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ЛАДА.kz » Общество

Тимур Ниталиев

Опубликовано: Сегодня, 11:58

Просмотров: 1408

Бывшему директору футбольного клуба «Каспий» ограничили свободу на пять лет

Суд признал Мэлса Кушанова виновным по пунктам 1 и 2 части 3 статьи 189 УК РК и по пункту 2 части 2 статьи 365 УК РК. Приговор вынес Малик Кенжалиев, председатель городского суда Актау.

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Приговор огласили сегодня, 20 июля. Мэлса Кушанова обвинили в присвоении государственных средств на общую сумму 3 133 000 тенге и воспрепятствовании законной предпринимательской деятельности.

- Директору футбольного клуба «Каспий» вынесен приговор по данному уголовному делу. Он обвиняется по пунктам 1 и 2 части 3 статьи 189 УК РК и по пункту 2 части 2 статьи 365 УК РК. Суд решил ограничить подсудимому свободу сроком на пять лет с конфискацией имущества, установить пробационный контроль и лишить права занимать государственные должности пожизненно. В случае, если осужденный не будет выполнять обязательства органов пробационного контроля, его лишат свободы на оставшийся срок. До начала досудебного расследования осужденный полностью возместил материальный ущерб государству, в связи с чем вынесен такой приговор, - сказал Малик Кенжалиев.

Четыре эпизода, по которым обвинили Мэлса Кушанова, по словам председателя городского суда Актау, связаны с присвоением и растратой бюджетных средств. Пятый эпизод связан с оказанием давления на предпринимателя, выигравшего лот на поставку спортивного инвентаря. Бывший директор футбольного клуба «Каспий», как установил суд, предоставил возможность оказания услуг своему воспитаннику. По данному факту, как рассказал Малик Кенжалиев, ведется отдельное производство.

- Оказав давление, подсудимый не дал возможность частному предпринимателю оказать свои услуги. В моей практике это первый случай, когда такие коррупционные преступления происходят со стороны представителей спорта региона, - сказал Малик Кенжалиев.

Приговор суда не вступил в законную силу.

Напомним, в начале 2017 года антикоррупционная служба Мангистау инициировала досудебное расследование в отношении администрации футбольного клуба. В ТОО ПФК «Каспий» проверку со стороны антикоррупционной службы назвали стандартной.

Статья 189 УК РК:

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Статья 365 УК РК:

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Комментарии ( 7 )

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Куратор (Посетители) Сегодня, 14:04
Тихо,
Мораторий на смертную казнь для того и ввели, чтобы эти олигофрены жировали за народный счет. Ну и маньяки всякие плодились.
 
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  • Куратор
 Тихо (Посетители) Сегодня, 14:00
Почему откровенных воров и казнокрадов у нас в стране милуют как будто он какую то шалость учинили? ОБХСС сажали таких надолго и иногда и вышку давали,что у нас в государстве происходит кто нибудь зает7
 
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Куратор (Посетители) Сегодня, 13:56
Цитата: tolk
всегда интересно что за имущество конфисковали?

Холодильник, телик, утюг там..
 
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  • Куратор
 tolk (Посетители) Сегодня, 13:48
Когда пишут с конфискацией имущества,всегда интересно что за имущество конфисковали?
 
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Ёж (Посетители) Сегодня, 13:39
Одного расстреляйте принародно- другие думать начнут.
 
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 RRR (Посетители) Сегодня, 13:22
Тащи с работы ржавый гвоздь! Ты тут хозяин, а не гость!
 
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Zolotoy (Посетители) Сегодня, 12:46
А почему "бывшему", Мэлс буквально вчера был на комплексе, на своём месте?

Вообще, конечно, если украл - должен получить. Тут спору нет. НО невозможно в такой системе всё делать одному. Где остальные?
Четыре эпизода, по которым обвинили Мэлса Кушанова, связаны с присвоением и растратой бюджетных средств.
Прям взял один и всё растратил, ага... Нашли козла отпущения...

Пятый эпизод связан с оказанием давления на предпринимателя, выигравшего лот на поставку спортивного инвентаря. Бывший директор футбольного клуба «Каспий», как установил суд, предоставил возможность оказания услуг своему воспитаннику.


Бедненький, давление на него оказали... Проверили ли этого коммерса??? Уверен - там как минимум нарушений на тот же срок.

Да и суду нашему доверия нет абсолютно никакого. Так что не верьте, тому, что говорят. Да и попробуйте в нашем спорте, с копеечными зарплатами поработать честно.
 
 

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