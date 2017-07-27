Причину повреждения следующего по маршруту Стамбул-Актау самолета назвали в авиакомпании SCAT

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Самолет получил повреждение, как сообщили в пресс-службе авиакомпании, во время выруливания борта на взлетно-посадочную полосу.
- Во время руления самолета (на земле) произошло касание правой законцовки крыла с хвостовой частью воздушного судна Boeing-777. Оба самолета получили незначительные повреждения. Ситуация полностью нормализована. Пассажиры доставлены в пункт назначения. Задержек в расписании нет, - сообщили в пресс-службе авиакомпании.
Информагентство «РИА Новости» со ссылкой на портал Haber7 сообщает, что второе воздушное судно принадлежит компании Turkish Airlines. По данным портала, самолет казахстанской авиакомпании SCAT, направлявшийся в Актау, выруливал на взлетно-посадочную полосу в международном аэропорту Ататюрка. В это же время самолет турецкой авиакомпании буксировали от здания аэропорта на ВПП. Казахстанский самолет задел хвост турецкого лайнера. Вылет самолета Turkish Airlines был отменен, 286 пассажиров отправили в Тайбэй другим бортом.
Напомним, 26 июля рейс Стамбул-Актау авиакомпании SCAT задержали на несколько часов из-за поломки самолета.
Фото из архива Lada.kz
- Во время руления самолета (на земле) произошло касание правой законцовки крыла с хвостовой частью воздушного судна Boeing-777. Оба самолета получили незначительные повреждения. Ситуация полностью нормализована. Пассажиры доставлены в пункт назначения. Задержек в расписании нет, - сообщили в пресс-службе авиакомпании.
Информагентство «РИА Новости» со ссылкой на портал Haber7 сообщает, что второе воздушное судно принадлежит компании Turkish Airlines. По данным портала, самолет казахстанской авиакомпании SCAT, направлявшийся в Актау, выруливал на взлетно-посадочную полосу в международном аэропорту Ататюрка. В это же время самолет турецкой авиакомпании буксировали от здания аэропорта на ВПП. Казахстанский самолет задел хвост турецкого лайнера. Вылет самолета Turkish Airlines был отменен, 286 пассажиров отправили в Тайбэй другим бортом.
Напомним, 26 июля рейс Стамбул-Актау авиакомпании SCAT задержали на несколько часов из-за поломки самолета.
Фото из архива Lada.kz