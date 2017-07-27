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ЛАДА.kz » Общество

Станислава Куцай

Опубликовано: Сегодня, 18:46

Просмотров: 368

Причину повреждения следующего по маршруту Стамбул-Актау самолета назвали в авиакомпании SCAT

Самолет авиакомпании SCAT, следовавший по маршруту Стамбул-Актау, получил повреждение во время движения по взлетно-посадочной полосе (ВПП) в аэропорту Ататюрка. Казахстанский авиалайнер задел крылом хвост другого самолета. Подробности происшествия рассказали в пресс-службе авиакомпании.

Иллюстративное фото
Самолет получил повреждение, как сообщили в пресс-службе авиакомпании, во время выруливания борта на взлетно-посадочную полосу.

- Во время руления самолета (на земле) произошло касание правой законцовки крыла с хвостовой частью воздушного судна Boeing-777. Оба самолета получили незначительные повреждения. Ситуация полностью нормализована. Пассажиры доставлены в пункт назначения. Задержек в расписании нет, - сообщили в пресс-службе авиакомпании.

Информагентство «РИА Новости» со ссылкой на портал Haber7 сообщает, что второе воздушное судно принадлежит компании Turkish Airlines. По данным портала, самолет казахстанской авиакомпании SCAT, направлявшийся в Актау, выруливал на взлетно-посадочную полосу в международном аэропорту Ататюрка. В это же время самолет турецкой авиакомпании буксировали от здания аэропорта на ВПП. Казахстанский самолет задел хвост турецкого лайнера. Вылет самолета Turkish Airlines был отменен, 286 пассажиров отправили в Тайбэй другим бортом.

Напомним, 26 июля рейс Стамбул-Актау авиакомпании SCAT задержали на несколько часов из-за поломки самолета.

Фото из архива Lada.kz


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Комментарии ( 2 )

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RRR (Посетители) Сегодня, 19:31
А какой самолёт у скат? Если 737, то как можно задеть крылом 777-й? Вообще-то это дальне-магистральный, широкофюзеляжный самолёт. Он в два раза больше 737-го. И вообще не понятно, как можно крылом задеть хвост? Если только скатовские самолеты крыльями машут... Давай, поясняй рустик!
 
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Шторм (Посетители) Сегодня, 18:51
Казахстанский авиалайнер задел крылом хвост другого самолета.
Житейское дело а чо.
 
 

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