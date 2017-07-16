Военный прокурор Актауского гарнизона рассказал о преступности среди солдат

Рустам Холжаев (на фото в центре) рассказал о военных правонарушениях в актауском гарнизоне
С начала 2017 года, по словам Рустама Ходжаева, в Актауском гарнизоне зафиксирована гибель одного военнослужащего. В прошлом году за аналогичный период погибли двое военнослужащих.
- Количество травм в Актауском гарнизоне сократилось на 15,6 процента, но по частям Мангистауской области оно выросло на 51,6 процента (с 31 до 47). Не допущено в этом году ни одной травмы в результате нарушения мер безопасности, что является большим прогрессом. В 2016 году было 11 фактов. Однако по-прежнему наши военнослужащие получают травмы в результате личной неосторожности. В этом году таких случаев 66, в прошлом было – 65, - сообщил Рустам Ходжаев.
В результате неуставных взаимоотношений в этом году травмирован один военнослужащий. В 2016 году было трое.
- По данному факту проводится досудебное расследование. К уголовной ответственности привлекается офицер войсковой части 25744, - сообщил Рустам Ходжаев.
Количество зарегистрированных уголовных правонарушений, по словам военного прокурора, в этом году сократилось на 75 процентов - с 24 до 6. На 89 процентов (с 9 до 1) снизилось количество преступлений небольшой тяжести, на 66,6 процента (с 9 до 3) – средней тяжести. На 75 процентов (с 4 до 1) – тяжких преступлений.
- На 85,7 процента (с 21 до 3) снижена воинская преступность. При этом общеуголовные преступления остаются на прежнем уровне (по 3 в 2016 и в 2017 году). В воинских частях Министерства обороны уровень преступности снизился на 60 процентов (с 10 до 4), Пограничной службы КНБ на 83,3 процента (с 12 до 2), Национальной гвардии МВД на 100 процентов (с 1 до 0). Снижение зафиксировано по всем видам воинской преступности, - отметил Рустам Ходжаев.
Из числа находившихся в производстве поднадзорных органов уголовного преследования - 83,3 процента (25 из 30) уголовных дел окончены производством, в том числе пять дел были направлены в суд. Прекращено со снятием с учета 20 дел.
- В текущем году мы разработали методику осуществления прокурорского надзора в сфере соблюдения сроков досудебного расследования. В частности, ежедневно осуществляем мониторинг базы данных единого реестра досудебных расследований для соблюдения законности при регистрации материалов, - отметил Рустам Ходжаев.
Напомним, продолжаются поиски сбежавшего из войсковой части №6656 военнослужащего. Солдат-срочник сбежал из Актауской городской поликлиники №1, где рота проходила флюорографию. Для поиска организовали временные розыскные пункты.
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- Количество травм в Актауском гарнизоне сократилось на 15,6 процента, но по частям Мангистауской области оно выросло на 51,6 процента (с 31 до 47). Не допущено в этом году ни одной травмы в результате нарушения мер безопасности, что является большим прогрессом. В 2016 году было 11 фактов. Однако по-прежнему наши военнослужащие получают травмы в результате личной неосторожности. В этом году таких случаев 66, в прошлом было – 65, - сообщил Рустам Ходжаев.
В результате неуставных взаимоотношений в этом году травмирован один военнослужащий. В 2016 году было трое.
- По данному факту проводится досудебное расследование. К уголовной ответственности привлекается офицер войсковой части 25744, - сообщил Рустам Ходжаев.
Количество зарегистрированных уголовных правонарушений, по словам военного прокурора, в этом году сократилось на 75 процентов - с 24 до 6. На 89 процентов (с 9 до 1) снизилось количество преступлений небольшой тяжести, на 66,6 процента (с 9 до 3) – средней тяжести. На 75 процентов (с 4 до 1) – тяжких преступлений.
- На 85,7 процента (с 21 до 3) снижена воинская преступность. При этом общеуголовные преступления остаются на прежнем уровне (по 3 в 2016 и в 2017 году). В воинских частях Министерства обороны уровень преступности снизился на 60 процентов (с 10 до 4), Пограничной службы КНБ на 83,3 процента (с 12 до 2), Национальной гвардии МВД на 100 процентов (с 1 до 0). Снижение зафиксировано по всем видам воинской преступности, - отметил Рустам Ходжаев.
Из числа находившихся в производстве поднадзорных органов уголовного преследования - 83,3 процента (25 из 30) уголовных дел окончены производством, в том числе пять дел были направлены в суд. Прекращено со снятием с учета 20 дел.
- В текущем году мы разработали методику осуществления прокурорского надзора в сфере соблюдения сроков досудебного расследования. В частности, ежедневно осуществляем мониторинг базы данных единого реестра досудебных расследований для соблюдения законности при регистрации материалов, - отметил Рустам Ходжаев.
Напомним, продолжаются поиски сбежавшего из войсковой части №6656 военнослужащего. Солдат-срочник сбежал из Актауской городской поликлиники №1, где рота проходила флюорографию. Для поиска организовали временные розыскные пункты.
Фото автора