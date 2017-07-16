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ЛАДА.kz » Общество

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 13:49

Просмотров: 298

Ракетные войска и артиллерия начали подготовку к «Арми-2017» в Мангистау

Ракетные войска и артиллерия регионального командования «Батыс» приступили к лагерным сборам на полигоне «Оймаша». Сюда включен этап, входящий в программу конкурса армейских игр «Арми-2017». Об этом сообщили в пресс-службе управления командующего войсками (УКВ) регионального командования «Запад».

Лагерные сборы
В период проведения лагерных сборов пройдет этап «Мастера артиллерийского огня», который входит в программу конкурса международных армейских игр «Арми-2017».

Ракетные войска и артиллерия начали подготовку к «Арми-2017» в Мангистау


Лагерные сборы ракетных войск и артиллерий продлятся до 25 августа. Сборы проходят под руководством заместителя командующего войсками регионального командования «Запад» начальника артиллерий, полковника Есбола Амангожаева.

Ракетные войска и артиллерия начали подготовку к «Арми-2017» в Мангистау


Они состоят из трех этапов. Будет осуществлена переброска личного состава со всех частей регионального командования, слаживание подразделений, контрольные занятия, тактические учения и индивидуально-боевые стрельбы. По итогам сборов выявят лучшего командира артиллерийской батареи, лучшие минометный взвод, огневой расчет, лучших специалиста топогеодезиста, вычислителя, разведчика-дальномерщика и радиотелефониста.

Ракетные войска и артиллерия начали подготовку к «Арми-2017» в Мангистау


Практические стрельбы из артиллерийских орудий и минометов позволят военнослужащим на практике закрепить все знания, полученные во время теоретических занятий.

Ракетные войска и артиллерия начали подготовку к «Арми-2017» в Мангистау


Лагерные сборы, по мнению организаторов, помогут улучшить навыки, знания и умения личного состава.

Ракетные войска и артиллерия начали подготовку к «Арми-2017» в Мангистау


Фото пресс-службы УКВ регионального командования «Запад»


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Комментарии ( 1 )

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Лесник (Посетители) Сегодня, 15:09
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