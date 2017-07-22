Арбузы и дыни на актауских рынках проверили на нитраты

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На определение содержания нитратов исследовано 205 проб бахчевой продукции, реализующейся в пяти городских точках.
- Нитратомером проверены арбузы и дыни. Несоответствий не установлено. На рынках Актау и в крупных магазинах мы еженедельно проводим акцию «День потребителя». Каждый желающий сможет проверить приобретенные овощи и фрукты на содержание химикатов бесплатно у наших специалистов, на месте приобретения продукта, - рассказала Асима Турдиева.
Ранее специалисты рассказывали, как обезопасить себя от отравления нитратами.
Советы, как выбрать сладкий и спелый арбуз
PS: Жители Актау могут обратиться с жалобами при приобретении некачественных продуктов и товаров в санитарно-гигиенический отдел управления охраны общественного здоровья Актау по телефонам: 50-56-66, 50-51-46.
- Нитратомером проверены арбузы и дыни. Несоответствий не установлено. На рынках Актау и в крупных магазинах мы еженедельно проводим акцию «День потребителя». Каждый желающий сможет проверить приобретенные овощи и фрукты на содержание химикатов бесплатно у наших специалистов, на месте приобретения продукта, - рассказала Асима Турдиева.
Ранее специалисты рассказывали, как обезопасить себя от отравления нитратами.
Советы, как выбрать сладкий и спелый арбуз
PS: Жители Актау могут обратиться с жалобами при приобретении некачественных продуктов и товаров в санитарно-гигиенический отдел управления охраны общественного здоровья Актау по телефонам: 50-56-66, 50-51-46.