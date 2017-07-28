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ЛАДА.kz » Общество

Станислава Куцай

Опубликовано: Сегодня, 06:25

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Решить проблему дефицита питьевой воды в селах Мангистау предложили за счет добычи подземных вод

По прогнозу Комитета по водным ресурсам, объем добычи воды из подземных месторождений в Мангистау может составить более 90 миллионов кубометров в год. Это позволит покрыть дефицит водопотребления региона. Местным властям поручили начать разведку подземных источников. Об этом сообщил Нурлан Алдамжаров, заместитель председателя Комитета по водным ресурсам Министерства сельского хозяйства РК.

Совещание по проблемам водообеспечению области. Фото автора
В Мангистауской области из 60 сел централизованным водоснабжением не обеспечены 28. Из них 20 не имеют внутренние распределительные сети - вода подается из пункта водораздачи. В восьми населенных пунктах используется привозная вода.

- Водообеспечение области осуществляется из трех источников. Общий объем водопотребления составляет 41,6 миллиона кубометров в год или 114 тысяч кубометров в сутки. На совещании под председательством помощника Президента, секретаря совета безопасности РК Владимира Жумаканова, министерство сельского хозяйства предложило максимально использовать запасы подземных вод для обеспечения водой сельских населенных пунктов Мангистауской области. А также обеспечить населенные пункты локальными системами водоснабжения, так как прокладка группового водопровода требует больших затрат и увеличения себестоимости поставки воды. По нормативу, групповые водопроводы строят только в тех случаях, когда нет альтернативных источников водоснабжения, - отметил Нурлан Алдамжаров.

Комитет по водным ресурсам, по словам Нурлана Алдамжарова, разработал концепцию водообеспечения Мангистауской области.

- Более 90 миллионов кубометров в год планируют добывать из подземных месторождений, что полностью покрывает дефицит водопотребления Мангистауской области. Использование подземных вод позволит обеспечить население гарантированным источником воды, максимально защитит систему водоснабжения от внешней среды, позволит иметь низкий тариф на воду, а также упростит систему очистки воды. Мы считаем необходимым провести переоценку запасов подземных вод в регионе и провести работы по разведке подземных источников. В случае отсутствия запасов подземных вод в населенных пунктах с дефицитом воды комитет готов рассмотреть другие проекты по водоснабжению Мангистауской области, - отметил Нурлан Алдамжаров.


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Комментарии ( 1 )

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Троян (Посетители) Сегодня, 06:36
Решить проблему дефицита питьевой воды в селах Мангистау предложили за счет добычи подземных вод


Как буд-то есть какой то другой адекватный выход...

Это называется имитация бурной деятельности. Собрались, языками потрепали, получили свой миллион тенге в месяц и поехали XO пить, смеясь и в душе проклиная народ.
 
 

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