницу (МОБ). Военнослужащий, как рассказали в войсковой части, повредил руку, пытаясь поймать падающее на него зеркало.

- У него были поверхностные раны – их зашили. Вены не пострадали. После оказания медицинской помощи солдата доставили в войсковую часть. На данный момент он в санчасти, - рассказали в МОБ.

Напомним, 23 июня солдат-срочник сбежал из войсковой части №25744. Позже его задержали в Жетыбае. Солдат объяснил причину ухода тоской по дому.

Алина Иванова. Сергей Кораблев.


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Комментарии ( 7 )

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Димон (Посетители) Сегодня, 15:08
А не пора ли поменять верхушку командования в регионе ?
Как на это смотрит верховный главнокомандующий, пусть дальше солдаты умирают в мирное время, а те кто умирать не хочет пусть бегут от армии ?!

Каждый народ имеет то правительство(и окЕматы), которое он заслуживает. Это означает, chih что власть мерзка на столько, на сколько Мы позволяем ей быть таковой…
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +1
  • Ёж
 alexg (Посетители) Сегодня, 14:47
Офицеров в тюрьму. Один просто умер, другой просто сбежал.
 
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Ratatui (Посетители) Сегодня, 14:36
Наверное тоже прочитал о том что причины смерти матроса не установлены
 
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Димон (Посетители) Сегодня, 14:21

Каждый народ имеет то правительство(и окЕматы), которое он заслуживает. Это означает, chih что власть мерзка на столько, на сколько Мы позволяем ей быть таковой…
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +1
  • Ёж
 strana.kz (Посетители) Сегодня, 14:11
что ж такое? в другой новости командиры отчитываются что все хорошо у них в казармах. но почему то новости говорят о другом...
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +3
  • tolk
  • babushka
  • Mona
 Ёж (Посетители) Сегодня, 13:22
Поводом для побега стали личные мотивы.

Очень расплывчатое определение.

Что-то зачастили пацаны.
 
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Quwanysh Atshybaiuly (Посетители) Сегодня, 13:21
Мақала өӡ-өӡiне қарама-қайшы. Егер бұл сарбаӡды әлi iӡдеп жатса, қандай себеппен қашқанын қалайша анықтап отыр?

Әлде сарбаӡ, уатсап арқылы жаӡып жiберген бе ...
 
 

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