В Актау продолжается прием документов на бесплатное обучение в колледжах

Тоты Кульметенова, завсектором дошкольного и среднего образования. Фото автора
На 2017-2018 учебный год в отдел образования Актау поступило 98 заявлений от желающих получить рабочие специальности.
- Из них 64 выпускника школ уже получили направления на поступление в колледжи: туризма, технологический колледж сервиса, энергетический, учетно-технологический, «Кайнар», «Болашак». По остальным 34 заявкам оформление проводится. После получения направления абитуриент пройдет собеседование в выбранном колледже и будет бесплатно учиться. Предусмотрены стипендия, проживание в общежитии, бесплатный проезд в городском транспорте, горячее питание, - рассказала Тоты Кульметенова.
Участниками программы могут стать выпускники 9-х и 11-х классов, прописанные в Актау, выпускники, не поступившие в учебные заведения, те, кто ищет работу, находится в трудной жизненной ситуации, члены малообеспеченных и многодетных семей, дети, обучающиеся в специализированных организациях образования, на дому, с ограниченными возможностями, сироты.
Срок обучения в колледжах после девятого класса — два года и 10 месяцев. После 11 класса — один год и 10 месяцев.
Для подачи заявления необходимо обратиться в актауский отдел образования, который находится в здании городского акимата. Кабинет №206 (2 этаж).
При себе иметь копию удостоверения личности или свидетельства о рождении, документ об образовании, справку о состоянии здоровья по форме 086У, адресную справку.
Всего на Мангистаускую область предусмотрено 1 100 мест для бесплатного обучения.
- Из них 64 выпускника школ уже получили направления на поступление в колледжи: туризма, технологический колледж сервиса, энергетический, учетно-технологический, «Кайнар», «Болашак». По остальным 34 заявкам оформление проводится. После получения направления абитуриент пройдет собеседование в выбранном колледже и будет бесплатно учиться. Предусмотрены стипендия, проживание в общежитии, бесплатный проезд в городском транспорте, горячее питание, - рассказала Тоты Кульметенова.
Участниками программы могут стать выпускники 9-х и 11-х классов, прописанные в Актау, выпускники, не поступившие в учебные заведения, те, кто ищет работу, находится в трудной жизненной ситуации, члены малообеспеченных и многодетных семей, дети, обучающиеся в специализированных организациях образования, на дому, с ограниченными возможностями, сироты.
Срок обучения в колледжах после девятого класса — два года и 10 месяцев. После 11 класса — один год и 10 месяцев.
Для подачи заявления необходимо обратиться в актауский отдел образования, который находится в здании городского акимата. Кабинет №206 (2 этаж).
При себе иметь копию удостоверения личности или свидетельства о рождении, документ об образовании, справку о состоянии здоровья по форме 086У, адресную справку.
Всего на Мангистаускую область предусмотрено 1 100 мест для бесплатного обучения.