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ЛАДА.kz » Общество

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 14:21

Просмотров: 1015

Вылет рейса Стамбул-Актау задержали из-за повреждения самолета

Сегодня, 26 июля, рейс Стамбул-Актау авиакомпании SCAT задержали на несколько часов из-за поломки самолета. По данным авиакомпании, резервный борт уже забрал всех пассажиров из Стамбула и находится на обратном пути в Актау.

Фото из архива
По расписанию рейс авиакомпании SCAT должен был вылететь из Стамбула в Актау 26 июля в 4:50. Представители компании объясняют задержку незначительным повреждением самолета.

- Во время ожидания очереди на вылет произошло незначительное повреждение воздушного судна Boeing 737 на земле. Авиакомпания отправила в Стамбул резервное воздушное судно для отправки пассажиров в Актау, - сообщила Виктория Старожилова, начальник отдела по связям с общественностью АО «Авиакомпания SCAT».

Также, судя по онлайн-табло на сайте аэропорта, на несколько часов отложены вылеты в Алматы и Шымкента, задерживается рейс из Алматы в Актау.

Вылет рейса Стамбул-Актау задержали из-за повреждения самолета


Вылет рейса Стамбул-Актау задержали из-за повреждения самолета


Онлайн-табло аэропорта Актау. Скриншот снят 26 июля в 13:55

В авиакомпании добавили, что пассажиры транзитных рейсов, ожидавшие вылета в аэропорту Актау, размещены в отелях, им предоставляют горячее питание.

- К большому сожалению авиакомпании, данная ситуация послужила причиной задержки нескольких рейсов. Мы оповещаем всех пассажиров, чьи рейсы отложены. Для отправки пассажиров этих рейсов будет задействовано дополнительное резервное воздушное судно. Авиакомпания SCAT приносит свои извинения всем пассажирам за неудобства. Ваша безопасность является для нас приоритетом. По данным авиакомпании, резервный борт уже забрал всех пассажиров задержанного рейса из Стамбула и находится на обратном пути в Актау, - сказала Виктория Старожилова.

Напомним, что 17 июля в аэропорту Актау произошла задержка ряда рейсов авиакомпании SCAT из Актау. На несколько часов были отложены вылеты в Сочи, Москву, Баку, Тбилиси и Стамбул. Также с задержкой прибыли рейсы в Актау из Баку, Уральска, Тбилиси, Шымкента, Москвы, Сочи, Астаны, Атырау.


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Комментарии ( 6 )

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Модератор 4 (Модератор+редактор) Сегодня, 16:13
Лесник,
montgomery,
Для личного общения используйте, пожалуйста, ПС. Все комментарии, не относящиеся к теме статьи или нарушающие правила выше этого поста, будут удалены без предупреждений.
 
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  • Ян
 Лесник (Посетители) Сегодня, 16:12
Цитата: montgomery
Я так почитал, мистер Лесник во всем разбирается, судя по комментариям во всех темах - от космонавтики до памперсов

Во многом разбираюсь, ты прав. И даже в таких вещах, о существовании которых ты и не догадываешься. А вот твои переживания о делах ската чем обосновываются? Впрягаешься за них зачем? Зарплатой не обижают?
 
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montgomery (Посетители) Сегодня, 15:39
Цитата: Лесник
На уставших трахомах людей перевозят. А безопасность в приоритете, тем не менее..

Самолет получил механическое повреждение при рулении на Земле. Грубо говоря - произошло столкновение. Кто виноват разбирается специальная комиссия.
При чем здесь возраст самолета, господин "умный"? Я так почитал, мистер Лесник во всем разбирается, судя по комментариям во всех темах - от космонавтики до памперсов
 
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  • Лесник
 zhanino (Посетители) Сегодня, 15:05
цены космические, а качество в ж..., когда уже разрешать летать другим авиакомпаниям, а то только разрешают летать из близкого круга одного чела, пора уже подумать о простых людях, такие цены, просто диву даешься, откуда такие цифры берут, такое ощущение, с потолка
 
-1
  • montgomery
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  • Ян
 Лесник (Посетители) Сегодня, 14:43
На уставших трахомах людей перевозят. А безопасность в приоритете, тем не менее.. prey
 
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Троян (Посетители) Сегодня, 14:26
Приходится летать самолётом 6-7 раз в год. Из них, слава богу раз 5 это Атырау... А значил лететь всего то около 30 минут. А так, частенько стали появляться подобные новости. Опасно, опасно.

Я вообще как то высчитал, что если бы продолжительность жизни человека составляла бы 8-10 тыс. лет, то 95% населения Европы, Азии и Америки погибли бы при авиаперелётах.
 
 

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