Вылет рейса Стамбул-Актау задержали из-за повреждения самолета

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По расписанию рейс авиакомпании SCAT должен был вылететь из Стамбула в Актау 26 июля в 4:50. Представители компании объясняют задержку незначительным повреждением самолета.
- Во время ожидания очереди на вылет произошло незначительное повреждение воздушного судна Boeing 737 на земле. Авиакомпания отправила в Стамбул резервное воздушное судно для отправки пассажиров в Актау, - сообщила Виктория Старожилова, начальник отдела по связям с общественностью АО «Авиакомпания SCAT».
Также, судя по онлайн-табло на сайте аэропорта, на несколько часов отложены вылеты в Алматы и Шымкента, задерживается рейс из Алматы в Актау.
Онлайн-табло аэропорта Актау. Скриншот снят 26 июля в 13:55
В авиакомпании добавили, что пассажиры транзитных рейсов, ожидавшие вылета в аэропорту Актау, размещены в отелях, им предоставляют горячее питание.
- К большому сожалению авиакомпании, данная ситуация послужила причиной задержки нескольких рейсов. Мы оповещаем всех пассажиров, чьи рейсы отложены. Для отправки пассажиров этих рейсов будет задействовано дополнительное резервное воздушное судно. Авиакомпания SCAT приносит свои извинения всем пассажирам за неудобства. Ваша безопасность является для нас приоритетом. По данным авиакомпании, резервный борт уже забрал всех пассажиров задержанного рейса из Стамбула и находится на обратном пути в Актау, - сказала Виктория Старожилова.
Напомним, что 17 июля в аэропорту Актау произошла задержка ряда рейсов авиакомпании SCAT из Актау. На несколько часов были отложены вылеты в Сочи, Москву, Баку, Тбилиси и Стамбул. Также с задержкой прибыли рейсы в Актау из Баку, Уральска, Тбилиси, Шымкента, Москвы, Сочи, Астаны, Атырау.
- Во время ожидания очереди на вылет произошло незначительное повреждение воздушного судна Boeing 737 на земле. Авиакомпания отправила в Стамбул резервное воздушное судно для отправки пассажиров в Актау, - сообщила Виктория Старожилова, начальник отдела по связям с общественностью АО «Авиакомпания SCAT».
Также, судя по онлайн-табло на сайте аэропорта, на несколько часов отложены вылеты в Алматы и Шымкента, задерживается рейс из Алматы в Актау.
Онлайн-табло аэропорта Актау. Скриншот снят 26 июля в 13:55
В авиакомпании добавили, что пассажиры транзитных рейсов, ожидавшие вылета в аэропорту Актау, размещены в отелях, им предоставляют горячее питание.
- К большому сожалению авиакомпании, данная ситуация послужила причиной задержки нескольких рейсов. Мы оповещаем всех пассажиров, чьи рейсы отложены. Для отправки пассажиров этих рейсов будет задействовано дополнительное резервное воздушное судно. Авиакомпания SCAT приносит свои извинения всем пассажирам за неудобства. Ваша безопасность является для нас приоритетом. По данным авиакомпании, резервный борт уже забрал всех пассажиров задержанного рейса из Стамбула и находится на обратном пути в Актау, - сказала Виктория Старожилова.
Напомним, что 17 июля в аэропорту Актау произошла задержка ряда рейсов авиакомпании SCAT из Актау. На несколько часов были отложены вылеты в Сочи, Москву, Баку, Тбилиси и Стамбул. Также с задержкой прибыли рейсы в Актау из Баку, Уральска, Тбилиси, Шымкента, Москвы, Сочи, Астаны, Атырау.