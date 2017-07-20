Бывшему директору футбольного клуба «Каспий» ограничили свободу на пять лет

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Приговор огласили сегодня, 20 июля. Мэлса Кушанова обвинили в присвоении государственных средств на общую сумму 3 133 000 тенге и воспрепятствовании законной предпринимательской деятельности.
- Директору футбольного клуба «Каспий» вынесен приговор по данному уголовному делу. Он обвиняется по пунктам 1 и 2 части 3 статьи 189 УК РК и по пункту 2 части 2 статьи 365 УК РК. Суд решил ограничить подсудимому свободу сроком на пять лет с конфискацией имущества, установить пробационный контроль и лишить права занимать государственные должности пожизненно. В случае, если осужденный не будет выполнять обязательства органов пробационного контроля, его лишат свободы на оставшийся срок. До начала досудебного расследования осужденный полностью возместил материальный ущерб государству, в связи с чем вынесен такой приговор, - сказал Малик Кенжалиев.
Четыре эпизода, по которым обвинили Мэлса Кушанова, по словам председателя городского суда Актау, связаны с присвоением и растратой бюджетных средств. Пятый эпизод связан с оказанием давления на предпринимателя, выигравшего лот на поставку спортивного инвентаря. Бывший директор футбольного клуба «Каспий», как установил суд, предоставил возможность оказания услуг своему воспитаннику. По данному факту, как рассказал Малик Кенжалиев, ведется отдельное производство.
- Оказав давление, подсудимый не дал возможность частному предпринимателю оказать свои услуги. В моей практике это первый случай, когда такие коррупционные преступления происходят со стороны представителей спорта региона, - сказал Малик Кенжалиев.
Приговор суда не вступил в законную силу.
Напомним, в начале 2017 года антикоррупционная служба Мангистау инициировала досудебное расследование в отношении администрации футбольного клуба. В ТОО ПФК «Каспий» проверку со стороны антикоррупционной службы назвали стандартной.
Статья 189 УК РК:
Статья 365 УК РК:
- Директору футбольного клуба «Каспий» вынесен приговор по данному уголовному делу. Он обвиняется по пунктам 1 и 2 части 3 статьи 189 УК РК и по пункту 2 части 2 статьи 365 УК РК. Суд решил ограничить подсудимому свободу сроком на пять лет с конфискацией имущества, установить пробационный контроль и лишить права занимать государственные должности пожизненно. В случае, если осужденный не будет выполнять обязательства органов пробационного контроля, его лишат свободы на оставшийся срок. До начала досудебного расследования осужденный полностью возместил материальный ущерб государству, в связи с чем вынесен такой приговор, - сказал Малик Кенжалиев.
Четыре эпизода, по которым обвинили Мэлса Кушанова, по словам председателя городского суда Актау, связаны с присвоением и растратой бюджетных средств. Пятый эпизод связан с оказанием давления на предпринимателя, выигравшего лот на поставку спортивного инвентаря. Бывший директор футбольного клуба «Каспий», как установил суд, предоставил возможность оказания услуг своему воспитаннику. По данному факту, как рассказал Малик Кенжалиев, ведется отдельное производство.
- Оказав давление, подсудимый не дал возможность частному предпринимателю оказать свои услуги. В моей практике это первый случай, когда такие коррупционные преступления происходят со стороны представителей спорта региона, - сказал Малик Кенжалиев.
Приговор суда не вступил в законную силу.
Напомним, в начале 2017 года антикоррупционная служба Мангистау инициировала досудебное расследование в отношении администрации футбольного клуба. В ТОО ПФК «Каспий» проверку со стороны антикоррупционной службы назвали стандартной.
Статья 189 УК РК:
Статья 365 УК РК: