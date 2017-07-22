Сейчас на сайте
2595
объявлений
  • Продам Г. Краснодар, РФ, 2-комнатную квартиру за 14 000 000 тенге
  • Сдам Гараж за 20 000 тенге
  • Продам Диск стальной за 4 000 тенге
  • Продам Автосигнализацию за 35 000 тенге
  • Продам Автошины за 12 000 тенге
  • Продам Магнитолу за 35 000 тенге
  • Автостраховка по СНГ.
 

«Лада» в формате .pdf
 
Суббота, 22 Июля
+34...+30
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 324.98 KZT
  • €1 = 378.34 KZT
  • 1 RUB = 5.53 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085
  • site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
 

ЛАДА.kz » Общество

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 16:59

Просмотров: 655

Арбузы и дыни на актауских рынках проверили на нитраты

Нитратов в исследованных арбузах и дынях, купленных на рынках Актау, не обнаружено. Об этом сообщила Асима Турдиева, руководитель санитарно-гигиенического отдела управления охраны общественного здоровья города.

Фото russian7.ru
На определение содержания нитратов исследовано 205 проб бахчевой продукции, реализующейся в пяти городских точках.

- Нитратомером проверены арбузы и дыни. Несоответствий не установлено. На рынках Актау и в крупных магазинах мы еженедельно проводим акцию «День потребителя». Каждый желающий сможет проверить приобретенные овощи и фрукты на содержание химикатов бесплатно у наших специалистов, на месте приобретения продукта, - рассказала Асима Турдиева.

Ранее специалисты рассказывали, как обезопасить себя от отравления нитратами.

Советы, как выбрать сладкий и спелый арбуз
 Показать / Скрыть текст


PS: Жители Актау могут обратиться с жалобами при приобретении некачественных продуктов и товаров в санитарно-гигиенический отдел управления охраны общественного здоровья Актау по телефонам: 50-56-66, 50-51-46.


Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.
 



Новости по теме:

Комментарии ( 0 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии
  • сортируем комментарии:
  • лучшие |
  • По дате: возрастание | По дате на убывание
 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление

Блог редакции
Все записи
Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 

Новые объявления
сайта «ВесьАктау»

Услуги

Вакансии в Актау

Квартиры в Актау

Легковые автомобили
2002-2017 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.
Адрес: г.Актау, 8 мкр., зд. 39А (бывш. зд. КВЦ. Вход с обратной стороны). Почтовый адрес: 130000, г.Актау, а/я 115. Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04, бесплатные объявления - 50-02-02, отдел цветной рекламы добавочный 106, отдел черно-белой рекламы добавочный 107.
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика