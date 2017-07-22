Арбузы и дыни на актауских рынках проверили на нитраты

Рекомендуется покупать арбузы, постукивание по которым сопровождается звонким звуком. Спелый плод трещит при сдавливании. Обратите внимание на хвостик арбуза – у ягоды, выращенной без добавления химикатов, он сухой. Если подозрительный арбуз все же куплен, вы можете проверить его в домашних условиях. Спелый плод имеет большие темные семечки, красно-розовый цвет и ярко выраженную светлую границу между кожицей и мякотью.



Отличительные черты «нитратного» арбуза: интенсивно красный цвет, желтоватые, коричневые или белые волокна и мякоть, начинающаяся у самой корочки. У спелого плода срез отливает небольшими сахарными крупинками, а у «нитратного» он глянцевый или гладкий на вид. Если мякоть спелого арбуза опустить в воду и размять, вода помутнеет. Что касается мякоти «нитратного» плода, она окрасит воду в красный или розовый цвет. Перед употреблением арбуза рекомендуется отрезать часть плода, примыкающую к хвостику. Дело в том, что нитраты скапливаются в той части растения, которая находится поблизости от корневой системы. Также помните: чаще всего в отравлении повинны вовсе не нитраты, а обычная грязь. Чтобы обезопаситься, недостаточно помыть арбуз в море или протереть его влажной салфеткой, снаружи может оказаться все, что угодно. Зеленая корочка защищает мякоть от вторжения микробов. Так что мыть арбуз рекомендуют под проточной водой с мылом.

Специалисты предупреждают, что не стоит покупать разрезанные арбузы. В этом случае в плоды попадают всевозможные микробы. Также не стоит брать плоды с трещинами.

Никогда не берите бахчевые в палатках, расположенных вдоль автотрасс, у бензоколонок, на стихийных рынках. Арбуз имеет свойство быстро впитывать в себя свинец, который содержится в выхлопных газах. От трассы до палатки с арбузами должно быть не менее 10-20 метров, советуют специалисты.

На определение содержания нитратов исследовано 205 проб бахчевой продукции, реализующейся в пяти городских точках.- Нитратомером проверены арбузы и дыни. Несоответствий не установлено. На рынках Актау и в крупных магазинах мы еженедельно проводим акцию «День потребителя». Каждый желающий сможет проверить приобретенные овощи и фрукты на содержание химикатов бесплатно у наших специалистов, на месте приобретения продукта, - рассказала Асима Турдиева.Ранее специалисты рассказывали , как обезопасить себя от отравления нитратами.