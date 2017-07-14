Сейчас на сайте
2674
объявлений
  • Продам 2-комнатную квартиру за 8 500 000 тенге
  • Продам Баянды-3, времянку за 4 000 000 тенге
  • Продам Смазку Циатим-221 за 20 000 тенге
  • Продам Накладки под ручки дверей за 2 500 тенге
  • Продам Nissan Murano за 3 000 000 тенге
  • Автовоз
  • Продам Гайковерт за 120 000 тенге
 

«Лада» в формате .pdf
 
Пятница, 14 Июля
+29...+27
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 327.56 KZT
  • €1 = 373.25 KZT
  • 1 RUB = 5.47 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085
  • site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
 

ЛАДА.kz » Общество

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 14:33

Просмотров: 1956

У пешеходного перехода в 5 микрорайоне Актау установили интеллектуальную систему уличного освещения

Оборудование установили у пешеходного перехода, напротив областной филармонии имени М.Оскинбаева. Система приобретена на частные средства. Инициатором пилотного проекта выступило ТОО «БИКО». О системе рассказал Александр Казмерук, директор по развитию новых технологий ТОО «БИКО».

Фото Рашида Исмагилова
Интеллектуальная система уличного освещения работает на солнечных батареях. В комплект, помимо фонаря, входят камера видеонаблюдения и подсвечиваемый знак пешеходного перехода. Система оснащена датчиком движения - при отсутствии пешеходов фонарь работает на 40% от полной мощности. При приближении пешехода к проезжей части освещение работает в полную силу. Это, как рассказал Александр Казмерук, позволяет сохранять заряд.

У пешеходного перехода в 5 микрорайоне Актау установили интеллектуальную систему уличного освещения


- Видео с камеры хранится в течение трех суток. Доступ к управлению системой, кроме нас, никто не имеет. При пасмурной погоде система сможет в течение двух суток работать на все 100 %, - рассказал Александр Казмерук.

Комплекс закуплен в России и Китае на собственные средства компании. Подобного оборудования, по словам Александра Казмерука, в Казахстане нет.

У пешеходного перехода в 5 микрорайоне Актау установили интеллектуальную систему уличного освещения


- Мы хотим наладить в Актау производство подобных систем. Это первый пилотный проект, и если городская власть нас поддержит, мы готовы оснастить системой освещения все наиболее темные и опасные переходы в Актау, - отметил Дулат Карманов, директор по внешнеэкономическим связям ТОО «БИКО».



Технические характеристики:

 Показать / Скрыть текст


- Каждый элемент комплекса имеет свой источник заряда. Если один из элементов выйдет из строя, остальные продолжают работать. Заменить деталь в устройстве обслуживающей компании не составит труда, так как вести земельные работы нет необходимости. Весь комплекс установлен на опоре, - сказал Александр Казмерук.

Напомним, в 2016 году в Актау на пешеходных переходах пострадали 89 человек, пять человек погибли.

В прошлом году на 15-ти пешеходных переходах Актау появились знаки с фонарями на солнечных батареях. На установку приборов из бюджета выделено 18,8 миллиона тенге.

В 2014 году в Актау установили инновационные светоотражающие пешеходные переходы на желто-белом фоне. Первый подобный переход появился на автодороге между 14 и 12 микрорайонами.

В 2015 году актауские полицейские для предупреждения дорожных аварий использовали макет школьников у пешеходных переходов.

Городские власти пообещали, что в 2017 году в Актау появятся три надземных пешеходных перехода.


Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.
 



Новости по теме:

Комментарии ( 13 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии
  • сортируем комментарии:
  • лучшие |
  • По дате: возрастание | По дате на убывание
 
 Не поддерживаю Поддерживаю
Ангел_ (Посетители) Сегодня, 17:58
«know-how» принесёт доход.
 
 Не поддерживаю Поддерживаю
Морской (Посетители) Сегодня, 17:16
"даже в соседней России"-подозреваю,что ради этих пары слов и было потрачено время на написание сего опуса...
 
 Не поддерживаю Поддерживаю
master_kz (Посетители) Сегодня, 16:55
Цитата: Mestnyi
видеозапись ведется регулярно.

Да ладно, в случае необходимости с камерами происходят чудеса-))

Я, не ослеп, Я, не оглох, Я б вышел вон, если бы смог. Но к ногам свинцовой гирей прах моих отцов, слишком долгим был в России урожай крестов.,
http://rusnod.ru/ http://kpe.ru/
 
 Не поддерживаю Поддерживаю
Armans (Посетители) Сегодня, 16:22
strana.kz,
в Токио и в американскиx мегаполисаx в 80-x во время автобума понастроили иx, уже в конце 90-x начали отказываться в пользу обычныx зебр. Надземки и подземки наоборот провоцировали пешеxодов перебегать дороги, а водителей лишало внимания, в итоге количество аварий выросло.
 
 Не поддерживаю Поддерживаю
strana.kz (Посетители) Сегодня, 16:10
Цитата: Armans
отказаться от надземныx и подземныx переxодов в центре города.

с чего это? в больших мегаполисах сомневаюсь что отказываются. у нас да, нет необходимости, не такой большой поток что людей что машин
 
-1
  • Mestnyi
 Не поддерживаю Поддерживаю
Erlan84 (Дизайнер) Сегодня, 15:56
Акимат не могут обычное освещение поставить, а эти приблуды тем более!!!

Спуститесь с небес, люди!
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +1
  • Юрий Спассков
 Armans (Посетители) Сегодня, 15:48
Во всем мире знают, чтобы переxод был безопасным, нужно просто подсветить переxод сверxу, установить островки безопасностии и отказаться от надземныx и подземныx переxодов в центре города. До первой части по тиxоньку доxодим, островки не планируются, надземки и подземки наоборот планируют.
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +1
  • Mestnyi
 strana.kz (Посетители) Сегодня, 15:32
Mestnyi,
то что полезная вещь, спора нет! chih
а вот за бюджет... я всеми руками и ногами - ЗА!
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +2
  • tom2005
  • Маривана
 Mestnyi (Посетители) Сегодня, 15:21
Цитата: strana.kz
аааа было бы не плохо, но найдутся ли такие щедрые предприниматели как из статьи

Если это пилотный проект, как он говорит, то тут другая система:
Контора устанавливает оборудование за свои деньги. Заказчик какое то время наблюдает за работой оборудования, и если его все устраивает, то начинает закупать у поставщика это оборудование на постоянной основе.

Теперь дело за акиматом, чтобы не забыли в бюджет 2018 года заложить капусту на закуп для начала хотя бы 15-20 таких систем. Ну и так каждый год.

Реально полезная вещь, и переход освещен, и видеозапись ведется регулярно.
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +1
  • Mestnyi
 strana.kz (Посетители) Сегодня, 15:17
Mestnyi,
даааа было бы не плохо, но найдутся ли такие щедрые предприниматели,
а то
и если городская власть нас поддержит
что то мне с трудом верится что власть наша выделит денег
 
Страницы:
 
1 2
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление


Блог редакции
Все записи
Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 

Новые объявления
сайта «ВесьАктау»

Услуги

Вакансии в Актау

Квартиры в Актау

Легковые автомобили
2002-2017 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.
Адрес: г.Актау, 8 мкр., зд. 39А (бывш. зд. КВЦ. Вход с обратной стороны). Почтовый адрес: 130000, г.Актау, а/я 115. Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04, бесплатные объявления - 50-02-02, отдел цветной рекламы добавочный 106, отдел черно-белой рекламы добавочный 107.
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика