У пешеходного перехода в 5 микрорайоне Актау установили интеллектуальную систему уличного освещения

Светильник потребляет энергию, полученную экологически чистым методом (солнечная батарея, светодиодный источник света, литиевые батареи).



Комплекс работает на высокоемких литиевых батареях liFePo4. Платформа солнечной панели с углом поворота в 360 градусов, в том числе регулируемый кронштейн (пять положений), настраиваются в зависимости от положения солнца. Радиус обзора датчика движения - 15-20 метров.



Модульная конструкция не требует прокладки проводов и проведения сварочных работ.





Интеллектуальная система уличного освещения работает на солнечных батареях. В комплект, помимо фонаря, входят камера видеонаблюдения и подсвечиваемый знак пешеходного перехода. Система оснащена датчиком движения - при отсутствии пешеходов фонарь работает на 40% от полной мощности. При приближении пешехода к проезжей части освещение работает в полную силу. Это, как рассказал Александр Казмерук, позволяет сохранять заряд.- Видео с камеры хранится в течение трех суток. Доступ к управлению системой, кроме нас, никто не имеет. При пасмурной погоде система сможет в течение двух суток работать на все 100 %, - рассказал Александр Казмерук.Комплекс закуплен в России и Китае на собственные средства компании. Подобного оборудования, по словам Александра Казмерука, в Казахстане нет.- Мы хотим наладить в Актау производство подобных систем. Это первый пилотный проект, и если городская власть нас поддержит, мы готовы оснастить системой освещения все наиболее темные и опасные переходы в Актау, - отметил Дулат Карманов, директор по внешнеэкономическим связям ТОО «БИКО».- Каждый элемент комплекса имеет свой источник заряда. Если один из элементов выйдет из строя, остальные продолжают работать. Заменить деталь в устройстве обслуживающей компании не составит труда, так как вести земельные работы нет необходимости. Весь комплекс установлен на опоре, - сказал Александр Казмерук.Напомним, в 2016 году в Актау на пешеходных переходах пострадали 89 человек, пять человек погибли.В прошлом году на 15-ти пешеходных переходах Актау появились знаки с фонарями на солнечных батареях. На установку приборов из бюджета выделено 18,8 миллиона тенге.В 2014 году в Актау установили инновационные светоотражающие пешеходные переходы на желто-белом фоне. Первый подобный переход появился на автодороге между 14 и 12 микрорайонами.В 2015 году актауские полицейские для предупреждения дорожных аварий использовали макет школьников у пешеходных переходов.Городские власти пообещали, что в 2017 году в Актау появятся три надземных пешеходных перехода.