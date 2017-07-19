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ЛАДА.kz » Общество

Гульмира Садырова

Опубликовано: Сегодня, 13:59

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В Актау продолжается прием документов на бесплатное обучение в колледжах

Актауский отдел образования продолжает прием документов от выпускников 9-х и 11-х классов на бесплатное обучение в колледжах области. Прием проводится до 20 августа. Об этом рассказала Тоты Кульметенова, заведующая сектором дошкольного и среднего образования актауского городского отдела образования.

Тоты Кульметенова, завсектором дошкольного и среднего образования. Фото автора
На 2017-2018 учебный год в отдел образования Актау поступило 98 заявлений от желающих получить рабочие специальности.

- Из них 64 выпускника школ уже получили направления на поступление в колледжи: туризма, технологический колледж сервиса, энергетический, учетно-технологический, «Кайнар», «Болашак». По остальным 34 заявкам оформление проводится. После получения направления абитуриент пройдет собеседование в выбранном колледже и будет бесплатно учиться. Предусмотрены стипендия, проживание в общежитии, бесплатный проезд в городском транспорте, горячее питание, - рассказала Тоты Кульметенова.

Участниками программы могут стать выпускники 9-х и 11-х классов, прописанные в Актау, выпускники, не поступившие в учебные заведения, те, кто ищет работу, находится в трудной жизненной ситуации, члены малообеспеченных и многодетных семей, дети, обучающиеся в специализированных организациях образования, на дому, с ограниченными возможностями, сироты.

Срок обучения в колледжах после девятого класса — два года и 10 месяцев. После 11 класса — один год и 10 месяцев.

Для подачи заявления необходимо обратиться в актауский отдел образования, который находится в здании городского акимата. Кабинет №206 (2 этаж).

При себе иметь копию удостоверения личности или свидетельства о рождении, документ об образовании, справку о состоянии здоровья по форме 086У, адресную справку.

Всего на Мангистаускую область предусмотрено 1 100 мест для бесплатного обучения.


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Комментарии ( 2 )

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M_lena (Посетители) Сегодня, 14:47
Zolotoy,

Ну поэтому и бесплатно. Были бы толковые заведения бесплатно бы не пустили :)
 
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Zolotoy (Посетители) Сегодня, 14:10
Обучение в таких "колледжах" (одно название) должно быть не только бесплатным, за это ещё и приплачивать должны. Ведь человек там теряет не только время, но и способность мыслить и адекватно рассуждать.

Зато у директоров (и особенно у директрис) огромные коттеджи, как правило. Дело в том, что диплом этих "учебных" заведений стоит дешевле, чем полный курс обучения в них. Имей ввиду, господа абитуриенты.
 
 

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