Ракетные войска и артиллерия начали подготовку к «Арми-2017» в Мангистау

В период проведения лагерных сборов пройдет этап «Мастера артиллерийского огня», который входит в программу конкурса международных армейских игр «Арми-2017».Лагерные сборы ракетных войск и артиллерий продлятся до 25 августа. Сборы проходят под руководством заместителя командующего войсками регионального командования «Запад» начальника артиллерий, полковника Есбола Амангожаева.Они состоят из трех этапов. Будет осуществлена переброска личного состава со всех частей регионального командования, слаживание подразделений, контрольные занятия, тактические учения и индивидуально-боевые стрельбы. По итогам сборов выявят лучшего командира артиллерийской батареи, лучшие минометный взвод, огневой расчет, лучших специалиста топогеодезиста, вычислителя, разведчика-дальномерщика и радиотелефониста.Практические стрельбы из артиллерийских орудий и минометов позволят военнослужащим на практике закрепить все знания, полученные во время теоретических занятий.Лагерные сборы, по мнению организаторов, помогут улучшить навыки, знания и умения личного состава.