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ЛАДА.kz » Общество

Гульмира Садырова

Опубликовано: Сегодня, 09:22

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Родственники пропавшего Тазабая Койчыбаева просят жителей Мангистау помочь в розыске

Брат мужчины предполагает, что Тазабай Койчыбаев мог устроиться на подработку в крестьянское хозяйство. Родственники просят жителей Мангистау помочь в розыске пропавшего.

Пропавший мужчина. Фото Лианы Рязанцевой
Тазабай Койчыбаев, как рассказал его брат Шамшед, пропал 3-го июля. Человека, похожего на пропавшего мужчину, по словам родственников, видели в 3-м микрорайоне Актау.

- Один человек сказал, что брат договаривался с неизвестными на улице о сезонной работе. И он мог отправиться на поле или в одно из животноводческих хозяйств. Но он не пригоден для такой работы. Мы ходили к ясновидящей, она сказала, что брат жив. Какие-то люди держат его в сельской местности, используют в работе. Сказала, что сам найдется до осени. Если это так, то скорей всего его продержат до завершения сезона. Мы поездили по хозяйствам, но бесполезно, никто его не видел. В полиции говорят, что поиски ведутся. Просим всех, кто занимается сельским хозяйством, отозваться, если владеют какими-либо сведениями о моем брате, - говорит Шамшед.

Особые приметы: азиатская внешность, рост 165 см, лысый. Был одет в серую футболку, клетчатую рубашку, трико темного цвета и тапочки.

Тазабай Койчыбаев, по словам его брата, 3-го июля 2017 года ушел из больницы и пропал.

- Он лежал в больнице после аварии, имеет проблемы с памятью. У него остался большой шрам на правом предплечье от аварии, на шее след от катетера. Также у него имеется татуировка на пальцах левой руки.

Всех, кто располагает информацией о местонахождении Тазабая Койчыбаева, брат просит сообщить по телефонам: 102 или 8 702 296 9143, 8 747 238 0438, 8 778 510 0695, 8 775 132 7997.


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